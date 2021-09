1.- El Presidente López Obrador, condonación de impuestos y la lista de renegados y consentidos. 2.- La Presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, no paga ni pagará, pero ya fue denunciada penalmente.

Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Análisis, comentarios, noticias, reflexiones, trascendidos y filtraciones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Martes 7 de septiembre de 2021.

El Ejecutivo federal se dio vuelo al exhibir parte de la lista de empresas que fueron beneficiadas con exención de impuestos por los expresidentes Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Ufano, Andrés Manuel López Obrador mostró las denominaciones de una treintena de compañías privadas (de un total de 58) que no pagaron 366 mil millones de pesos al fisco, entre las que destacan Televisa, Grupo Fármacos Especializados, Cemex, Banamex, BBVA, Grupo Alfa, Grupo Salinas, Grupo Lala, Grupo Inbursa, General Motors y Volkswagen, entre otras de igual o menor rango de capital.

Hace 2 años López Obrador aseveró que este tipo de condonaciones fiscales era un “huachicol de cuello blanco”, un cártel financiero que había sido favorecido económicamente por su cercanía con el poder político, pero que hoy –a la mitad de su sexenio- su gobierno no permitirá que esta situación siga restando la hacienda pública, pues el dinero que cada vez se recauda mejor, sirve para fortalecer programas sociales que ayudan a elevar la calidad de vida del pueblo.

Con una actitud digna de un presentador de televisión, el Presidente de México aseguró que su administración no permitirá evasiones fiscales ni habrá empresas que omitan pagar impuestos, pues la tributación al Estado es un deber que detona el desarrollo nacional. Al responder por qué no divulgó la lista completa, se rió socarronamente para luego comentar que si alguien está interesado en conocerla tendrá que comprar su nuevo libro.

No pos si, diría mi bisabuela Secunda, pero la verdad es que el primer mandatario tiene obligación de proporcionar la información completa sobre las compañías que eludieron al fisco por intersección gubernamental, ya que provienen de una investigación oficial del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Su comentario tiene origen en un pensamiento que supone que la ciudadanía debe estar agradecida porque invirtió tiempo y esfuerzo para reunir los nombres y cifras reveladas y que por ello tiene que comprar su libro A la mitad del camino para enterarse de todas las empresas que fueron favorecidas por administraciones federales pasadas.

La contraposición de su dicho radica en que tampoco exhibió a las empresas “perdonadas” por el SAT, situación que debió ser autorizada por él, toda vez que los funcionarios de alto nivel saben perfectamente -por instrucción directa- que nadie tiene facultad para tomar decisiones ni acciones sin consultarlo.

Así pues, los dueños de empresas condonadas de impuestos, multas y recargos son, entre otros: Argos Comunicación, cuyo propietario es su amigo productor y consultor en medios, Epigmenio Ibarra; Kronos, compañía líder en administración de recursos humanos; Banco Azteca; Tribunal de Justicia de Chiapas, los gobiernos de Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Campeche y Nayarit; Mexifrutas, IBM, Televisa, Exxon-Mobil, Minera Saucito del empresario Ernesto Bailleres; Desarrollos en Minería El Águila de Alberto Bailleres y hasta un negocio mediano a nivel regional denominado Gas Uribe de Acapulco, Guerrero.

Algunas de los consorcios arriba indicados fueron en su momento criticados por el actual Presidente de México, nombrándolos neoliberales/conservadores al servicio de los regímenes antidemocráticos del PRI y PAN, como por ejemplo Televisa y Grupo Salinas.

No hubo revelaciones respecto al conglomerado de empresas de Carlos Slim a quien López Obrador otorga un trato en extremo preferencial. Hace unos días Andrés Manuel y Carlos viajaron juntos en helicóptero para supervisar obras en proceso de construcción (Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y la reestructuración de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México).

Si analizamos quiénes son los favorecidos podemos percatarnos de algunos trasfondos que han permitido que López Obrador tenga un control efectivo en los estados de Chiapas, Nayarit, Veracruz y Campeche, que tenga cero críticas por parte de los Gobernadores de Hidalgo y Nuevo León y, que los medios de comunicación líderes le ofrezcan un trato de positivo a neutro.

Se habla de exenciones, nuevo tipo de recaudación y austeridad en la gestión gubernamental lópezobradorista, sin embargo, sigue pagando millonarias sumas de dinero a Televisa y TV Azteca por publicidad y propaganda institucional, mientras le perdona obligaciones fiscales. ¡O todos coludos o todos rabones! ¡O toda la información o nada! dicen los que dicen que saben.

2.- La Presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, no paga ni pagará, pero ya fue denunciada penalmente.

Ayer fue día de caos en Acapulco. Miles de personas tuvieron que optar por circular en calles alternas, o bien, no salir de sus casas o trabajos, ya que varias secciones gremiales del Sindicato de Servidores Públicos de Guerrero bloquearon la principal arteria vial de Acapulco (Costera Miguel Alemán) para reclamar el pago de adeudos y prestaciones al Ayuntamiento presidido por Adela Román Ocampo, pues la Presidenta ha incumplido con el depósito de cientos de millones de pesos al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), afectando directamente su economía familiar e incluso la supervivencia de jubilados y pensionados que trabajaron por más de 30 años en dependencias municipales, el organismo operador del agua potable y alcantarillado local (CAPAMA) y el DIF.

De manera simultánea la segunda vía de tránsito para la ciudad (Cuauhtémoc) fue sitiada por propietarios y operadores de camiones transportadores de agua potable, con la finalidad de demandar el pago inmediato por los servicios prestados al Ayuntamiento en los últimos dos meses, que asciende a más de 2 millones de pesos.

Al grito de ¡Adela paga antes de que te vayas! Los denominados “piperos” exigieron se les solvente el dinero por haber realizado centenas de viajes a las colonias populares de Acapulco. Afirmaron que no están dispuestos a que les sigan viendo la cara de tontos. Externaron que van a llegar hasta las últimas consecuencias y que no permitirán que la Presidenta Román Ocampo y sus funcionarios abandonen la administración municipal sin ser liquidados.

Ahí estaba el representante de “piperos” Agustín González Álvarez, reclamando la presentación de Adela Román, quien 10 días atrás estaba acompañando al Secretario de Gobierno, Ernesto Manzano Rodríguez, en una conferencia de prensa donde se negó que hubiera turbios manejos del dinero destinado a la contratación de transporte de agua.

Adela Román no apareció ni dio la cara. Se le vio saliendo en la camioneta gris blindada por el sendero que va a dar a la biblioteca del Parque Papagayo, creyendo que al huir de las presiones, éstas desaparecerán por sí solas. Los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Gobernación, Finanzas, Asuntos Jurídicos, uno de los dos Síndicos y hasta 3 regidores salieron a encarar a los molestos “piperos”, asegurándoles que a más tardar en 7 días hábiles los adeudos serán saldados.

Trascendió que Adela Román abandonó sus oficinas del palacio municipal no por temor a la protesta callejera, sino porque de acuerdo a filtraciones periodísticas se dio a conocer la denuncia penal interpuesta por el ISSSPEG en su contra y por esto mismo debía estar puntual en el edificio de la Contraloría para encontrarse con un par de abogados, a efecto de que la asesoren y defiendan, en su caso, de la denuncia interpuesta por el Director General del Instituto de Seguridad Social de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), Jesús Urióstegui Alarcón, interpuesta en la Fiscalía General del Estado, la cual está supuestamente inscrita en un expediente que refiere el desvío de 603 millones de pesos por la no radicación de aportaciones de cuotas de los trabajadores del Ayuntamiento de Acapulco, que incluye los nombres de funcionarios de la Secretaría de Finanzas y el Síndico Administrativo, principalmente como los probables responsables de los delitos de peculado, ejercicio ilícito del servicio público y desempeño irregular de la función pública y lo que pueda resultar durante el periodo de gobierno comprendido entre septiembre 2028 a agosto 2021.

La alcaldesa de inigualables vestidos folklóricos se paseaba hasta hace cuatro meses en escenarios prefabricados, sintiendo que había cumplido con el encargo político-administrativo que consiguió al agenciarse los votos de simpatía de López Obrador en junio de 2018.

Le hicieron creer que su gestión era tan especial y prospectiva que estaría permanentemente en la visión del Presidente de México y suponiendo que al final de su trienio regresaría sin magulladuras a su asiento de magistrada, pero por lo que se avizora esto no va a ocurrir, pues tendrá que responder legalmente a la supuesta denuncia radicada en el órgano procurador de justicia estatal por no pagar las aportaciones que como patrón tiene que realizar, permitiendo por acción u omisión el desvío del dinero que se descuenta quincenalmente a los empleados municipales.

Adela Román no tiene para dónde irse, ya que de ser cierta la denuncia está colocada como responsable directa de este desfalco, compromiso que no concluye al dejar su cargo de Presidenta. Sobre los destinos y la utilización de estos cientos de millones de pesos no se sabe nada y ese es el punto central de la denuncia penal.

Adela Román está desconcertada y cómo no, porque el exTitular de la Contraloría Francisco Torres Valdez se guardó que el director del ISSSPEG había presentado una denuncia en la que era su área de competencia. Román Ocampo supo de oídas sobre ello y curándose en salud y antes de que saliera a la luz pública, prefirió despedir a su compadre Torres Valdez, evitando preparar aclaraciones a las afirmaciones divulgadas a los medios de comunicación locales y nacionales por su (ex)camarada.

Lo cierto es que de acuerdo a la información propagada en la internet no se sabe a dónde fueron a parar los descuentos millonarios de las nóminas del Ayuntamiento de Acapulco, de CAPAMA y el DIF. Cabe resaltar, que la última institución fue presidida por Adriana Román (madre del sobrino incómodo de Adela Román, Víctor Román Román).

Las manifestaciones y paros aumentarán de nivel día tras día hasta el 30 de septiembre y más allá, situación que provocará mayor ingobernabilidad y falta de servicios públicos. ¡Ay Adela pensaste que ibas a irte oronda con toga negra recién planchada a la magistratura!…….todo parece indicar que no.

Si lo antes expuesto es cierto de toda certidumbre Adela Román no la tendrá tan fácil como cuando dejó pasar de largo denuncia por corrupción y nepotismo en 2020, que presentó ante la FGE Matilde Testa García, suplente de la Presidencia. La actual demanda es dura y no puede eludirse con negociaciones políticas o prebendas.

A la demanda penal que presumiblemente está fincada en la Fiscalía General del Estado seguramente se le sumarán las auditorías que apliquen a nivel municipal y estatal, así como las que inicien instancias federales. Si a ello aunamos que actores políticos como Zeferino Torreblanca Galindo (exPresidente de Acapulco, ExDiputado Federal y exGobernador de Guerrero) está saliendo a cuadro en redes digitales para criticar a la actual Presidenta Adela Román, llamándola ineficaz y corrupta, el futuro inmediato de la todavía Alcaldesa presagia huracanes jurídico-penales.

Tres secretarias que estaban en el bloqueo de ayer en la avenida Costera estaban hablando con compañeros del sindicato que muchos funcionarios y miembros del Cabildo están sumamente preocupados al grado de ir a su oficina unos minutos y desaparecerse todo el día o de plano no asistir. Ya veremos desenlaces.

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

۞Politólogo, comunicador, escritor y catedrático-investigador.

[email protected]