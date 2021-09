Anuncio

Lunes 6 de septiembre de 2021.

1.- A la mitad del camino el Presidente Andrés Manuel López Obrador va a realizar cambios inesperados.

2.- La entrega-recepción en el estado de Guerrero.

3.- En los próximos días ¿Qué pasará en Acapulco?

La renuncia de Julio Scherer Ibarra, jurista prestigiado e hijo del extinto decano periodista y director de la revista Proceso, fue filtrada días previos al tercer informe de gobierno de López Obrador, siendo una crónica de muerte anunciada como si se tratase de la trama del libro de Gabriel García Márquez.

El gabinete, políticos y analistas sabían que Scherer Ibarra quería dejar la Consejería Jurídica de la Presidencia, pero el Ejecutivo federal no decía nada. El Presidente de México se reunió desde la última semana de agosto con él para solicitarle que no abandonara su staff porque esto representaría un golpe mediático que podría restar impacto positivo al mensaje “a la mitad del camino”.

Julio Scherer dijo que lo pensaría otra vez, pero la decisión estaba tomada: abandonaría la Consejería. Aún así se presentó como invitado especial en el salón Benito Juárez del palacio nacional con la pretensión de que su renuncia no fomentara comentarios desfavorables el 1 de septiembre.

Al otro día, López Obrador tuvo que salir a cuadro y ponderar a Scherer Ibarra, asegurando que siempre lo ha considerado un hermano, resaltando su profesionalismo jurídico que contribuyó a proponer modificaciones legales en beneficio de la sociedad mexicana. Después de enaltecerlo volteó a ver a su flanco izquierdo, comunicando que María Estela Ríos González iba a ser la sustituta.

Aprovechó el micrófono para elogiarla como profesional del Derecho y como una mujer de todas sus confianzas, pues siempre le ha demostrado entrega, compromiso y eficacia. Recordó que Ríos González lo acompañó cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

Traspasando la parafernalia, si todo estuviera bien, el “hermano presidencial” no hubiera tenido que pensar y mucho menos presentar renuncia. Siendo el abogado principal del primer mandatario, que tiene poder para introducir transformaciones legales apegadas a los principios democráticos que aprendió de su padre y que ha asumido durante su trayectoria de vida y en la función pública, no tendría por qué abandonar el puesto.

Hay algo que no se dice públicamente: que se va al ejercicio privado de la abogacía para no involucrarse más en las tareas de un gobierno de ocurrencias, que no demuestra seriedad, objetividad y visión de Estado. El “hermano Scherer” no se va de la familia López Obrador a buscar nuevos horizontes, sino a tallarse la heráldica tatuada en tres años de gestión. Lo que había creído y lo que se le había prometido no concordó con las vivencias en los pasillos del poder.

El Presidente López Obrador si quiere ser en verdad un estadista transformador debe variar las maneras y esencias de sus discursos y las dimensiones de los programas gubernamentales. Por ello, debería pulsar el sentir de quienes lo están acompañando, pues si continúa por la línea dura de proceder, mujeres y hombres del gabinete legal y ampliado podrían salir, lo cual disminuiría la confianza y simpatía de la opinión pública, restándole además certidumbre en los grupos del poder económico a nivel nacional e internacional. Contundencia es lo que debe demostrar, tal y como fue titulado el tercer informe “Hechos, no palabras”

En este sentido muchas voces de la clase política divulgan -en corto- que el 12 de octubre, “Día de la Raza”, López Obrador realizará cambios antes de que los factores externos modifiquen su entorno. Trasciende que habrá cambios las Subsecretarías de Gobernación, en las de Hacienda y Crédito Público, en las vicepresidencias y direcciones del dizque autónomo Banco de México, a efecto de frenar las declaraciones no autorizadas que ponen en entredicho los mensajes de estabilidad y crecimiento que se transmiten en las conferencias matinales; en la Secretaría de Salud, en la titularidad y áreas ejecutivas de la Secretaría de Economía, así como en la designación de liderazgos en las Cámaras de Diputados y Senadores y el partido Morena. Estaremos al pendiente.

2.- La entrega-recepción en el estado de Guerrero.

Ayer domingo, como para demostrar que los gobernantes están dedicados de tiempo completo a sus funciones públicas, quedó formalmente integrado el comité de entrega-recepción, que es el núcleo de personas autorizadas por el Gobernador Héctor Astudillo Flores y la Gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda para proporcionar y recibir los expedientes clave de los temas más relevantes y resultados financieros/administrativos/operativos de la gestión pública en Guerrero.

Aprovechando los reflectores dominicales Astudillo Flores quiso recalcar que está entregando un gobierno en situación compleja debido a la pandemia, el regreso a clases de millones de niños y jóvenes, pero por encima de todo por la complicada situación financiera.

Viendo de frente a Salgado Pineda, el gobernador saliente que se va en menos de mes y medio, dijo estar confiado en que el nuevo gobierno sea mejor que el actual, reiterando que la sociedad guerrerense aspira a que haya excelentes resultados para mejorar el estado de cosas prevalecientes en los últimos años.

Presentó al equipo de transición conformado por: Florencio Salazar adame, Secretario de Gobierno; Carlos de la Peña Pintos, de Salud; Heriberto Huicochea, de Educación; Arturo Urióstegui, de Desarrollo Social; Álvaro Burgos, de Desarrollo Económico y Tulio Samuel Pérez Calvo, de Finanzas. Hizo el señalamiento que los trabajos estarán coordinados por el actual Contralor Eduardo Gerardo Loria Casanova, que continúa en el puesto porque el Congreso local saliente dejó en suspenso el nombramiento de su relevo.

La Gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, afirmó que sus representantes son personas capaces y comprometidas para sacar adelante los trabajos de entrega-recepción. Reconoció las facilidades, el trato gentil del Gobernador Astudillo Flores y de su equipo de transición.

Las mujeres y hombres que se encargarán de la recepción de la administración estatal son: Aidé Ibarra Castro, Ludwing Marcial Reynoso Núñez, Martín Vega González, Marco Antonio Marbán Galván, Maricarmen Cabrera Lagunas, Alicia Ventura Suárez, Omar Estrada Bustos y la comandante naval Lissett Navarrete Carrasco.

¡Qué maravillosa transición del poder regional! expresan los que han estado presentes en los actos de acercamiento y ahora en la integración formal del comité de entrega-recepción, sin embargo, debajo de la mesa –dicen inquilinos del palacio de gobierno en Chilpancingo- la preocupación de Astudillo Flores es grande y está enfocado en que la nueva administración se haga de la vista gorda y no cumpla con las instrucciones del Presidente López Obrador de auditar a los gobiernos salientes, dejándole margen de maniobra para no enfrentar el juicio público ni el de sus adversarios políticos y, lo más importante, que no se vea involucrado en procesos judiciales.

Teme que su hijo, el diputado federal Ricardo Astudillo Calvo sea avasallado por el priismo regional y nacional, por lo que se comenta que hasta ofreció al senador Félix Salgado Macedonio convencerlo de ser un legislador comodín encubierto al servicio del partido Morena si las cosas no funcionan para el novel representante popular, colocado en la lista de favoritos del PRI en la contienda de junio 2021 junto a los hijos del extinto René Juárez Cisneros y Manuel Añorve Baños (los dos últimos en regidurías del próximo Cabildo de Acapulco)

3.- En los próximos días ¿Qué pasará en Acapulco?

1.- La insoportable carencia de agua potable en todas las colonias y fraccionamientos del municipio.

2.- La falta de recolección de desechos sólidos que tienen atiborradas las esquinas de calles y avenidas en las zonas urbanas y suburbanas de la ciudad.

3.- El estancamiento y rebrote de aguas putrefactas por el colapso de las tuberías del alcantarillado, que se acentuó por las últimas lluvias.

4.- El aumento de delitos comunes y las triquiñuelas en detenciones y grúas, de acuerdo a los comentarios de funcionarios y trabajadores de la administración municipal, porque las diferentes corporaciones policiacas están ocupadas en obedecer órdenes de quien ahora es conocido como el sobrino incómodo de la alcaldesa saliente, Adela Román Ocampo, cuyo nombre es Víctor Román Román.

5.- Una entrega-recepción dudosa porque no cuenta con los expedientes completos de las actividades, programas, servicios y contratos realizados en el trienio. Los que entregan van a alegar falta de tiempo y pérdidas documentales, prometiendo que días posteriores a la toma de posesión de Abelina López Rodríguez harán llegar lo faltante.

6.- A partir del jueves 9 de septiembre la Presidenta electa Abelina López Rodríguez tendrá reuniones semanales con la Gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda, para afinar detalles sobre las tareas comunes que van a llevarse a cabo, como por ejemplo, las auditorías a las administraciones que les anteceden y trabajar coordinadamente, dándole vida a los principios e indicaciones del Presidente López Obrador.

Hay que tener presente que la semana pasada Evelyn Salgado y Abelina López se reunieron haciendo gala de gran camaradería y empatía, asegurando que van a tejer fuertes lazos institucionales para que la entidad y Acapulco en específico tengan los beneficios prometidos por los gobiernos de la cuarta transformación.

Adelantaron que se están sumando esfuerzos y voluntades en los tres órdenes de gobierno, para que haya justicia, democracia y desarrollo armónico. Qué diferencia de la reunión sostenida por Abelina López Rodríguez y la Gobernadora electa con la que tuvieron las alcaldesas saliente y entrante donde sólo hubo caras largas, salutaciones falsas y un ambiente enturbiado por el desprecio.

Para rematar, la solicitud hecha por la Presidenta electa para que el actual Cabildo apruebe una línea de crédito por 200 millones de pesos, a fin de afrontar los problemas de agua potable y recolección de basura está siendo bateada de home run, ya que Adela Román se limitó a expresar que va a analizar el requerimiento y que sólo quiere que le vaya bien a Acapulco.

Mientras tanto los regidores dicen que ven difícil el empréstito, toda vez que los trámites para efectuar una sesión ordinaria, aprobar la moción y luego enviarla al Congreso del estado es prácticamente una misión imposible, es decir, un no anticipado. Ni las formas guardan los gobernantes del Ayuntamiento, que en lugar de hacer todo lo posible para que la futura administración arranque bien a través de dar curso a un crédito que se pagará en los próximos 18 meses, o bien, torear con elegancia la solicitud de Abelina López, ofrecen un escenario lleno de obstáculos, anticipando inoperancia. Pronto van a tener que recordar que en política “Todo acto trae consigo facturas”.

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

