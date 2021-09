Anuncio

Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Análisis, comentarios, noticias, reflexiones, trascendidos y filtraciones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Viernes 3 de septiembre de 2021.

1.- Los récords del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

2.- El PRI, el Gobernador Héctor Astudillo Flores y el Senador Manuel Añorve Baños.

3.- El Comité de Entrega-Recepción en Acapulco.

*****************************

1.- Los récords del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hace dos días López Obrador hizo gala de los récords históricos alcanzados durante su primera mitad de mandato, lanzando además una advertencia aleccionadora a los “neoliberales” que no pudieron llevar a feliz término los destinos de la nación. Anunció que nunca antes se había alcanzado una captación de remesas del orden de 4.5 mil millones de dólares en el mes de julio de 2021, la más alta alcanzada hasta la fecha.

Sin embargo, dicho logro no es imputable a los programas transformadores de su administración, sino al trabajo y voluntad de los mexicanos que tuvieron que emigrar a Estados Unidos a buscar nuevos horizontes de vida para sus familias, ya que en México no encontraron satisfactores para elevar su calidad de vida.

A lo sumo, el Presidente debió dar las gracias a las medidas de estímulos económicos que activó Donald Trump y que ahora sigue operando el gobierno de Joseph Biden Jr.

Para López Obrador los récords de la 4T tuvieron que cacaraquearse y entonces manejó cifras de crecimiento sin ton ni son, pues cuando se refirió al Producto Interno Bruto (PIB) sólo comentó que no hubo un retroceso desastroso, aunque en la realidad sí tuvo una contracción importante de 3%, lo cual estanca el desarrollo del país.

Aseguró que la deuda pública no aumentó en su gestión, sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han informado que la deuda sí creció en 1.7 billones de pesos si se compara el mes de noviembre 2018 y julio de 2021 (de 10.7 a 12.4 billones de pesos).

En este tenor es necesario recalcar que tampoco existió récord en lo relativo al índice de cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cuando puntualizó que hubo alza de 27.7% durante su primer trienio, cuando en verdad hubo alza histórica del 34%, pero en la administración de Vicente Fox Quesada.

Otro gran trofeo para el primer mandatario es que la inversión extranjera directa recibida en el primer semestre del presente año alcanzó una cantidad histórica, pero no es cierto, pues la Secretaría de Economía (SE) publicó efectivamente sí se captó inversión alta en el primer semestre, pero de 2020 (24.8 mil millones de dólares) y que la cifra tope corresponde al año 2013 con 31.5 mil millones de dólares.

Los récords que debió promulgar están ubicados en el asistencialismo populista, es decir, en el clientelismo político-económico que no ataca de raíz a la pobreza social (que ha aumentado en términos reales, de acuerdo al informe publicado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), pero sí lo dota de legitimidad ante sus electores y una plataforma más o menos segura de votos para 2024.

Los programas de créditos y becas no resuelven en nada la condición de escasez de millones de familias mexicanas, toda vez que sólo son inmediatistas para complementar su cotidianeidad. Así pasa con las refinerías y empresa de venta de gas al menudeo, ya que los precios dependen de los flujos y reflujos delos precios internacionales de hidrocarburos.

Como van las cosas, continuaremos oyendo el ideario político y los sueños de López Obrador. Si desea reforzar la aceptación y apoyo de la opinión pública tendría que girar instrucciones inaplazables para enviar al Poder Judicial los expedientes fundamentados del caso Emilio Lozoya Austin-Odebrecht donde están implicados Secretarios de Estado, políticos, legisladores, empresarios y hasta el mismo expresidente Peña Nieto. Esto sí que sería un verdadero récord para el Presidente de la República……. ¡Como veo, doy!

2.- El PRI, el Gobernador Héctor Astudillo Flores y el Senador Manuel Añorve Baños.

Al mediodía de ayer el Senador Manuel Añorve Baños acudió a las oficinas centrales de la FGR acompañado una firma de abogados muy prestigiosa en la CdMx que tiene su despacho en la avenida Eugenia, colonia Narvarte, con la finalidad de presentar denuncia formal por los delitos que resulten de la intervención/espionaje a su teléfono particular, que derivaron en la escucha, edición y publicación de audios. Con tal acción quiere demostrar que no tiene preocupación ni nada que temer, pues es un político con muchos años de trayectoria, pero sobre todo de fidelidad al PRI y a la sociedad de Guerrero y México.

Además, la denuncia es una acción para decirle al Gobernador Héctor Astudillo Flores que lo que afirma lo cumple y que si él fue quien filtró el audio, la artimaña no sirvió porque simplemente no tiene nada que ocultar. Como audaz billarista, aprovechó la ocasión para confirmar su pertenencia al PRI (no obstante que no fue elegido como candidato a gobernador para el periodo 2021-2027), haciendo público que ha recibido muchos ofrecimientos para ser líder de otros partidos políticos y operador en la Cámara de Senadores.

La “jugada” en contra del Senador Añorve Baños resultó neutralizada hábilmente por su expertisse acumulado, que le otorga la seguridad de afrontar una situación en vez de negarla, a efecto de detener especulaciones, frenando la curva de divulgación de los medios de comunicación.

“Hayga sido como hayga sido”, como dijo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en una coyuntura política, los adversarios del legislador Manuel Añorve otra vez no pudieron doblegarlo. Esto le da oportunidad ahora sí de entretejer redes de contacto orgánico con la oposición para generar liderazgo real sin depender de los intereses grupales del priismo a nivel nacional y regional.

Mientras tanto, Astudillo Flores continúa tratando de maravilla a la Gobernadora electa del partido dominante, a su padre y a los futuros funcionarios que por el momento integran el comité de entrega-recepción, creyendo que con esto asegura una salida más o menos digna, evitando ser el centro de críticas y ataques frontales de la clase política a la que aparentemente desdeñó durante su administración estatal……. ¡Los amigos se conocen en la enfermedad más que en la abundancia!

3.- El Comité de Entrega-Recepción en Acapulco.

A diferencia de las seis reuniones preparatorias que sostuvieron el Gobernador Héctor Astudillo y la Gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, que sirvieron para profundizar los detalles de la administración guerrerense y para formalizar los trabajos del proceso entrega-recepción, a partir del 7 de septiembre; la Presidenta Adela Román Ocampo y la Alcaldesa electa, Abelina López Rodríguez, sin mediar acercamientos, iniciaron la integración del comité de entrega-recepción del Ayuntamiento de Acapulco.

Los oficios políticos son diferentes, pues del PRI a Morena hubo relaciones previas para dinamizar la entrega del Poder Ejecutivo estatal, pero de Morena a Morena sólo se observó desinterés.

Después de insistir hasta el cansancio, Abelina López logró que Adela Román concretara fecha para dar inicio al proceso de entrega-recepción. Mientras esto sucedía Román Ocampo estuvo dedicada 2 meses y medio a aplazar el encuentro, con la pretensión de zanjar inconsistencias documentales de los manejos gubernamentales, entre los que se encuentran los ilícitos revelados por el exContralor Francisco Torres Valdez después de haber sido despedido de su encargo a punta de rifles AR15, para dejar lo menos posible testimonios de su gestión.

Funcionarios de mando medio y administrativo reiteran que la Presidenta ha ocupado muchas semanas para desalojar los archivos resguardados en el palacio municipal y otras oficinas ocupadas por sus colaboradores (formales e informales) más íntimos.

En la apertura protocolaria del comité de entrega-recepción Adela Román y Abelina López no solamente guardaron la sana distancia antiCovid 19, sino que la separación física también puso en relieve una calma tensa, a pesar de que se trató del acercamiento de dos correligionarias.

La verdad es que lo único que existe entre ellas es un desprecio velado, en virtud de que la primera es considerada como una mujer sin trayectoria política de contacto directo con la sociedad y que fue favorecida por el tsunami lópezobradorista para llegar a la presidencia de Acapulco. Ella, Adela Román, es una mujer de bandazos ideológicos que en cada etapa de su historia de vida alcanzó prerrogativas por obra y gracia del favoritismo.

La Presidenta electa sabe que Román Ocampo la ha querido minimizar siempre porque piensa que es una lideresa de causas que ella no avala como docta en Derecho y que la ve como una mujer inculta a la que incluso denomina “Abelindia” (mote impuesto por un expresidente municipal) ante sus amistades y familiares.

En la instalación del comité de entrega-recepción Adela Román fue escueta en su mensaje, asegurando que este proceso dotará de todos los elementos para que la próxima administración municipal tenga un panorama claro de lo que enfrentará, a efecto de prever trabajos que mantengan a Acapulco por la senda de la cuarta transformación.

Por su parte, Abelina López Rodríguez afirmó que está en la ruta de un gobierno transparente y que no rehuirá a ningún tipo de debates, con el propósito de que su gestión sea efectiva y eficaz. Además, señaló que Acapulco requiere emprender un cambio radical y una verdadera transformación como lo exige el movimiento morenista y la sociedad guerrerense y acapulqueña.

El rostro de Adela Román no demostraba emoción alguna y continuamente tragaba saliva, pues las palabras de la Presidente electa eran dardos cargados en contra del antigobierno que presidió, el cual puso a Acapulco en colapso en materia de infraestructura, servicios y obras públicas, así como tramitología y administración transparente.

Abelina López -con las manos entrecruzadas al frente- insistió que aplicará los principios de “no robar, no mentir ni traicionar”, adelantando que no se ha dormido en laureles, logrando conexiones anticipadas para rendir resultados contantes y sonantes en los primeros 100 días de gestión.

Las chispas resplandecieron las paredes del salón de Cabildo “Juan Ranulfo Escudero”……. Se pronostica una fiscalización detallada y profunda a la administración municipal que afortunadamente se va en 27 días. Trasciende que Adela Román y compañía no saldrán limpios de las auditorías.…….

Nadie se fijó, pero un empleado de la Dirección Técnica de Cabildo entregó dos folders abultados en las manos de quien se dice es el brazo derecho de Abelina López. Qué contendrán los documentos otorgados a Abelina. Ya lo sabremos antes de los 100 días de gobierno, eso sí que es seguro y no será nada bueno para la que se va……. ¡Hasta la vista baby!

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

۞ Politólogo, comunicador, escritor y catedrático-investigador.

[email protected]