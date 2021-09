Anuncio

Por Baltasar Hernández Gómez

Jueves 2 de septiembre de 2021.

1.- El tercer informe de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

2.- La Auditoría Superior del Estado de Guerrero y la salida del Gobernador Héctor Astudillo Flores.

3.- La Presidenta de Acapulco lista para irse a la…….magistratura en el Tribunal Superior de Justicia.

O son mis ojos y entendimiento y el de millones de mexicanos que no alcanzan a entender la estrategia de López Obrador, o bien, la inoperatividad de comunicación social y los resultados del primer trienio no permiten percibir un México más próspero, equitativo y seguro. El tercer informe de gobierno, es decir, “las cuartillas a la mitad del camino” estuvo plagado de datos duros sin sentido emotivo y mucho menos de realismo.

El Ejecutivo federal comenzó su alocución hablando del proceso permanente de transformación que está desterrando la cultura y las prácticas neoliberales, las cuales anteponen la privatización de las actividades propias del Estado mexicano, pero a ras de piso muchísimos trámites siguen igual o peor que antes.

El acto protocolario tuvo una duración de 55 minutos y fue, por decir lo menos, gris e insípido desde antes de que López Obrador tomara el micrófono. Al llegar al vestíbulo del salón Juárez su postura corporal era desgarbada y con un semblante molesto que no denotaba alegría por comunicarse en cadena nacional con la población que mayoritariamente decidió en 2018 elegirlo Presidente de México.

Antes de comenzar su mensaje quiso acomodar a su esposa en una silla de lujo, marca “López Morton”, mientras los espectadores se percataron que el anuncio de reserva no contenía el nombre de Beatriz Gutiérrez Müeller y entonces la sentó al lado del Secretario de la Defensa Nacional. El salón de sesiones tenía desocupada 4 sillas, lo que hace suponer que el mismo número de invitados no estaba puntualmente presente y, en medio de la tercera ola de Covid 19, sólo tres de 30 invitados portaban cubrebocas..

Ya en el pódium López Obrador habló de cifras halagüeñas en todos los sectores productivos, sociales, de salud pública y financieros, resaltando los montos de la inversión privada, producción de hidrocarburos, vacunas antiCovid 19, remesas del extranjero, los no gasolinazos, créditos a la sociedad, impuestos justos, obras de gran calado en el centro y sureste del país, creación de empleos, manejo excepcional de la crisis, no desincorporación de empresas estatales y baja en los índices delictivos.

Bueno, para él México está creciendo como nunca antes, teniendo récords históricos en los rubros más sensibles de la vida nacional. En la óptica presidencial el gobierno 4T está siendo del pueblo y para el pueblo, un claro ejemplo para los conservadores-neoliberales porque en ninguna administración pasada se habían materializado tantos logros a la mitad del sexenio.

Sin embargo, los ciudadanos de a pie no ven mejorar su calidad de vida. No se ve la disminución de la inseguridad, sino al contrario, persisten altos niveles de homicidios, feminicidios, robos, extorsiones y desapariciones. No se ven los empleos con salarios dignos tanto a nivel de trabajo fabril, administrativo o profesional.

No se ven mejorías en los precios de gasolina y gas, pues no dependen de lo que haga o deje de hacer el gobierno, ya que estos están ligados con la fluctuación del mercado internacional, el espacio del capitalismo globalizador que tanto ataca en sus conferencias matutinas.

El discurso estuvo enmarcado en la promulgación ideológica que subraya la anticorrupción, la honra, la honestidad, austeridad y el populismo real, destacando la labor y fidelidad de los militares. Remarcó que todo lo que se ha hecho servirá para las nuevas generaciones, apostándole a la re-educación, a fin de que la vida de México sea observada desde una perspectiva humanista con valores y principios democráticos y abiertos.

Habló de lo realizado, de los tres años que vienen, dejando abierta la ventana para que sus horizontes gubernamentales pudieran prolongarse más allá del 2024 si la sociedad así lo demanda.

La narrativa de López Obrador no tocó los contratos que benefician a hijos de servidores públicos, del nepotismo y amiguismo, de obras que se encarecen al 230%, de los mobiliarios, unidades vehiculares, gastos de representación y personal de seguridad disfrazados de “paisanos” que son utilizados por funcionarios y gobernantes.

Nada habló sobre las corruptelas en los puestos operativos, mandos medios y directivos de la estructura organizacional en los tres niveles de gobierno y, al no comentarse desde un enfoque estadista, nada de lo que dijo es sostenible, ya que sólo son llamaradas cortoplacistas y asistencialistas.

Cabe apuntar que en la primera fila de invitados estaba la Jefa de Gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval González y en segunda fila el recién nombrado Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Las fichas presidenciables se mueven y se siguen moviendo a la mitad del camino. ¡El gallo…….y lotería!

2.- La Auditoría Superior del Estado de Guerrero y la salida del Gobernador Héctor Astudillo Flores.

La LXII Legislatura del estado concluyó definitivamente sus trabajos sin nombrar a los nuevos titulares de los órganos internos de control en la Auditoría Superior del Estado, Instituto Electoral y Participación Ciudadana, Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado, Tribunal de Justicia Administrativa e Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tal hecho no es cualquier cosa, pues se trata de fiscalizadores/supervisores que como función principal es supervisar y evaluar los procesos administrativos-legales-financieros de las dependencias más relevantes en la entidad.

Que se hayan quedado en suspenso no es un asunto meramente de seguimiento para el próximo gobierno, sino una cuestión que, desde el punto de vista político, reviste una connotación importantísima para el gobernador saliente, Héctor Astudillo Flores.

Que la Legislatura anterior dejara dichos puntos en el limbo, responde a una pésima praxis política de Astudillo Flores y su equipo. El actual Gobernador queda “descobijado” y su futuro en manos de la nueva Legislatura con mayoría morenista, pues en pocos días nombrará a los nuevos titulares de los órganos arriba enlistados. Los elogios de la exSecretaria de Gobernación hace mes y medio ya no tienen validez para Astudillo Flores. Los acuerdos con la Gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda y su papá, el senador Félix Salgado Macedonio son por demás volátiles.

Los apoyos del PRI casi inexistentes y, por tanto, Héctor Astudillo ya no sabe qué hacer, qué proponer y mucho menos qué otorgar para no ser auditado a profundidad. Tal es el grado de nerviosismo en la familia, que su hijo Ricardo Astudillo Calvo no pudo asistir a su toma de protesta como diputado federal debido a que se reportó enfermo. La enfermedad no especificada, dicen los que dicen que saben, es fuerte ataque de ansiedad y diarrea.

Es indiscutible que los órganos de control estarán en manos de morenistas-salgadistas y si la nueva administración estatal quiere arrancar con el pie derecho para quedar de plácemes con el Presidente de México, el corte de algunos cuellos grandes y medianos serían trofeos que potenciarían el apoyo federal y la simpatía de seguidores e incrédulos. ¡El tambor……..y lotería!

3.- La Presidenta de Acapulco lista para irse a la…….magistratura en el Tribunal Superior de Justicia.

En el punto anterior apunté que la LXII Legislatura saliente no aprobó el nombramiento de los titulares de órganos de control interno, pero sí autorizó el retorno de Adela Román Ocampo -quien ha ocupado la presidencia de Acapulco en los últimos 35 meses- a la magistratura que dejó licenciada en el Tribunal de Justicia de Guerrero. La votación ante un asunto considerado de trámite no fue unánime, pues contó con abstenciones y negativas, una de las contrarias fue del morenista Arturo Núñez Ramos.

Desde la madrugada de ayer, Román Ocampo saltó de alegría en una residencia de Costa Azul donde pernocta junto con algunos de sus más leales familiares, pues tiene seguro su cargo judicial, el cual le otorga cierto grado de distensión en este momento de crisis (aunque ella no lo reconozca) donde tiene o tendrá que responder ante las inacciones, omisiones y complicidades generadas durante “su gestión” en el ahora denominado peor gobierno en la historia contemporánea de Acapulco.

Es inocultable que la Presidenta electa, Abelina López Rodríguez, desde hace 8 días está conformando un pool de especialistas para diseñar la estructura de auditoría a su antecesora con miras de presentarle resultados al Presidente de México y así sentar precedente.

Sin importarle nada de lo que ocurre en Acapulco, Adela Román sigue recogiendo los últimos enseres de su oficina en el palacio municipal y de otras dependencias donde los tentáculos del sobrino incómodo, Víctor Román Román concentraban trámites, cobros y contratos de servicios y materiales, de acuerdo a las innumerables voces y documentos que tienen en su poder directivos y personal administrativo que trabajan o trabajaron en el Ayuntamiento, el órgano operador del agua y DIF.

De seguir las cosas como van, Adela Román seguirá ocultándose, saliendo esporádicamente a cuadro para inaugurar o clausurar eventos insignificantes. Se había anunciado por el títere Secretario de Gobierno, Ernesto Manzano, que el día 9 del mes en curso estaría inaugurándose el puente elevado de Constituyentes-Ejido, pero por el ritmo de construcción y armado hasta eso no podrá realizarse.

Lo que si no debe postergar más es salir a aclarar, de una vez por todas, todo lo referente a las demoledoras declaraciones del exContralor municipal, Francisco Torres Valdez, porque tienen que ver con desfalcos millonarios al erario público, lo cual impacta directamente al Presidente de la República, al partido Morena que la propulsó y a los políticos que ahora serán gobernantes en Acapulco.

Tendría que salir a solucionar los problemas que más afectan a los acapulqueños y que los tienen a punto de enfermedades: agua potable y recolección de basura.

Mientras ella, la que está a punto de abandonar el Ayuntamiento, se refugia en el ostracismo, enviando a funcionarios y regidores a dar respuestas, el exContralor navega viento en popa y a toda vela en los medios de comunicación impresos y digitales para reiterar que la Presidenta Román Ocampo estaba debidamente enterada de todas las actividades ilícitas de colaboradores y familiares que intervienen en la vida pública de Acapulco. El exfuncionario sigue afirmando que cuenta con documentos probatorios y que si desean pelea difundirá las evidencias hasta el más alto nivel.

La vox populi señala: ¡Adela Román da la cara! ¡Adela Román haz algo y no nos dejes sin servicios ni dinero! Es evidente que si ella no enfrenta al acusador y al juicio de la sociedad acapulqueña va a venírsele encima la colosal bola de excremento canino, que ha venido creciendo por el descubrimiento del desvío millonario de recursos públicos, que seguramente tendrá que comprobar en instancias fiscalizadoras y judiciales.

La señora de vestimenta estrafalaria debe recordar el adagio popular “El que calla…otorga”.

Ayer por la tarde empezó a circular un oficio firmado por Abelina López Rodríguez mediante el cual solicita a Adela Román Ocampo y al Cabildo la contratación de una línea de crédito por la cantidad de 200 millones de pesos, a efecto de que se adquieran bienes (equipamiento, insumos y unidades vehiculares) para resolver la grave problemática en distribución de agua potable y recolección de desechos sólidos.

Muchas personas comenzaron a criticarla, acusando a la Presidenta electa como endeudadora adelantada, sin embargo, por el diagnóstico que tiene y los permanentes reclamos de la ciudadanía, López Rodríguez se vio obligada a pedir dichos recursos para que, desde el primer minuto de su gestión, no se dé una parálisis de las actividades sociales y productivas de Acapulco.

Estén atentos el próximo lunes, ya que el fin de semana estaré recibiendo una serie de documentos sobre los casos de peculado municipal, los cuales publicaré puntualmente. ¡La bandera……..y lotería!

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

