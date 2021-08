1.- Andrés Manuel López Obrador y su estrategia propagandística a 3 años de gobierno. 2.- No hay quinto malo: se reúnen otra vez el actual Gobernador de Guerrero y la Gobernadora electa. 3.- La Presidenta de Acapulco no supo ni sabe nada.

Anuncio

Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Análisis, comentarios, reflexiones, trascendidos y filtraciones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Viernes 27 de agosto de 2021.

1.- Andrés Manuel López Obrador y su estrategia propagandística a 3 años de gobierno.

2.- No hay quinto malo: se reúnen otra vez el actual Gobernador de Guerrero y la Gobernadora electa.

3.- La Presidenta de Acapulco no supo ni sabe nada.

***********************************

1.- Andrés Manuel López Obrador y su estrategia propagandística a 3 años de gobierno.

La estrategia propagandística del Presidente de México a simple vista pareciera ser una simpleza, pero no lo es, en virtud de que está basada en un intrincado esquema psicológico donde las emociones individuales y colectivas son manejadas para que la gente vea a la política como un juego dual: lo blanco y lo negro, representando el primero lo bueno y el segundo lo malo. Por tal motivo la matriz comunicacional del gobierno lópezobradorista se sustenta la dupla: 1) Premio-recompensa y 2) Miedo-esperanza.

El jefe del Poder Ejecutivo federal no sólo difunde mensajes…….es el mismo mensaje, deseando ser el astro central del sistema político para que instituciones, políticos, empresarios, líderes empresariales y sociedad en general giren en su órbita. Por tanto, sus postulados, proyecciones, programas y acciones contienen los dos elementos arriba indicados, donde el elemento premio-recompensa es para incrustar que con él todo es posible.

Sus defensores tendrán la oportunidad de obtener canonjías siempre y cuando demuestren simpatía y apoyo contante y sonante. El otro componente miedo-esperanza es el enraizamiento de un pensamiento/sentimiento de amenaza donde todo lo que no sea él y su administración puede ser negativo y catastrófico.

El impacto mayor de los discursos del miedo es que se promueve un sentido de desorden, es decir, que las situaciones pueden salirse de control si no se asume un objetivo y una dirección única, constituyéndose en una trama fundamental de la vida pública. Los mensajes del miedo y castigo traen su némesis en la recompensa y la esperanza, sí sólo sí la sociedad se pliega a los intereses del emisor de los mensajes.

De esto se deriva que los discursos del miedo no paran en la verborrea, sino que son metamorfoseados en políticas de ataque y persecución. Por eso todos los días López Obrador sale en los medios electrónicos para decirle a sus enemigos políticos, adversarios ideológicos y a todos los que no estén a su favor, que estará muy vigilante de sus actuaciones.

El péndulo con púas de acero circunda la cabeza de sus detractores y golpea con regaños públicos, sarcasmos y acciones legales a través de las dependencias de procuración de justicia, enlaces en los otros Poderes de la Unión y medidas metaconstitucionales.

En este preciso momento la estrategia de comunicación política del Presidente de la República va a concentrarse en transmitir perfiles positivos por medio de la difusión de 10 spots promocionales, mediante los cuales se ensalzan las promesas cumplidas y logros macroscópicos a la mitad del sexenio.

Tales productos audiovisuales contienen las obras, programas de bienestar, combate al Covid 19, pensiones y jubilaciones, obras de ingeniería, carreteras, Tren Maya, refinería de Dos Bocas, parque ecológico en Texcoco, aeropuerto en Santa Lucía, estado de México y todo lo referente a anticorrupción. Seguramente los spots van a llegar a la psique colectiva, con el propósito de posicionarse en el nivel de aceptación muy cercano al que tenía en los primeros seis meses de gestión.

Sin embargo, si los alcances que pregona son puestos en la lupa ninguno de sus logros tienen un plus que los diferencien de lo que llevaron a cabo otras administraciones federales, incluso el de la anticorrupción, pues todo se ha centrado en una danza de espantos, donde han sido encarcelados peces medianos, pero los tiburones y ballenas andan nadando en el mar profundo sin arpones que los persigan.

Después de que pasen los festejos por haber llegado más o menos en una sola pieza, López Obrador empezará a realizar los enroques y despidos en el gabinete legal y ampliado, imprimiendo una supervisión más exhaustiva de legisladores, dirigentes de Morena, así como gobernantes estatales y municipales, a efecto de que su segunda mitad de mandato sea tal y como lo proyectó: continuar en el poder sin movimientos desastrosos hasta 2024 y más allá. Las Secretarías que cambiarán de titularidad son Economía, Salud y Bienestar, así como la Fiscalía General de la República.

Como había señalado la semana pasada, hoy quedó confirmado el relevo en la Secretaría de Gobernación: la doctora Olga Sánchez Cordero se incorpora al Senado de la República y queda en su lugar Adán Augusto López Hernández, una vez que deje la gubernatura de Tabasco. Habrá también reacomodos en las presidencias y liderazgos de las cámaras legislativas, así como en el círculo de operadores políticos en todos los niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).

2.- No hay quinto malo: se reúnen otra vez el actual Gobernador de Guerrero y la Gobernadora electa.

Hace dos días se reunieron por quinta ocasión Héctor Astudillo Flores y Evelyn Salgado Pineda, a efecto de que la gobernadora electa conozca el estado de cosas prevaleciente en los asuntos públicos de Guerrero.

Se informó que se volverán a reunirse el próximo 2 de septiembre y que el día 5 del mismo mes comenzará el proceso formal de entrega-recepción.

La trascendencia de este acto protocolario no reside en lo que fue divulgado públicamente, sino en las implicaciones connotativas de tal presentación donde aparecen juntos Astudillo Flores y Salgado Pineda.

Más allá de la salutación e intercambio de sonrisas para el álbum de fotografías, que también fueron publicadas en medios de comunicación, estuvo la prioridad de que Evelyn Salgado apareciera firme y segura realizando lo que le corresponde hacer a una Gobernadora electa, que dentro de unas semanas tomará posesión del cargo.

La reunión trató de infundir confianza a militantes y seguidores de Morena, enviando señales a los adversarios de que con la familia Salgado y el Presidente de México nadie puede (por el trascendido de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está en vías de dictaminar la nulidad de las elecciones de junio pasado). Lugo entonces, de lo que se trata es de mantener erecta la figura de la “Torita” -hija del senador Félix Salgado Macedonio, apodado “Toro sin cerca” para restar todo intento de distracción y especulaciones.

3.- La Presidenta de Acapulco no supo ni sabe nada.

La alcaldesa Adela Román Ocampo insiste que el despido de Francisco Torres Valdez de la titularidad de la Contraloría de Acapulco se debió a que el Cabildo resolvió prescindir de los servicios de dicho funcionario, que duró en su cargo un poco más de 2 años, toda vez que no se presentó a 3 llamados para comparecer y aclarar acusaciones de personal sindicalizado del Ayuntamiento por hostigamiento y prepotencia.

Entretelones, Román Ocampo ha callado y no dice más al respecto, a fin de que la bola de arena no agrande volumen, ya que las declaraciones sobre las millonarias irregularidades administrativas-financieras en la mayoría de las dependencias municipales no son ninguna bagatela.

Además, lo que está por debajo de la mesa es que Torres Valdez es compadre de la Presidenta Adela, quien hasta hace poco no paraba de enaltecer a la comadre por lo que estaba haciendo en su gestión pública. De la noche a la mañana la comadre Adela corrió -en un abrir y cerrar de ojos- a su amigo, utilizando a los ediles adheridos a sus causas a través de dinero y prerrogativas (de acuerdo a las afirmaciones hechas por el excontralor).

Bueno, hasta le impidió entrar a las oficinas de la Contraloría girando órdenes para que una treintena de elementos policiacos armados con rifles de alto poder bloquearan las puertas de acceso y calle. Supongo que de ahora en adelante no van a saludarse de besito en el cachete, pues estarán más enfocados en probar por separado sus dichos y, en su caso, presentar evidencias para aclarar el presunto desfalco al patrimonio municipal ante instancias judiciales.

El día de ayer se filtró una lista con el nombre y apellidos de 13 regidores de Acapulco que tienen un total de 376 trabajadores incrustados en la nómina municipal. El 85% de estos enlistados son “aviadores”, o sea, empleados fantasmas cuyo sueldo es cobrado directamente por los ediles o sus familiares.

Trascendió que el sobrino incómodo de la alcaldesa, Víctor Román Román, tiene como único mérito previo a su llegada clandestina al Ayuntamiento haber sido su colaborador en la magistratura que ocupa la todavía Presidenta (la cual hasta ahora está de licencia indefinida), en cuyo despacho existía un retraso descomunal de expedientes y trámites.

Un buen número de abogados me han comentado que la oficina de Adela Román era la que más rezagos tenía en comparación con los otros magistrados del estado. Moraleja: si las aptitudes y destrezas no son corregidas para mejorar se repiten al infinito. Por tal motivo, hoy puede entenderse los por qué de la terrible desorganización e inacción del gobierno de la ya famosa tía omisa.

Ya veremos en qué termina esta trama de peculado que fue desvelada por el excontralor de Acapulco. Mientras tanto, Víctor Román ya no se pasea ufano por los pasillos gubernamentales ni hablando por teléfono a todos los titulares de instituciones con la soberbia que le daba ser encargado de todas las cosas importantes del municipio, principalmente las concernientes a recaudación de recursos (Predial, adquisiciones, contratos, catastro, agua potable y alcantarillado, tránsito municipal, policía, comercio ambulante, publicidad, entre otros rubros)

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

۞ Politólogo, comunicador, escritor y catedrático-investigador.

[email protected]