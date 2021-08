Anuncio

Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Análisis, comentarios, reflexiones, trascendidos y filtraciones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Miércoles 25 de agosto de 2021.

1.- Los manejos administrativos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

2.- El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, cumple a medias las instrucciones federales.

3.- La Presidenta electa de Acapulco interconecta la gestión pública con la política.

1.- Los manejos administrativos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El imaginario político se ve secuestrado por la sistemática propaganda del gobierno autodenominado Cuarta Transformación, mediante la cual hay una insistencia cuasi religiosa de que las estrategias y programas gubernamentales son transparentes, democráticos, justos y eficaces. De manera repetitiva el espectro del salinismo surge como el enemigo público principal que obstaculiza el proceso de cambio en México.

Se señala insistentemente que las administraciones comprendidas de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto (5 sexenios) son las culpables del desastre nacional y el enraizamiento de la corrupción. Sin embargo, en la práctica el círculo de amistades y funcionarios reunidos en torno al Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene integrantes que convivieron y sirvieron a alguno o a todos los expresidentes de la República.

La estrategia de “purificación” está sustentada en que desde 2018 hay un combate frontal contra la corrupción sin que esto sea percibido ni sentido por la sociedad, todavía menos porque las jerarquías de más alto nivel siguen reproduciendo métodos y actividades no transparentes, que derrumban los postulados emitidos por el Ejecutivo federal.

Hace unos días trascendió que León Bartlett Álvarez, hijo del controversial político Manuel Bartlett Díaz y actual Director General de la Comisión Federal de Electricidad, fue beneficiado con un contrato por adjudicación directa por más de 31 millones, no obstante que su compañía había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por 21 meses, en virtud de que quedó comprobado que vendió equipo usado al IMSS para el tratamiento del Covid 19.

El nuevo contrato autorizado es para proveer de materiales quirúrgicos a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este caso reciente de incompatibilidad entre el decir y el actuar se suma a la cauda de situaciones obscuras que han venido dándose durante la mitad del sexenio lópezobradorista.

Como se ha podido apreciar es que hay un ejercicio indebido del poder que nada tienen que ver con los principios difundidos por el Presidente, tratando de convencer a los mexicanos que su régimen es el más puro y democrático en la historia nacional.

No sé puede dejar de lado que para la designación de cargos públicos se ha privilegiado la cercanía sanguínea y las relaciones de amistad, por ejemplo, el nombramiento de Bertha Alcalde, hermana de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, como secretaria ejecutiva adjunta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Hasta el momento algunos periodistas de investigación informan que hay 21 integrantes del gabinete que tienen un familiar directo laborando en la administración pública y aunque algunos miembros de la ortodoxia justificatoria podrán decir que no hay ilegalidad porque estén insertos familiares en dependencias distintas, lo cierto es que este tipo de designaciones paralizan el servicio profesional de carrera e impiden fortificar los instrumentos para que no existan conflictos de interés y haya una correcta rendición de cuentas.

En este mismo sentido se dio el nombramiento de Carlos Gastón Torres Rosas como coordinador General de Programas Integrales de Desarrollo, quien es amigo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del primer mandatario, y de Alfonso Romo Garza, lo que despertó fuertes críticas, las cuales fueron obviadas por el poseedor de la silla presidencial del palacio nacional.

En el INDEP (Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo lo Robado) quedó revelada que la salida de Ricardo Rodríguez -manejada como renuncia- fue en realidad un cese fulminante de López Obrador, toda vez que se enteró que estaban operándose graves irregularidades y manipulaciones en las subastas, manejo y resguardo de los bienes decomisados.

Asimismo, se señaló a Alejandro Esquer Verdugo, Secretario Particular del Presidente, como la “la mano que mece la cuna” de todo lo que ocurre en el INDEP, pues ha solapado actos de corrupción que derivaron en robo en patrimonial.

De la misma manera hay que recordar a Carlos Lomelí Bolaños, exdelegado federal en el estado de Jalisco, acusado de conflictos de interés por ser propietario de empresas farmacéuticas que accedieron a millonarios contratos gubernamentales.

Y el deporte mexicano no se queda atrás, pues son múltiples y muy variados los señalamientos contra la exmedallista olímpica Ana Gabriela Guevara, que la colocan como funcionaria corrupta en la CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte) por manejo indebido del presupuesto global, becas, construcción de instalaciones, nóminas alternas, pagos recortados o borrados a deportistas y entrenadores, así como adquisición de equipamiento y uniformes (hechos que aparecen en una auditoría efectuada a finales de 2019).

Para concluir con esta serie de actuaciones públicas que permean la investidura presidencial, menciono que aparecieron en la superficie los manejos corruptos en la contratación de los equipos y materiales que se requieren para montar eventos y preparar giras y reuniones de López Obrador: la señora Yazmín Bolaños López cobró más de 60 millones de pesos como contratista-proveedora de la oficina del presidente López Obrador, no obstante que dicha persona no demostró experiencia ni antecedentes empresariales, ni registros fiscales comprobables.

Esta neo-empresaria ganó un sustancial número de contratos por adjudicación directa para organizar, entre otros eventos, los festejos del Grito de Independencia y el AMLOFest en 2019, proporcionando escenarios, vallas metálicas, mesas, monitores, audio y video, generadores de electricidad, baños portátiles, tarimas, sistema de iluminación y más de 10 mil sillas.

Trasciende que la señora Bolaños López -si en verdad es de carne y hueso- es una prestanombre colocada por algún funcionario o familiar del primer mandatario.

***Toda la información está contenida en evidencia documentada por diversos medios de comunicación a nivel nacional e internacional***.

Así pues…………….”Sin alharacas nos veríamos más bonitos”. ¿Será?

2.- El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, cumple a medias las instrucciones federales.

Como había señalado con anterioridad, el Gobernador Héctor Astudillo Flores no tiene ninguna intención de cumplir con la instrucción del Presidente López Obrador para que se inicie el ciclo escolar 2021-2022 en modo presencial, ya que además de no contar con dinero para los insumos que se requieren para la reincorporación de millones de niños, jóvenes, profesores y administrativos no va a arriesgarse a que se desborde el contagio y los fallecimientos por Covid 19.

Para no quedar como renegado anunció que el lunes 30 de agosto 800 escuelas podrían reanudar labores. El truco está en que las mencionadas instituciones educativas están ubicadas en zonas suburbanas y rurales donde supuestamente la incidencia de la enfermedad es menor que en las ciudades.

La astucia del Ejecutivo estatal evita el incumplimiento de una orden directa de López Obrador y que sea visto como “rebelde”. Sin embargo, al final de cuentas, esto es dar atolito con el dedo, pues el porcentaje de escuelas que aperturarán sus servicios educativos es minúsculo, pues en la entidad hay más de 12 mil planteles y sólo podrían operar 800 de momento.

A esta postura se aúna su manifiesto de que el regreso a clases no será obligatorio, indicando que su gobierno está trabajando para alcanzar consensos firmes con docentes y padres de familia. Finalmente afirmó que en las 2 ciudades más importantes del estado (Acapulco y Chilpancingo) no habrá clases presenciales por el alto índice de contagios Covid.

De esto a nada…….mejor nada. ¿Será?

3.- La Presidenta electa de Acapulco interconecta la gestión pública con la política.

La Presidenta saliente no asume culpabilidad por ninguno de los desastres provocados por su desgobierno. Mejor opta por esconderse de la opinión pública, apareciendo en entrevistas selectivas para recalcar que los gobiernos anteriores son los únicos culpables de la crisis que vive Acapulco. Como si se tratara de una infidelidad a la pareja, niega a morir que no tuvo la capacidad suficiente para ser gobernante.

En un encuentro con medios locales y nacionales negó lo innegable: que las playas del puerto no reciben descargas de aguas negras, pese a que se mostraron fotografías y videos en diferentes plataformas informativas donde se aprecia la afluencia de aguas putrefactas al mar en las inmediaciones de la Vía Rápida, Río El Camarón, Playa Papagayo, avenida Wilfrido Massieu y Farallón. Dijo que detrás de las imágenes hay montajes producidos por intereses oscuros que pretenden dañar la imagen de Acapulco y afectar su gobierno.

En el otro polo, Abelina López Rodríguez, Presidenta electa, despliega una actitud de resolución anticipada, ligando intereses mixtos, a fin de que empiecen a configurarse programas de gobierno que devuelvan la gobernanza y la operatividad en Acapulco, al mismo tiempo que entrelaza la gobernabilidad no solamente consolidando las fortalezas políticas afines y consensuando propósitos con la sociedad, sino también reuniéndose con políticos opositores para conformar un Cabildo que tenga oportunidad de realizar acciones en equilibrio, con la finalidad de que se aprueben y pongan en marcha normatividades, proyectos sustentables, obras y servicios públicos.

Es vox populi la urgencia de que Adela Román resuelva -antes de abandonar el palacio municipal- el problema de desabasto de agua potable y la recolección de desechos sólidos e hídricos, entre muchos otros, como el de carencia de recursos para mantener los servicios públicos básicos, pago de salarios a personal médico y de enfermería, administrativos, intendentes operativos, policías, bomberos y proveedores.

¡La dama……..y lotería! ¿Será?

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

۞ Politólogo, comunicador, escritor y catedrático-investigador.

