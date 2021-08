Anuncio

Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Análisis, comentarios, reflexiones, trascendidos y filtraciones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá).

Viernes 20 de agosto de 2021.

1.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pide a los mexicanos que “No pierdan la fe”.

2.- ¿Qué va a ocurrir si el Tribunal Electoral desconoce a la Gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda.

3.- El “Paso Elevado” de la avenida Constituyentes de Acapulco: una obra inconsistente a punto de ser inaugurado por la Presidenta Adela Román Ocampo.

**********************************

1.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pide a los mexicanos que “No pierdan la fe”.

Ante periodistas reunidos en palacio nacional para escuchar las actividades gubernamentales realizadas y las proyectadas, el Presidente López Obrador dijo sin disimulo que en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal “Isidro Burgos” ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, hace casi 7 años, su gobierno está avanzando a paso firme, pero que todavía no está resuelto, en virtud de que “hay una red de componendas y complicidades”.

Aprovechó el espacio mediático, que muy hábilmente ha impuesto como agenda gubernamental y como faro guía para que los medios de comunicación estén permanentemente al pendiente de sus mensajes, para alardear que de los 100 compromisos prometidos al tomar posesión, el 98% están cumplidos y que solamente le quedan dos: uno de ellos es encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y llevar a la justicia a los perpetradores. ¡Vaya declaración! Presumiendo sin dar resultados tangibles notifica que su eficacia es total……..Como diría mi amigo Fernando “Ni Obama lo pudo haber hecho mejor”.

Y este último comentario un tanto fuera de lugar no tiene referencia directa con el desconocimiento del paradero de los estudiantes normalistas -que es un hecho muy lamentable por sí mismo- sino porque el primer mandatario no mide consecuencias al externar palabras que parecen provenir de un hombre con actitud conformista que, ante la dificultad de ejercer todo el poder que le otorga el Estado se limita a decir que el asunto es una herencia de Peña Nieto y que hasta ahora no puede encontrar el hilo de la madeja, pues para él es un caso en extremo complicado donde están inmiscuidos actores políticos y líderes del crimen organizado.

Para rematar, el Ejecutivo federal lanzó una frase digna de un jerarca de iglesia: “No hay que perder la fe” como si se tratase de una situación donde los padres de los desaparecidos y mexicanos preocupados por el devenir nacional se arrodillaran a rezar para que alguna divinidad los traiga devuelta y haya desarrollo y justicia en un abrir y cerrar de ojos. ¡No pierdan la fe! exclama López Obrador, queriendo extender su mantra político a todos los asuntos públicos.

¿Dónde está el exgobernador Aguirre Rivero y los funcionarios de su gabinete? ¿Dónde se encuentra el expresidente de México, el exprocurador general y los miembros de seguridad que estaban encargados de combatir a los grupos de la delincuencia organizada? Muchos gozan de buena salud y sólo bastaría que fueran presionados -conforme a la ley- para que proporcionaran la información que condujera a la resolución definitiva del caso. Y así como éste muchísimos temas más.

2.- ¿Qué va a ocurrir si el Tribunal Electoral desconoce a la Gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda.

Lo que parecía un final feliz no lo es, pues a dos meses y medio de transcurridas las elecciones 2021 la gubernatura de Guerrero pende del hilo justiciero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el organismo impactado una y otra vez por el Presidente López Obrador y los agoreros del partido Morena. Hasta el momento Evelyn Salgado Pineda, hija del controvertido senador Félix Salgado Macedonio, tiene en su poder una constancia que la acredita como Gobernadora electa del estado de Guerrero.

Sin embargo, el anuncio del candidato perdedor (Mario Moreno Arcos) se centra en que va a respetar la decisión del TEPJF. En contrasentido el representante de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, exige respeto absoluto a la soberanía popular. De cualquier modo en que se observen tales declaraciones, lo cierto es que el ambiente predominante presagia vientos huracanados que podrían cambiar los escenarios políticos de la entidad.

Mario Moreno publicó en redes sociales que ante la impugnación hecha por su partido sobre los resultados electorales del 6 de junio pasado, espera que la resolución del TEPJF se dé conforme a derecho y, que cualquiera que sea el veredicto lo respetará sin mayores aspavientos. En contraparte, Marcial Rodríguez reviró que el partido dominante desde 2018 no permitirá que ningún órgano de impartición de justicia electoral le quite la gubernatura a Evelyn Salgado, toda vez que ella obtuvo la mayoría de votos.

Tal disputa despertó el interés y el morbo de propios y extraños, ya que la acción de Mario Moreno es sorpresiva ¿Por qué iba a incitar a la ciudadanía a que estuviera pendiente de una “noticia muy relevante”? para luego asegurar que cualquiera que sea el dictamen del TEPJF será aceptado. Lo que vislumbro es que hay rumores de que el fallo puede favorecerle y está abonando terreno para que sus opositores no lo degüellen al instante de hacerse público, o bien, que sea un elemento llamativo para colocarlo en la marquesina política y así ser tomado en cuenta por su partido o incluso por la nueva administración de Salgado Pineda.

En lo que respecta a las declaraciones de Rodríguez Saldaña éstas no debieron ponerse en tribuna, pues si existe certeza del triunfo de Evelyn Salgado debió haber dejado pasar de largo el comunicado de Moreno Arcos. De que hay algo más allá de la formalidad, la hay. El cuestionamiento que brota es que las palabras vertidas por el excandidato priista-perredista (Moreno Arcos) ponen en jaque al actual Gobernador Héctor Astudillo Flores, en virtud de que éste ha llamado a respetar las votaciones y ha caminado muy cordialmente con la Gobernadora electa, lo cual hizo que el Presidente López Obrador lo viera con buenos ojos y esta apreciación pudiera salvarlo de posibles procesos judiciales al auditarse sus seis años de gobierno. Ya se verá.

Los naipes están en las manos de tahúres del palenque poselectoral. Cierren las puertas señores. ¡El gallo…….y lotería!

3.- El “Paso Elevado” de la avenida Constituyentes de Acapulco: una obra inconsistente está a punto de ser inaugurado por la Presidenta Adela Román Ocampo.

Como he insistido desde hace semanas, la Presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, aplica la táctica de no aparecer en los reflectores locales y regionales para pasar desapercibida, evitando crear olas por su salida y así regresar al cargo de magistrada que fue cedido por un Ejecutivo estatal del pasado reciente.

En lugar de enfrentar la problemática tan grave que aqueja a la sociedad acapulqueña, principalmente en los rubros de servicios públicos, o bien, reconvenir su postura y salir a la palestra, inaugurando obras de impacto general reservadas para los últimos días de su mandato, mejor optó por instruir a funcionarios municipales para que atraigan la atención de los medios de comunicación.

Hace dos días Eduardo Manzano Rodríguez, secretario general del Ayuntamiento, informó que el paso elevado de la avenida Constituyentes estará completado el 9 de septiembre. Esta obra que no subsanará ni el 25% del problema de tráfico vehicular en las inmediaciones de dos de las arterias más importantes de Acapulco (Constituyentes y Ejido) tiene defectos, pues de acuerdo a dos residentes de la obra, la inclinación de subida y bajada no es adecuada, lo que resulta ser un peligro para los automovilistas.

Asimismo, los materiales empleados en la construcción han sido “de dulce, chile y manteca”, adquiridos a distintos proveedores con calidades que van de malos a regulares. Además, en el tramo que va del cruce de ambas avenidas hasta donde comienza el mercado central tendrían que instalarse luminarias y un módulo de policía, a fin de evitar delitos, ya que la zona es de gran afluencia popular por el comercio establecido.

No la tiene fácil Adela Román, dicen los críticos desde el interior del palacio municipal, pero si no hace nada, si no da la cara, si no se ve que está trabajando hasta el último día de gestión, los problemas van a venírsele en cascada. Pronostican que ni el reingreso al Tribunal de Justicia del estado de Guerrero la podría salvar de acciones judiciales por su desastroso desgobierno. ¡El diablo……y lotería!

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

۞ Politólogo, comunicador, escritor y catedrático-investigador.

[email protected]