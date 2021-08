Anuncio

Martes 17 de agosto de 2021.

1.- Afilando navajas: El presidente López Obrador…….INE……..TEPJF………Gobernantes salientes.

Como si fuera hábil gallero de palenque, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afila y pone las navajas en su ejemplar preferido para cortar a organismos y gobernantes, con la finalidad de introducirlas a la arena del poder que le es favorable por tener para sí las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación.

Después de ser notificado que al partido Morena le quitaron 3 diputaciones en los estados de Baja California Sur, Ciudad de México y Nuevo León por un fallo emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial d la Federación (TEPJF), afirmó que es el momento exacto para que haya una renovación de fondo en el TEPJF y el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que ambos son órganos antidemocráticos que no respetan la voz del pueblo, pero sí por el contrario defienden los intereses de la partidocracia neoliberal.

Tal aseveración no es algo nuevo porque desde sus campañas político-electorales y ya en funciones como mandatario nacional ha repetido una y otra vez que dichas instituciones no sirven y ahora hasta las comparó con el monstruo de Frankenstein, que amparándose en la discrecionalidad desea acabar con la democracia de México, pues no hay poder constitucional que pueda hacerles contrapeso.

En su mensaje López Obrador aseguró que su posicionamiento no es personal, toda vez que es eco del sentir popular y que por ello no cejará en solicitar la transformación -de raíz- de sus estructuras y miembros.

Obviamente está esperando la respuesta belicosa de ambos organismos encargados de la organización, administración e impartición de justicia en el ámbito electoral, que han dado muestras de dictaminar resoluciones que atentan contra el partido que está, desde hace tres años, en la cima del poder político. Claro que López Obrador sabe que las contestaciones van a aumentar de tono, pero no le importa, porque lo que persigue es subir al ring a los adversarios, tratando de ganar adeptos para luego ampliar sufragios en 2024.

No es difícil conseguir sus propósitos, en virtud de que el TEPJF y el INE son dos institutos devoradores de recursos públicos, derivado de sueldos, prerrogativas y compra/renta/adquisición de equipos, mobiliario, asesorías, programas computacionales, encuestas, diagnósticos, estudios de medición, bonos, compensaciones entre otra docena de cosas que requieren para funcionar…..y buena parte de la sociedad lo sabe y lo reprueba.

Sin embargo, López Obrador está expuesto a ser colocado en el cuadrante negativo de la opinión pública cuando los miembros de los organismos que hoy enfrenta y otros que vayan sumándose expresen que el Presidente no ha estado a la altura de los requerimientos del país, sobre todo porque sus promesas se han desvanecido en programas populistas que sólo solventan la inmediatez.

De la misma manera que ataca será atacado en varios frentes…….INE, TEPJF, partidos políticos, gobernantes de oposición, empresarios e intelectuales/comunicadores orgánicos se irán directo a la yugular, ni duda cabe.

En otro escenario de combate, López Obrador puntualizó que va a recomendar a los gobernadores entrantes (y a los presidentes municipales sin hacer mención directa de estos) a que instruyan la realización de auditorías y así pueda haber un deslinde de responsabilidades, sin que esto sea una cacería de brujas, a efecto de que se aclare la situación real en las entidades federativas y municipales (aunque esto último tampoco lo indicó explícitamente) en relación a deudas con bancos, proveedores, sueldos y pagos a trabajadores. Dijo que si brotan irregularidades debe actuarse en consecuencia en las instancias fiscalizadoras.

Tal encomienda disfrazada de consejo no tiene como único objetivo ver cómo se manejan las finanzas y radicación de recursos, sino primordialmente está conectada con su visión de intervención, es decir, cómo controlar las decisiones de mandatarios estatales y locales en el futuro cercano, para que cada vez más dependan del Ejecutivo federal.

Trascendió que los gobernantes que tomarán protesta en pocos días están molestos, ya que en el proceso de transición han tenido que aceptar y conceder con los que se van, a fin de que no haya parálisis , toda vez que en lo regional, la política se mueve de manera distinta que en el centro de la República, lo cual todavía no alcanza a digerir López Obrador. ¡El borracho…….y lotería!

2.- Los sismos del Gobernador de Guerrero.

Los sismos no son telúricos, sino espasmos emocionales de gran envergadura. El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a punto de abandonar palacio de gobierno está recibiendo estocadas mortales de supuestos aliados que, de acuerdo a filtraciones de su equipo de colaboradores de primer y segundo nivel, los que por cierto tienen listas cajas con documentación y enseres para retirarse de sus oficinas, lo han puesto en estado de preocupación máxima.

Aún cuando hace una semana fue receptor de homenaje en vida por parte de la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y que ha tenido acercamientos muy positivos con la gobernadora electa, Evelyn Cecia Salgado Pineda y su padre; Astudillo Flores está turbado porque no sabe cómo va a pagar salarios a miles de trabajadores en las dos últimas quincenas (como muestra está el descontento del sector salud guerrerense que ayer amenazó con suspender actividades en varios hospitales, ya que no recibieron puntualmente sus emolumentos quincenales) y tampoco cómo va a liquidar deudas contraídas con acreedores y empresas constructoras.

No sabe de dónde extraer recursos para continuar comprando todo lo necesario para el programa de contención Covid 19 y la seguridad pública……todo un caos.

Pero todavía más……..con las declaraciones del Presidente López Obrador desconoce cuántas auditorías van a ejecutarse en su contra, las cuales muy posiblemente encontrarán manejos poco transparentes en muchas dependencias bajo su mando. Voltea para un lado y para otro, tratando de conseguir respuestas que devuelvan serenidad a su humanidad, a efecto de retirarse de la mejor manera.

Los sismos externos que se han registrado en varias regiones del estado no son nada en comparación a los temblores internos que tiene porque sus escenarios originales están derrumbándose debido a los cambios de parecer de sus interlocutores federales y estatales.

Ni siquiera el rumor filtrado que lo ubican como funcionario importante a nivel nacional lo tranquiliza, pues hoy, aquí y ahora, ningún pronóstico se ha concretado. ¡La Rosa…….y lotería!

3.- La deprimente salida de la Presidenta Adela Román Ocampo: Acapulco…….en el más completo olvido y desorden.

Mientras que la Presidenta Adela Román Ocampo se cambia máscaras para tratar de aparecer impávida en sus reuniones petit comité e imágenes que se transmiten cada vez menos en los medios de comunicación contratados para difundir sus actividades (¿?), la sociedad de Acapulco -no los liderazgos favorecidos ni lambiscones o cortesanos a su servicio- padece la simulación y omisión del desgobierno, observando cómo las calles del centro de la ciudad (las calles son, entre otras: Carranza, Juan R. Escudero, Cuauhtémoc) están invadidas de comerciantes ambulantes amparados por el partido político que la lanzó “al estrellato” sin tener idea ni voluntad para gobernar, lo cual obstaculiza el libre tránsito peatonal y vehicular, “afeando” además la imagen urbana de por sí deteriorada en el último trienio.

Por otro lado, las fugas de aguas pestilentes de tuberías públicas inundan calles (en el centro, colonia Progreso, Zapata, Renacimiento, 20 de noviembre, Sinaí, Hogar Moderno, entre otras decenas más) son el marco propicio para que aparezcan diversas enfermedades.

Un dato inverosímil es que se perjura que no hay dinero para pago de salarios, reparaciones de redes hídricas y compra o mantenimiento de bombas de agua, pero el organismo rector del agua y alcantarillado (CAPAMA) adquirió recientemente una flotilla de camionetas nuevas de la marca Chevrolet, que tienen numeración de control DC-390 en adelante y que son utilizadas como transporte privado de funcionarios de dicha dependencia, quienes se pasean sin recato alguno.

No hay asomo de dejar -por lo menos- un mínimo de funcionalidad a la administración municipal, lo cual significa que la Presidenta electa Abelina López Rodríguez ocupará buena parte del inicio de gestión en ir resolviendo la problemática heredada y profundizada por el desgobierno de Adela Román. Seguro que el adiós no será para nada terso, pues la Presidenta entrante aplicará la recomendación de López Obrador de fincar responsabilidades a través de auditorías focalizadas.

Dicen allegados a la gobernante entrante que “ya está hasta la madre” de soportar el cinismo, desenfado y soberbia de su predecesora. Sólo aguarda el 1° de octubre para hacer lo que le corresponde.

Trascendió que servidores públicos de la oficina municipal recaudadora número 3 y la que está en las inmediaciones de la escuela secundaria 4, a media cuadra de avenida Ejido, están sacando cajas con documentación oficial para luego venderlas en un negocio de reciclaje ubicado casi esquina de las calles 18 de marzo y Bernal Diaz del Castillo. Lo mismo pasa en las oficinas de Tránsito y Catastro del Castillo.

El encargado del lugar donde se compra botes de aluminio, vidrio, cartón y papel señaló que un síndico fue a comprar dicha papelería a granel, pagando el triple de lo que realmente cuesta lo que es considerado “desecho” que, como intuimos, no lo es. Hagan conjeturas y apuesten……. ¡La pera…….y lotería!

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

