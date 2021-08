Anuncio

Jueves 12 de agosto de 2021.

1.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador: educación y política.

Apenas dos días atrás el Presidente López Obrador adelantó que su gobierno instaurará un camino educativo distinto, que no solamente tiene el objetivo de ampliar el conocimiento de millones de alumnos inscritos en el subsistema básico, sino también tiene de impulsar un enfoque formativo. A partir del próximo ciclo escolar (2022-2023) 18 libros tendrán modificaciones sustanciales para el abordaje de las asignaturas que incluirán temáticas vinculadas a civismo, ética, humanismo, arte, igualdad de género, respeto a la diversidad y nutrición, entre otras, con la finalidad de que los estudiantes tengan un panorama amplificado y la posibilidad de un desenvolvimiento social más integral y realista.

No obstante que este proyecto pretende otorgar una visión incluyente para que los estudiantes aprendan contenidos sin tendencias y así estén mejor integrados al medio ambiente natural y social, después de ser anunciado por el primer mandatario varios analistas y pedagogos aseguraron que la reconversión educativa 4T está realizándose a marchas forzadas, en virtud de que no hay consulta ni capacitación específica dirigida a directores, profesores, expertos educativos y padres de familia, además de que no están previstos incentivos para elevar la productividad y compromiso de docentes, que pueda motivar la impartición puntual y a la vez dinámica del nuevo esquema.

López Obrador sabe además que si los niños y adolescentes son educados en valores el país tiene mayor oportunidad de formar a ciudadanos sólidos y solidarios.

Al mismo tiempo sabe que un país moldeado en una concepción “histórico-nacionalista-no neoliberales, desde temprana edad, es proclive a defender a sus gobiernos, sobre todo cuando se emiten llamados al resguardo del establishment inducido por la clase política que llegó al poder en 2018.

Sin embargo, mientras el primer mandatario habla de democracia, valores cívicos y respeto, sigue sintiéndose caballero medieval que tiene el deber de luchar contra el conservadurismo y fragmentar a políticos, gobernantes y organismos que muestran contrariedad y/o resistencia a su estilo personal de hacer política.

Después de entrevistarse con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, éste último estuvo dispuesto a dialogar con el presidente de facto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y por la noche como ¡Agua va! Informó que no aceptaba el cargo dictaminado por la mayoría de sus homólogos magistrados. Pero esto no fue suficiente para el Presidente de la República, quien volvió a recalcar públicamente que dicho órgano impartidor de justicia electoral está en descomposición y no le queda otra más que renovarse desde la raíz, exhortando a los magistrados que renuncien por transparencia y dignidad.

Al expresar este punto de vista quiere pasar por alto la molestia que tal declaración provocó en el ministro Zaldívar, quien había expresado que con la salida de Reyes Rodríguez del TEPJF la situación de crisis en dicho órgano jurisdiccional estaba zanjada……. Así pues, se desea tapar un hoyo y se destapan otros.

El Presidente López Obrador intenta -por lo menos formalmente- construir puentes para ganar aliados confiables y eficaces a favor de sus causas en todos y cada uno de los frentes políticos y económicos, pero al ir colocando los bloques de cemento los cimientos de madera se resquebrajan. Hace apenas unos días ponderó él mismo y a través de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, a los gobernadores de Chihuahua y Guerrero, pero después lanzó cocteles Molotov al afirmar que los gobernantes electos del partido Morena (que entrarán en funciones en los próximos meses) no deben permitir que sus antecesores se retiren dejando desastres financieros ni sociales, sobre todo en el rubro de pago de salarios de trabajadores y profesores.

Puntualmente dijo “No sean tapaderas de nadie, pues esto puede afectarles”. Para muchos gobernadores a punto de arribar al poder regional la declaración fue recibida con sorpresa y desagrado, pues en sus reuniones de transición han tenido que acordar maniobras con sus antecesores, para facilitar el proceso de entrega-recepción y porque en la política mexicana existe una regla escrita “todos deben algo a alguien”. ¡La luna…….y lotería!

2.- El Gobernador Héctor Astudillo Flores se quitó la mascarilla y algo más.

Eufórico hasta la médula por haber recibido el reconocimiento público como gobernador ejemplar, es decir, por haber sido respaldado por el Presidente López Obrador a través de la Secretaria de Gobernación, Héctor Antonio Astudillo Flores ya no cubrió las formas para recibir a la gobernadora electa Evelyn Cecia Salgado Pineda en su tercera reunión de transición, donde supuestamente abordaron los tópicos de educación, turismo y campo. Abrió la puerta de Casa Guerrero sin cubreboca y saludó con la mano extendida. ¿Será que su boca, nariz y manos son de teflón sanitizado y esto evita que su sucesora se contagia de virus y bacterias?

En las marquesinas mediáticas reuniones institucionales recomienda la aplicación de medidas drásticas para contener la propagación del Covid 19, que llegan al extremo de prohibir la circulación de automotores en el horario comprendido de 11:30 p.m. a 06:00 a.m., cierre total de bares, cantinas y discotecas y suspensión de reuniones masivas, sin embargo, -en corto- no le importa recibir a la gobernadora electa y a otros personajes sin ningún tipo de protección higiénica. Queda demostrado una vez más que una cosa es vociferar y otra hacer ¿Verdad?

Trascendió que lo que debía ser una reunión de intercambio de ideas y propósitos fue un cónclave donde se solicitaron peticiones para que el senador Félix Salgado Macedonio interceda ante el Presidente de México y no se generen instrucciones para iniciar investigaciones que puedan poner en tela de juicio sus seis años de gobierno, sobre todo después de saber que López Obrador advirtió que nadie debe ser tapadera de nadie, refiriéndose a los gobernantes entrantes y salientes de presidencias municipales y gubernaturas.

Entonces ¿Se cubre o no se cubre? ¿Puede irse tranquilo a casa? ¿Va a replicar la táctica empleada por los exgobernadores de Chihuahua y Veracruz, ambos de apellido Duarte?……Cuestionan en voz baja varios juristas propietarios de despachos renombrados. ¡Las jaras……..y lotería!

3.- Los nefastos incumplimientos de la Presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo.

Hace casi tres años la diezmada alcaldesa Adela Román Ocampo prometió una serie de programas y acciones para reposicionar a Acapulco en el firmamento de ciudades turísticas de altura. Sin irse de bruces muchos sectores sociales y económicos la escucharon, esperando su cumplimiento. Sin embargo, la espera fue tortuosa y desesperanzadora, ya que nada de lo que dijo se materializó.

El trienio de Román Ocampo además de gris fue de caos, poniendo de rodillas al puerto más emblemático de México, que acabó cayendo al piso por suciedad, pésimos servicios, descontrol administrativo/financiero, ingobernanza e inseguridad.

Las preguntas que quedaron en el aire para la mayoría de ciudadanos son, entre otras: dónde quedaron las inversiones anunciadas para rescatar la zona tradicional de Acapulco. Dónde está el nuevo quiosco del zócalo. Dónde está el apoyo coordinado para la remodelación del Centro Internacional de Convenciones. Dónde están las calles remodeladas y sin baches. Dónde está el suministro constante de agua potable y la reparación de fugas de aguas putrefactas. Dónde está el ordenamiento urbano y la expulsión de ambulantes. Dónde está la austeridad republicana. Dónde está el trabajo honesto y comprometido de la 4T.

Y continúan: dónde está la disminución de la nómina del ayuntamiento. Dónde quedó que trabajaría sin nepotismo. Dónde están los servicios básicos de calidad y las obras con el consenso social. Dónde está el saneamiento integral de la bahía. Dónde quedó la seguridad pública. Dónde está el proceso de modernización de trámites. Dónde quedaron los juicios contra exfuncionarios municipales que al inicio de su gestión los consideraba corruptos. Dónde quedó su juramento de salir con las manos limpias y de hacer cumplir la ley……….Las respuestas de la gente es que todo, absolutamente todo, quedó en un colosal contenedor atascado de basura y excrementos.

Como clama y reclama la ciudadanía y comunicadores objetivos: la Presidenta Román Ocampo estéril de ideología política y compromiso social se empeñó en pasear, nadar como robalo a favor de la corriente, luciendo tintes de cabello y vestimenta que en contadas ocasiones repetía, mostrando siempre rostro hosco y nula proximidad social. Rodeada de escoltas militares, autos blindados y protegida por cortesanos y familiares permitió lo inimaginable, llegando incluso a la fragmentación del aparato administrativo municipal y del cuerpo edilicio. ¡El nopal…….y lotería!

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

