Por Baltasar Hernández Gómez ۞

(Trascendidos, filtraciones, comentarios, análisis y reflexiones sobre la política y los políticos de México, estado de Guerrero, Acapulco y más allá)

Lunes 9 de agosto de 2021.

Las cifras presentadas por el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política para el Desarrollo Social (CONEVAL) sobre el aumento de la pobreza y la extrema pobreza durante el periodo 2018-2020 no le gustaron al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Si los datos publicados hubieran coincidido con su política económica-social, basada en apoyar directamente a grupos vulnerabilizados con dinero; el informe del organismo -que por muchos años fue respetado por instituciones públicas y privadas- hubiera sido avalado y publicitado por López Obrador.

Sin embargo, como se muestra en el documento Medición Multidimensional de la Pobreza en México la pobreza en 2020, los mexicanos en situación de pobreza pasaron de 52 millones a 55.7, lo que equivale un aumento de 3.8 millones de personas más pobres con respecto a 2018 (año que por cierto inició gestión el actual mandatario federal). En el rubro de pobreza extrema, ésta se emplaza en los 10.8 millones de mexicanos, 2.1 millones más connacionales en calidad de vida prácticamente infrahumana.

Es evidente por qué López Obrador no sólo desdeñó las cifras del CONEVAL, pues ponen al descubierto que en estos momentos existen más de 66 millones de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores pobres y extremos pobres, o sea, más del 50% de la población total del país.

El Presidente aseguró que no acepta el informe del CONEVAL porque sus datos no son correctos y que él tiene otros realmente confiables. Aprovecho la ocasión para lanzarse contra el organismo, indicando además que su operatividad absorbe del erario público la cantidad anual de 600 millones de pesos, lo cual resulta muy caro, señalando que el INEGI puede absorber sus funciones evaluativas sin mayor problema.

Lo que para muchos seguidores del lópezobradorismo significa “férrea defensa republicana”, la verdad es que el Presidente muestra una constante negatividad a todo lo que parezca contrario a sus perspectivas en el corto plazo. Todo lo que no esté circunscrito a las estrategias planteadas es desechado, anteponiendo adjetivos calificativos. En este caso las cifras no son ciertas.

Él tiene otras que si explican el nivel de bienestar y desarrollo de los mexicanos. Él ataca a las personas y organismos que no están acorde a su visión, imponiéndoles juicios de valor. Lo mismo pasa con intelectuales, profesores, líderes sociales que no están en el espectro de su partido político, legisladores, organismos internacionales y hasta políticas internacionales y estadistas.

Él dice y se desdice, pues es el “number one”. El da visto bueno o reprueba. El ordena cuándo abrir de nueva cuenta las escuelas para que los alumnos vuelvan a clases presenciales. Él defiende iniciativas de ley y condena a magistrados y jueces. Él es él, ni más ni menos. Es Luis XIV de la Francia del siglo XVIII en el México del tercer milenio.

Y así como niega el informe del CONEVAL, certifica que la guardia nacional está cumpliendo su deber con eficacia y compromiso social. Le otorga premios y lisonjas y aumenta sus filas a 145 mil policías y administrativos.

No observa o no quiere apreciar que la violencia, la que se vive cotidianamente, está casi a punto de desbordarse, sobre todo en el 40% de las entidades federativas. CONEVAL no, guardia civil sí. Vacunas contra el Covid-19 sí, operativos preventivos al estilo de los que se activaron en 2020 no. ¡La Chimoltrufia……..y lotería!

2.- ¿Estado de emergencia en Guerrero?

El gobernador en funciones, Héctor Antonio Astudillo Flores, anunció ayer una serie de medidas “antiCovid” dignas de un político que, por salir a toda costa del atolladero de fin de gestión, pone en marcha medidas no consensuadas, tratando de parecer el hombre más preocupado del planeta para que sus gobernados no se enfermen del virus Sars-Cov-2.

Entre los puntos a destacar se encuentra la restricción para que circulen los vehículos automotores de las 11:30 de la noche hasta las 6:00 de la mañana; cierre de bares, cantinas y discotecas; aforo en playas de 40% con un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.; aforo del 50% en transporte público, mercados, centros comerciales; venta de bebidas alcohólicas hasta las 6:00 p.m.; hoteles al 40% de ocupación; gimnasios y restaurantes al 30% de afluencia y cierres a más tardar cierre a las 11:00 p.m. y, finalmente la prohibición de realizar eventos masivos particulares.

Todo parece a “ojo de pájaro” que las medidas están al nivel de lo que requiere la contingencia, pero creo que sin un plan rector y sólo acatando recomendaciones federales, los sectores productivos de la entidad, principalmente en las ciudades, darán grito al cielo porque esto significa, para algunos, cierre de negocios y quiebras.

En el ámbito social, las medidas traen consigo una connotación de estado de emergencia, toda vez que hay una restricción hasta para circular, que aunado a la militarización de los asuntos civiles, resulta preocupante para el equilibrio convivencial.

Como he dicho con anterioridad: el actual gobernador no tachará ninguna línea del guión escrito en algún escritorio de palacio nacional ni de los apuntes de la gobernadora electa y su equipo de transición. Qué tristeza ajena ver el ocaso de un gobernante que pasó del gris neutro al gris oxford. ¡La Muerte……..y lotería!

El senador Félix Salgado Macedonio se pasea por calles y avenidas de Acapulco como pavorreal, queriendo fijar la imagen de todopoderoso, del padre feliz que está a punto de entregar en propia mano a su hija a la sociedad de Guerrero. Corre en andadores de playas y La cañada del zopilote transmitiendo jovialidad y carisma de hombre sano y transparente, sonriendo a diestra y siniestra.

Acude a plantones y va a donde se le invite con tal de hacer sentir su poderío político, no tan sólo como miembro del poder Legislativo federal, sino como progenitor de Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora electa de la entidad.

Hace unos días conversó con jóvenes rechazados por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y les afirmó que él va a hacer que los incorporen a dicha institución educativa y que además va a lograr atraer un mayor techo financiero para que se operen más programas de apoyo a profesores, alumnos y planes de estudio.

Los jóvenes le agradecieron y quitaron el bloqueo de la arteria vial más importante del puerto, la costera. Trasciende que a los dos días se reunió con el exrector Javier Saldaña Almazán para “negociar” su reingreso como máxima autoridad ejecutiva en lo que ya muy pocos aseguran es “la máxima casa de estudios del sur”, con el compromiso de que la universidad estará siempre al pendiente de los requerimientos del gobierno estatal.

Se supo que entre caballos “pura sangre y tres cuartos de milla” en uno de sus ranchos en la región de Tierra Caliente, Saldaña Almazán recibió al legislador con un típico aporreadillo y una botella de mezcal fino, de esos que dicen tienen en la superficie “tres hileras de perlas”.

Y así como este evento, el papá de Evelyn Cecia da entrevistas, adelanta puestos públicos, los mismos que promete a otras personas, amaga con negar contratos a empresas periodísticas, pone y quita a futuros funcionarios y asesores, opera desde el senado apoyos para su hija, se mueve en el partido Morena para que no haya “fuegos amigos”…….en fin, Salgado Macedonio quiere bailar el vals y al mismo tiempo ponerse a la cabeza del famoso baile de bodas, conocido como “Las Calabazas”. Hay que recordar que no puede chiflarse y comer pinole a la vez. ¡La Luna……..y lotería!

3.-Acapulco a punto de estallar.

La aún presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, en lugar de ocupar las horas contratadas en medios de comunicación electrónicos y planas en los medios impresos -que absorben millones de pesos acumulados mensual y anualmente- en publicitarse con entrevistas, asistencias a reuniones y “besamanos”, debiera de salir abiertamente para dar a conocer que va a tratar, por lo menos, de resolver el desabasto masivo de agua potable, que su personal de limpieza recoja los cúmulos de desechos sólidos en las calles.

¡Qué haga algo! Es la exigencia social de las y los acapulqueños que desde hace casi tres años quedaron decepcionados porque la abogada venida a política no cumplió sus promesas y no estuvo nunca a la altura del encargo público que recibió de rebote por el apoyo demostrado en las urnas a Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Y en este instante son miles de ciudadanos que salen a las calles a protestar por la carencia de servicios públicos y obras en condiciones deplorables, cuestionando el desgobierno “romancista” por ser el más trágico de los últimos decenios.

Ante su opacidad, pereza e ineficacia, pero sobre todo por el desdén demostrado, juran a los cuatro vientos que van a hacer lo posible para que la enjuicien, al igual que al puño de colaboradores y familiares que han puesto a la administración y a Acapulco en la más vil ruina.

Para colmo, la semana pasada operadores de transportes foráneos y turísticos protestaron en la avenida costera para denunciar que ya basta de la extorsión sistemática de agentes policiacos y tránsito, que les exigen cantidades cada vez más abultadas para circular y estacionarse. “No olviden que Acapulco vive del turismo y más hoy en donde estamos en crisis por la pandemia”, coreaban algunos choferes y dueños de autobuses.

La alcaldesa, impávida, como muñeca de barro, del tipo exacto de las que dan de premio en los juegos de feria sigue paseándose sin disimulo. ¡La Calavera…….y lotería!

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

۞ Politólogo, comunicador, escritor, catedrático-investigador y asesor.

[email protected]