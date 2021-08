En los pasillos del Poder

Anuncio

Viernes 6 de agosto de 2021.

1.- El presidente de México exige transformación y evita el cambio en su gobierno.

2.- Los regalos recibidos por el gobernador de Guerrero.

3.-Anarquía y desapego en Acapulco: el desgobierno de Acapulco.

Ante la “revuelta” interna en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde la mayoría de magistrados destituyeron al presidente Jesús Vargas Valdez, imponiendo a Reyes Rodríguez Mondragón en el cargo, Andrés Manuel López Obrador aprovechó la coyuntura para arreciar críticas hacia las autoridades que imparten justicia electoral. Afirmó que es del dominio público que el TEPJF es un organismo corrupto y en un impasse de crisis y descomposición moral “Nadie sabe hasta dónde llega la inconstitucionalidad en el trabajo que desempeñan los magistrados electorales”.

Y no sólo esto, pues arremetió contra el INE, comparando la situación del TEPJF con la labor parcial y onerosa que realizan los consejeros electorales. Carambola de dos bandas sin lugar a dudas, ya que el forzado cambio en el Tribunal está dando pie a la injerencia del poder Ejecutivo para presionar a que haya una nueva estructura orgánica de justicia electoral de México. Al despotricar contra el TEPJF informó -así como no queriendo la cosa- que se reúne una vez al mes, por lo menos, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia para comentar sobre temas de gran relevancia para el país……. ¡Con una mano pega y con la otra frota ungüento desinflamatorio!

En esta neblina de dimes y diretes el único ganador parece ser López Obrador, sin embargo, entre las brumas, aparecen varios razonamiento nada halagüeños, destacándose uno: si él exige transformaciones de fondo en entidades fuera del dominio del Ejecutivo debería empezar por recomponer su aparato gubernamental, a efecto de generar resultados favorables que impacten positivamente a la sociedad en general sin distingos partidistas ni de condición económica.

Por qué solicita expulsiones cuando él no remueve de cara a la nación y en forma autocrítica a funcionarios de primer y segundo nivel que están a la altura de la 4T y de lo que verdaderamente requiere México. Es cierto que han habido cambios en Hacienda, Economía y la Función Pública, pero estos responden al movimiento de las canicas del famoso juego de mesa “damas chinas” que no explican trasfondos.

A punto de llegar a la mitad de gestión, tendría que estar impulsando innovaciones y no cambios de estafeta en las secretarías que integran el gabinete legal y ampliado. Es necesario que haya una transformación en las políticas nacionales, a fin de que los mexicanos sientan beneficios en su calidad de vida (educación, cultura, deporte, salud, vivienda, tiempo libre y política).

López Obrador no dejó pasar la ocasión para raspar al recién nombrado presidente de facto del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón -por sus homólogos magistrados- recordando que hace algún tiempo se refirió a él como “viejo culero”, mientras apoyaba sin tapujos a la esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala, cuyo uno de sus hermanos trabajaba con él…….. ¡Viejos los cerros! Jajajajajaja.

2.- Los regalos recibidos por el gobernador de Guerrero.

Qué regalazos está recibiendo Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero, en las postrimerías de su administración:

A) El aumento de los contagios y muertes del Covid 19 está brindándole la oportunidad para que el semáforo epidemiológico esté en rojo, lo cual concentrará atención y refuerzos en el tema de salud pública, restando observancia a otros rubros con problemática añeja. Todo será anuncios, gel, cubrebocas, sana distancia, medidas restrictivas de convivencia, medicinas, hospitales, doctores, enfermeras y lamentaciones. Mientras esto sucede en la arena pública, en Casa Guerrero se empieza a reproducir a todo volumen “Las golondrinas” y los enseres se suben a camionetas de mudanza.

B) La ola de violencia desatada en los últimos días inyectará apoyo federal para la coordinación de más operativos de vigilancia, inteligencia y patrullaje, con la finalidad de tratar de contener asesinatos y comisión de delitos. Al respecto se adelantó que las fuerzas armadas, guardia nacional y la policía de jurisdicción estatal trabajarán unidas para salvaguardar la seguridad pública en las regiones que presentan mayor grado de incidencias de delitos, con el propósito de velar los intereses de la población.

Ambos casos parecieran ser un final no tan feliz para el gobernador, pero no es así porque son obsequios que le llegan puntualmente para distraer los focos de la opinión pública y de instancias supervisoras enfocándonos hacia los temas en boga y no en lo concerniente a administración y finanzas. Esto por sí solo pareciera un “remanso” temporal para Astudillo Flores, pero no resulta así de simple, toda vez que el gobierno que lo sucederá es de un partido diferente al suyo (aunque muchos insisten que por haber puesto en “modo espera” expedientes y procesos de investigación contra personajes de la vida política, el mandatario está salvándose de una persecución inmediata por parte de la administración entrante).

Por otro lado, el gobernador debe estar consciente y preparado para enfrentar las reacciones estridentes del sector productivo ante el endurecimiento de las medidas de salud y seguridad, sobre todo en las ramas de hotelería, restaurantes, centros comerciales, tiendas departamentales, bares, centros de entretenimiento, escuelas privadas, comerciantes medianos y pequeños y prestadores de servicios, entre otras.

Algunos conocidos que han prestado servicio en las áreas de salud y seguridad pública confirman que estos regalazos traen consigo la ocasión para abultar facturas por compras de equipo mobiliario, cómputo y de comunicación, vehículos, medicamentos, protecciones, armas, balas, uniformes, etc. Claro está si estos mecanismos de adquisición no fueron ya cedidos anticipadamente al equipo que integrará la nueva administración…….. ¡Entre suspicacias te veas brother, zanca, cocho o parna!

3.-Anarquía y desapego en Acapulco: el desgobierno de Acapulco.

Aunque todo parece indicar que la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, sus colaboradores más cercanos -formales e informales- y ediles anexados a sus causas, portan escudos protectores fabricados por una mixtura de trozos de caparazón de tortuga y kevlar (polímero que es utilizado en la confección de chalecos antibalas) porque nada los distrae de la urgencia de vaciar las oficinas del palacio nacional y edificios donde se ubican dependencias municipales (expedientes documentales, unidades de almacenamiento, libros contables, listas, sistemas de control predial y de recaudación, convenios, nóminas, catastro, incluso equipo de oficina y cómputo).

Me llegó información de que personal de confianza y sindicalizados inconformes con la actual administración revelarán a mediados de la próxima semana, en conferencia de prensa en un restaurante cerca del monumento de la Diana cazadora, algunos de estos “detalles”……..¡Fumando esperaremos!

Las inconsistencias, fallas y carencias en servicios y obras públicas no le importan a la presidenta que se va por la puerta trasera. Es evidente que día con día ciudadanos detienen el tránsito en distintas calles y avenidas del puerto para exigir que haya agua en sus casas y negocios (infinidad de colonias tienen hasta 3 meses sin líquido vital); toman edificios públicos para demandar que arreglen fugas de aguas putrefactas y baches; protestan frente a palacio municipal para que exista una recolección de basura adecuada y retiren toneladas acumuladas en las esquinas; alzan la voz en redes sociales para que las descargas de los ríos y arroyos en la bahía sean desviadas a plantas tratadoras (que por cierto están inservibles); paros intermitentes porque en muchas calles hay camionetas y patrullas de la policía y tránsito abandonadas/descompuestas que son focos para la proliferación de fauna nociva y sitios propicios para atracos. Miles de acapulqueños sienten en carne propia la desatención cuando acuden a realizar trámites en oficinas como registro civil, tránsito y el organismo encargado del agua potable y alcantarillado, enfrentando tratos despóticos, corrupción y falta de sistema de interconexión.

La gente reclama a Adela Román Ocampo que dé la cara y solucione problemas. Le censuran que permanezca cada vez más aislada bajo el cuidado de escoltas y séquito cortesano que la acompañan a reuniones petit comité. ¿Y su juramento de cumplir y hacer cumplir el mandato popular? ……….Dicen los mal pensados que se lo llevó la “yumba”.

Del tamaño del desastre que está dejando en Acapulco, así de grandes serán los juicios que enfrentará, dicen los que saben.

Quien tenga ojos que vea. Quien tenga oídos que oiga. Quien no, pues no.

