En Huitzuco, Héctor Astudillo entrega diversas obras y acciones

Huitzuco Gro; a 12 de julio del 2021.- “Lo único que aspiro y que me va a tener muy contento, es que el gobierno que llegue, sea mejor que el que yo hice; que trabaje mucho, que ayude mucho, qué atiendan a la gente, porque el estado de Guerrero merece la entrega y el tiempo completo de quién vaya a gobernar” señaló el Gobernador Héctor Astudillo Flores en su gira de trabajo por el municipio de Huitzuco.

Astudillo Flores, en compañía de su esposa Mercedes Calvo de Astudillo, inauguró la escuela primaria “Conrado Abundes”, llevando el mensaje de la importancia de seguirse vacunando para enfrentar la pandemia y a los jóvenes llamó a los jóvenes para que con los protocolos de salud, pueda lograrse un regreso responsable y ordenado a las aulas, y que su administración y docentes se están haciendo lo que le corresponde para prepararse a esta acción que será paulatina.

“Vamos a darle vida a estas escuelas, siempre y cuando, existan las condiciones, porque si no las hay, desde ahorita les digo que no regresaremos a clases porque no nos vamos arriesgar, “no por hacer algo no vamos meter en problemas, porque no queremos poner en riesgo ni a los niños, ni a los maestros ni a los padres de familia”, acotó.

Destacó que además de la aparición de la pandemia, su gobierno enfrentó muchos retos que se superaron con trabajo y atención, tratando de cumplir cabalmente la responsabilidad conferida que le dieron las y los guerrerenses, de ser gobernador.

“Nos tocó cerrar las playas, que fue difícil; Nos tocó cerrar las escuelas, qué también difícil, así como el sismo que igual, fue muy difícil, pero en todo hemos tratado de estar pendientes”.

Durante esta gira, el director general del IGIFE, Jorge Alcocer Navarrete informó que en este municipio se realizaron 167 obras en un total de 77 escuelas afectadas, por los embates de sismo del 19 de septiembre del 2017, las cuales hoy todas han sido rehabilitadas o reconstruidas con una inversión superior a los 240 millones de pesos.

Asimismo, que en la zona Norte más 19 millones de pesos en 379 acciones del programa #UnCuartoMás, de las cuales 54 se encuentran en este municipio, y que junto con la Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Federal de Electricidad se destinaron 3.9 millones de pesos en obras de electrificación en comunidades y colonias de la cabecera municipal, entregando actas de nacimiento, matrimonio, además de una del sistema Braille a la niña Alondra Isabel Agüero.

Posteriormente, y con el fin de fortalecer la infraestructura carretera y mejorar la comunicación entre los pueblos de esta región, el ejecutivo estatal inauguró el puente vehicular en Tlaxmalac de 60 metros de longitud, con una inversión de 14 millones de pesos, anunciando que antes de concluir su administración, regresará a Huitzuco para inaugurar, junto con el alcalde José Luis Ávila López, la Unidad Deportiva y el Centro de Salud con servicios ampliados.