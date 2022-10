“En Guerrero se sentaron las bases de transformación con grandes cambios en el gobierno”: Evelyn Salgado

Anuncio

*Reconoce la titular del Ejecutivo estatal el trabajo y compromiso de los trabajadores al servicio del Estado durante el 1er año de Gobierno.

Chilpancingo Gro; a 10 de octubre del 2022. – La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, puntualizó que este primer año de Gobierno se sentaron las bases de la transformación en Guerrero, iniciando con grandes cambios, principalmente, arrancando de raíz a la corrupción, el influyentismo y los privilegios para unos cuantos, siendo un gobierno distinto, siguiendo el principio de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Lo anterior, al encabezar el acto cívico mensual de izamiento de Bandera, en la explanada del recinto oficial del Poder Ejecutivo donde la gobernadora Evelyn Salgado, reconoció el trabajo de las y los servidores públicos por su trabajo, compromiso y esfuerzo diario en favor del pueblo de Guerrero donde se encuentra el origen y las convicciones para transformar Guerrero.

“Cuando iniciamos este gobierno de transformación en Guerrero, nos pusimos la meta de llevar cambios profundos que Guerrero necesita, acabar con los rezagos en educación, en salud y bienestar”, puntualizó Evelyn Salgado en su mensaje.

Durante este acto cívico correspondiente al mes de octubre, personal de todas las áreas del gobierno del estado, rindieron honores a la Bandera Nacional que fue izada en el asta monumental de la Casa del Pueblo por la gobernadora, acompañada por los representantes de los poderes Legislativo y Judicial del Estado y por el comandante de la Décima Segunda Región Naval, Julio César Pescina Ávila.

En su mensaje, luego de la participación del Grupo de Danza Folklórica Mexicana “Yolotecuani” con el bailable “Feria de Chilpancingueña”, mostrando parte de la cultura de Guerrero, la mandataria estatal, recordó que octubre es el mes donde se conmemora el “Día de la Raza”.

Agregó que hace 70 años, el 17 de octubre de 1953, la mujer mexicana adquirió los mismos derechos que los hombres ante la Constitución Política, por lo que en Guerrero se conmemora este logró todos los días bajo la convicción de convertir al estado en un santuario para las mujeres.

Asistieron al evento, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Yanelly Hernández Martínez; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; la Presidenta del Sistema DIF Estatal, Liz Adriana Salgado Pineda; el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; la Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón; la secretaria de Cultura, Aida Martínez Rebolledo y el Jefe de la Oficina de la Gobernadora, Jesús Urióstegui García.