En Guerrero “No carreras Guadalupanas, No Procesiones, No Reuniones Multitudinarias”: Héctor Astudillo

Se prevé que la vacuna llegue hasta en los primeros meses del 2021 a la entidad, por lo que insistió a no bajar la guardia en la lucha contra el Covid19.

“Nos estamos preparando, precisamente para las vacaciones”, señala Gobernador

*Salud estatal y el municipio de Iguala definen acciones para detener la incidencia de contagios que va aumentando.

Chilpancingo Gro; a 03 de diciembre del 2020.- “Nos estamos preparando precisamente para las vacaciones”, remarcó el gobernador Héctor Astudillo Flores al congratularse que el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos y el alcalde de Iguala, Antonio Jaimes Herrera trabajando coordinadamente para definir las acciones que se realizarán para detener la incidencia de contagio. llamó a los guerrerenses a no bajar la guardia en la lucha contra el Covid-19.

En un enlace desde la ciudad de México, insistió que no tendremos la vacuna en este año, por lo que debemos continuar con las medidas preventivas para detener la incidencia de contagios por Covid-19, y que en Acapulco, Zihuatanejo y Taxco se trabaja para la temporada de fin de año para salvar la navidad y reactivar la economía del estado, reiterando la suspensión de las actividades con motivo de la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe.

Expresó su reconocimiento al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, por el trabajo realizado para que la vacuna contra este virus, que en cuanto se inicie a aplicar en el mundo, también se hará en nuestro país.

“Ahora, la vacuna no quiere decir que bajemos la guardia, esto es muy importante. La vacuna, va a llegar aquí por enero, ojalá pronto, ojalá me equivoque, ojalá más pronto, pero no estará en diciembre y nosotros estamos haciendo todo para salvar la Navidad, para salvar diciembre”, destacó.

Al informar sobre la evolución del Covid-19 en la entidad, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos señaló que sostuvo una reunión de trabajo virtual con el alcalde de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, para definir las acciones que se realizarán para detener la incidencia de contagios que va aumentando, acordando instalar un módulo más para la detección en la Unidad Covid, así como las brigadas que consideran a municipios cercanos para controlar este repunte de contagios.

Respecto al reporte sobre la evolución del Covid-19, dijo que se tienen 23,987 casos confirmados y 2,488 defunciones con 80 nuevos casos en las últimas 24 horas, con una tendencia a la baja en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo, no así en Iguala, donde se incrementan los contagios y agregó que el 80 por ciento de los decesos se concentra en 10 municipios, entre ellos Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Taxco.

Agregó que se tienen 122 pacientes hospitalizados de los cuales 51 se encuentran estables, 43 graves y 28 intubados en situación crítica, con una ocupación de camas promedio del 18 por ciento en los distintos centros hospitalarios del estado, cifra que muestra también una ligera tendencia a la baja en los últimos días.