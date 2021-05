El triunfo de Evelyn es “inminente”, lleva 70 puntos de ventaja, dice Félix Salgado

La Unión y Zihuatanejo, Gro, a 19 de mayo de 2021.- “Este arroz ya se coció”, aseveró el senador con licencia Félix Salgado Macedonio ante el inminente triunfo de Evelyn Salgado Pineda, candidata a gobernadora por Morena.

En gira por la Costa Grande, indicó que Evelyn registra el 70 por ciento de la preferencia electoral, mientras que el candidato del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, “tiene 15 puntos, no llega ni a 20”.

Desde el municipio de La Unión, criticó el derroche de recursos públicos que ha realizado Mario Moreno para la renta de anuncios espectaculares y espacios publicitarios.

“¿Para qué tanto anuncio, si de todas maneras no (levanta)?”, cuestionó.

“No trae gente, no trae apoyo, no conectó nunca con el pueblo, nunca, no la hizo, por más espectaculares que pongan, nada más no convencen”, expuso Salgado Macedonio.

Subrayó que los anuncios espectaculares “no votan”; por el contrario, dijo que “toda la propaganda que traen es ofensiva” para un pueblo que padece de hambre, pobreza y miseria.

“El buen producto no necesita publicidad”, anotó Félix Salgado.

En Zihuatanejo, el senador con licencia destacó la gran asistencia de ciudadanos en respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación.

“Veo mucha gente, más que nunca, esto huele a triunfo, este arroz ya se coció, vamos a ganar el 06 de junio, ustedes van a convertir a una mujer en la primera gobernadora de Guerrero”, sentenció.

Después, el luchador social se refirió a la reciente cancelación de su candidatura a gobernador por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Lo que nos hizo el INE, lo que nos hizo el TEPJF, lo que se comieron… me tragaron, pero no me han mastigado, lo van a echar afuera, les va a hacer daño porque ¡va a caer, va a caer, el INE va a caer!”, lanzó Salgado Macedonio desde el templete.

Afirmó que en el INE hay “una bola de mafiosos corruptos que le sirven a una mafia encabezada por (el ex presidente de la República) Carlos Salinas de Gortari”.

“Salinas de Gortari está vivo, la mafia de la corrupción está viva, se están agrupando, se están agrupando el PRI, el PAN, PRD, MC y anexas de paleros que se están acuerpando para darle el golpe a la Cuarta Transformación y a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador”, advirtió.

Sin embargo, destacó que el movimiento sigue vive, con Evelyn Salgado Pineda al frente.

Félix Salgado afirmó que en la oposición están “desesperados” y por eso ya recurrieron a la vieja práctica de la compra de votos.

Además, señaló que quienes coordinaban la campaña de Mario Moreno Arcos “ya no aparecen” en público.

Indicó que “los jefes de campaña” eran los exgobernadores Rubén Figueroa, Ángel Aguirre y René Juárez, “puro cartucho quemado”.

En el caso de Aguirre Rivero, dijo que “está enfermo, le dio diarrea, porque un gran hombre de Chilpancingo renunció al PRI y se vino a apoyar a la Cuarta Transformación, el diputado Jorge Salgado Parra”.

“Eso causó el enojo de Ángel Aguirre, se enojó muy feo, pero muy feo, tanto que todavía está enfermito”, se burló Félix Salgado Macedonio.