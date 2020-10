El PRD no descarta una alianza electoral con el PRI: Alberto Catalán

Chilpancingo Gro; a 08 de octubre del 2020.- Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD iniciarán la próxima semana “acercamientos institucionales” con otros partidos políticos con el propósito de construir una alianza electoral para los comicios del 6 de junio del 2021, entre otros, con el PRI.

“No descartamos platicar con la dirigencia del PRI”, confirmó este jueves Alberto Catalán Bastida, presidente del Sol Azteca en Guerrero, durante una entrevista telefónica.

También lo harán, anunció, con las dirigencias de los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y del Trabajo. “Vemos complicado platicar con los de Morena porque se ha mostrado como los que quieren desparecer al PRD”.

Estos acercamientos, precisó Catalán, fueron acordados recientemente con los integrantes de la Comisión Política porque, de acuerdo con el calendario del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), son específicos los tiempos para definir una alianza electoral o decidir si participan por medio de candidaturas comunes o propias.

Luego de que Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del Sol Azteca, ventiló que buscarían la construcción de una coalición con el PRI, PAN y otros partidos para las elecciones del 2021, Catalán Bastida confirmó: “no estamos cerrados a nada”.

Anunció que la próxima semana sostendrán una reunión con la dirigencia nacional para conocer cómo se trabajará la política de alianza, aunque en Guerrero, dijo, iniciaron un diagnóstico para detectar fortalezas y debilidades.

Pero sobre todo para “conocer la opinión de la militancia respecto a la política de alianza”, luego de que el CEN permitió que la dirigencia estatal configure con libertad su política de coalición.

“Esto nos ayudará porque sabemos cómo estamos representados en territorio y en estructuras y obviamente nos da la facilidad de configurar política de alianza que sea en beneficio del partido y no como en otras ocasiones, que solo se aterrizaba lo que se acordaba a nivel nacional y desde el escritorio y no en territorio y eso dejaba resultados no tan favorables”, indicó Catalán Bastida.

– ¿Qué va a pasar con quienes se oponen a la coalición con el PRI? Carlos Reyes, uno de los aspirantes a la candidatura del PRD a gobernador, se opone-

– “Respeto las apreciaciones de todas las figuras políticas del PRD. Hay diversos puntos de vista, hay puntos donde nos entramos, otros donde diferimos, pero necesitamos generar un acuerdo político estatal. Por eso no descarto ninguna posibilidad, ni nos cerramos a ninguna posible alianza con otros partidos; hay que analizarlo. Si bien es cierto el PRI y el PRD han sido enemigos políticos, hoy son otros los que quieren desaparecer al PRD (Morena), no el PRI. Primero tenemos que buscar la supervivencia como partido”.

El dirigente perredista comentó que en otros estados del país el PRD perdió su registro, por lo que buscan reposicionarse para recuperarlo y que, en el caso de Guerrero, seguir siendo una de las primeras fuerzas políticas.

Confió en que la construcción de esa alianza no genere rompimientos internos, para lo cual será fundamental buscar las coincidencias y valorar las ventajas que tendrían con la construcción de una amplia coalición, así como las que tendrían si participan solos, “que también tenemos la fuerza necesaria, pero son cosas que tenemos que evaluar y tomar definiciones en estos días”. (www.agenciairza.com)