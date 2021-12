El PRD es un partido de izquierda no de derecha; las alianzas deben ser con el pueblo: Evodio Velázquez

Anuncio

Acapulco Gro; a 10 de diciembre de 2021.- “El PRD es un partido de izquierda no de derecha, eso lo deben de entender aquellos que quieren seguir en la idea de que el PRD debe continuar en estas alianzas antinaturales; las alianzas deben ser con el pueblo, con la gente”, recalcó el nuevo dirigente nacional del Movimiento Independiente Evodio Velázquez Aguirre durante su visita al puerto, donde sostuvo un encuentro con medios de comunicación.

El excandidato a la gubernatura agregó que el sol azteca “debe de abrirse a la sociedad y consultar a las bases qué clase de alianza son las que le convienen en cada Estado de la República, porque es diferente lo que cada uno tiene en cuanto a cuestión política, electoral y social”.

Velázquez Aguirre reiteró que el Movimiento Independiente, recientemente presentado en el Congreso Nacional del PRD, y que busca la reconstrucción del partido, pero desde su origen, tradición e historia y apegado a la izquierda, “es un planteamiento serio, respetuoso y enérgico; no gusta, claro que no gusta a las cúpulas del poder, eso sí es una realidad, a los que piensan que todo debe seguir siendo igual y hoy habemos algunos que decimos ¡que de ninguna manera!”.

Aseguró que “hay algunos partidos que perdieron su registro y quisieran un registro histórico como el del PRD para poder participar en el 2024. Hoy tenemos que representar una izquierda renovada, vanguardista, democrática, de progreso para el país, haciendo un planteamiento serio escuchando todas las voces”.

—¿Todos estos planteamientos implican de alguna manera quitar del poder a los chuchos en el PRD? — Preguntó un reportero.

“Creo que hay muchos de los que hoy no quieren dejar el poder que no quieren hacerse a un lado, no es que salgan del partido, pero deben ser responsables y hacerse a un lado para que vengan otras caras, otros rostros, reconociéndonos todos en un partido demócrata porque aquí no decide una sola persona como en Morena, acá no, este es un partido que tiene varias fuerzas que construyen los acuerdos”.

El dirigente nacional detalló que el Movimiento Independiente está conformado por 5 de los 7 grupos que hay en el PRD estatal y que Guerrero es el estado más perredista del país, por lo que debe tener un asiento en la mesa nacional.

Señaló que, durante el Congreso Nacional del sol azteca, celebrado el pasado fin de semana, ya obtuvieron sus primeros logros ya que acordaron adelantar el relevo de la dirigencia nacional para agosto del 2022, “porque se pretendía llevar a cabo hasta 2023 o tal vez hasta 2024”, por eso “vamos a estar recorriendo el país para generar ese ánimo del perredismo, simpatizantes y nuevas figuras que puedan mirar al PRD como opción en el futuro inmediato”.