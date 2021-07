El gobierno de Evelyn no matará campesinos, dice Félix Salgado en Huitzuco

Huitzuco Gro; a 01 de julio de 2021.- El senador Félix Salgado Macedonio afirmó que en el gobierno de Evelyn Salgado no habrá matanzas de campesinos ni represión al pueblo.

El legislador acompañó este jueves la gira de agradecimiento de la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda, que arrancó con un mitin en el zócalo de Huitzuco.

Desde ahí, recordó a personajes históricos en la construcción de nuestro país; lamentó que se reconozca principalmente a los hombres y se relegue la participación de las mujeres.

“Antes la historia la escribían los hombres, por eso hay puros hombres y Guerrero era machista y tenía gobernadores machistas, gobernadores de mano dura, matones, hampones, asesinos, rateros y cuatreros los cabrones; pero ya se acabaron, se fueron, se fueron el 06 de junio y ustedes, el pueblo, los enterraron”, sentenció.

Incluso destacó que en Huitzuco el pueblo desterró a los viejos caciques y le dio un triunfo histórico a Morena.

“El pueblo hace posible lo imposible, parecía un sueño, ¿quién iba a imaginar que en Huitzuco se acabaría el cacicazgo? ¡A huevo! Así como hablamos acá”, expresó desde el templete.

“¡El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido!”, corearon los cientos de ciudadanos que asistieron al evento.

Salgado Macedonio destacó que Morena “arrasó” en Huitzuco el pasado 06 de junio en las cuatro boletas electorales, para gobernadora, alcalde, diputado local y federal.

“Aquí sí se dio el cuatro de cuatro”, indicó.

En su mensaje, el senador recordó que este 01 de julio se cumplieron tres años del “triunfo histórico y democrático del pueblo de México”, con la victoria en las urnas de Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que esa fue otra batalla que se ganó de manera pacífica, con la participación de “hombres y mujeres valientes que no tuvieron que tomar las armas, nada más tuvieron que ir a votar con su credencial de elector”.

Después, Salgado Macedonio se refirió a la cancelación de su candidatura a gobernador por parte del INE y el TEPJF.

Aseveró que, al quitarlo de la contienda, la mafia del poder trató de descarrillar el movimiento de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, sostuvo que su hija, la gobernadora electa Evelyn Salgado Pineda, es “buen fruto” y encabezará un gobierno libertario, sin opresión al pueblo.

En la tierra del exgobernador Rubén Figueroa, defenestrado por la masacre de campesinos en el vado de Aguas Blancas, Félix Salgado Macedonio afirmó que el gobierno de Evelyn Salgado no matará a campesinos.

“Ella sabe que va a formar un gobierno que no reprima, que no mate campesinos, a los campesinos hay que respetarlos, hay que quererlos y hay que apoyarlos porque ellos nos dan de comer, ellos siembran con sus manos para que nosotros comamos la memela y si están pidiendo fertilizantes ¿por qué matarlos? Eso nunca, ¡que viva el campesino, que viva la campesina!”, expresó.

El legislador subrayó que él mismo procede de una familia de campesinos y que sabe trabajar la tierra.

“Yo no me muero de hambre, yo vendía piedras, vendía pajoso, el excremento seco de la vaca y el burro para hacer ladrillos y teja y me pagaban bien; también vendía las vainas del mezquite y el cascalote, ya desde antes me conocían como el costal”, rememoró Salgado, quien adquirió el mote del “diputado costales” en 1988, después de vaciar dos costales con boletas quemadas en el Colegio Electoral para exponer el fraude que se gestaba en su contra.

Salgado Macedonio también advirtió que el pueblo va a cuidar que no se acerquen a la gobernadora “los que tienen uña larga”.

“Vamos a cortarle la uña con alicatas a aquellos que traigan la uña larga y quieran hacerse ricos del gobierno, no lo vamos a permitir”, sentenció.