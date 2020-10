El éxito en la disminución de los delitos es el trabajo coordinado, destaca el gobernador Héctor Astudillo

Acapulco Gro; a 11 de octubre del 2020.- “Siempre comprometidas como autoridades sanitarias a ser muy responsables con ustedes, a ser muy responsables para que ustedes tengan la información que se requiere tener, yo quiero agradecer mucho a quienes han hecho posible darle la batalla al COVID19 y en materia de seguridad porque hemos tenido avances”, resaltó el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Desde el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C5 de Acapulco, el ejecutivo estatal confirmó que el éxito de la disminución de delitos que se ha reflejado en los últimos años y que ha sido reconocido a nivel nacional por el presidente de la Republica Andrés Manuel López obrador ha sido por la estrategia conjunta:

“Yo creo que el éxito de haber disminuido los indicadores delictivos es la coordinación, nosotros siempre con disposición de coordinarnos”, dijo añadiendo su agradecimiento a la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Secretaria de Seguridad Pública estatal y Fiscalía de Guerrero, así como autoridades municipales.

“Como ustedes lo han escuchado, no por datos de nosotros, pero Acapulco, el estado, Acapulco es una ciudad que ha disminuido su indicador delictivo de manera muy importante. Repito, era un lugar que el turismo se quejaba de lo inseguro que era, los propios ciudadanos de Acapulco, sé que el problema no se ha resuelto, sé que existen todavía hechos lamentables, que no nos gustan, pero ya no estamos como hace cinco años”, destacó Astudillo Flores.

En las cifras, comentó que se han disminuido los indicadores delictivos entre ellos el homicidio que ha disminuido 59 por ciento en los cinco años, así como la baja en los indicadores del secuestro.

“Tenemos las cifras más bajas de los últimos 10 años, en una gran cantidad de delitos, insisto, sé que lo saben, no estoy informando que no los hay, pero por supuesto con una gran diferencia a como estábamos hace cinco años en que estábamos en primer lugar de todo, hoy nos hemos colocado a nivel nacional en noveno lugar”, resaltó.

El mandatario estatal, explicó que la construcción del C5 es parte importante de estos logros, ya que es una meta que se fijó desde el inicio de su gestión y que se concretó gracias al respaldo del Gobierno federal.

Astudillo Flores recapituló cada una de las áreas que lo integran, y quienes se encargan de este espacio de monitoreo.

Indicó que desde un principio se tenían 600 cámaras en todas la ciudad y colonias del puerto guerrerense, sin embargo, se logró sumarse 300 unidades activas más, haciendo un total de 900, que han contribuido a disminuir los índices delictivos en este destino de playa.

Durante el reporte diario sobre los números del Covid-19 en la entidad, advirtiendo que la hospitalización vuelve a elevarse discretamente y aunque las cifras resaltan un estancamiento, aun así son resultados preocupantes, el titular de Salud, Carlos de la Peña Pintos destacó que de acuerdo a las últimas cifras, se ha registrado un incremento en los casos de contagio y fallecimiento en el sector juvenil, por lo que dijo es necesario que se redoblen los esfuerzos preventivos, y no desestimar las indicaciones de salud.

En cuanto a los números del Covid-19, a la fecha Guerrero acumula 20 mil 499 total de casos confirmados y 2 mil 069 fallecimientos. En las últimas 24 horas se presentaron 82 casos nuevos, con un incremento del 0.4% en relación del día anterior.

Se tiene el registro de 770 casos activos, de los cuales la mayoría está concentrada en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Tixtla, Zihuatanejo, Atoyac y Pungarabato.

La Tasa de Incidencia de Casos Activos Estimados se ubicó con 30.23 por ciento, por debajo de la media nacional que es del 32.32 por ciento, al respecto, el titular de Salud explicó que hay una positividad de 49 por cada cien estudios realizados.

En cuanto a las defunciones, informó que se mantiene una tendencia estable, con un promedio en el mes de octubre de entre 11.8 decesos por día; también alertó sobre que se ha presentado un incremento en los pacientes intubados, de tal manera que en este día hay 213 pacientes hospitalizados, de los cuales 49 están graves.

Por último, informó que, a nivel nacional, Guerrero se ubica en el lugar 11 en cuanto a ocupación de camas con un 31 por ciento y en el lugar 14 con 29 por ciento de ocupación de ventiladores.