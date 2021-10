Develan placa por aniversario número 30 del Hospital General Regional No. 1 “Vicente Guerrero”

Anuncio

*En la actual pandemia por COVID-19, el nosocomio ha atendido a tres mil 748 pacientes.

Acapulco Gro; a 29 de octubre del 2021.- Con motivo del 30 Aniversario del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero”, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado develaron una placa conmemorativa con la que reconocen la labor de las y los trabajadores en beneficio de la salud de los guerrerenses.

La representante del IMSS en la entidad, doctora Josefina Estrada Martínez, develó la placa conmemorativa acompañada de la secretaria de Salud estatal, doctora Aidé Ibarez Castro; de la secretaria de la Sección XVII del SNTSS, Rosebel Solís Sánchez, y de personal del hospital.

En su mensaje, Estrada Martínez reconoció y agradeció el profesionalismo del personal del HGR No. 1, quienes a lo largo de estos 30 años han contribuido con el prestigio del nosocomio.

“Sin duda durante estos 30 años el personal ha sido su principal valía; sin su compromiso, profesionalismo y amor a la camiseta el prestigio que se ha ganado el hospital no hubiese sido posible. Ustedes son la fuerza que mueve al IMSS”, resaltó.

Cabe mencionar que en el evento se reconoció a 24 trabajadoras y trabajadores que cumplieron 30 años de servicio en el hospital.

Historia

El origen del HGR No. 1 fue el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1, denominado en aquel entonces como T1, ubicado en la Avenida Cuauhtémoc No. 95, el cual contaba con 265 camas censables y los servicios básicos de Medicina Familiar, Consulta Externa de Especialidad, Urgencias, Laboratorio, así como Hospitalización en Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Ginecobstetricia, Medicina Física y de Rehabilitación.

Las instalaciones que hoy ocupa el HGR No. 1 fueron inauguradas el 21 de octubre de 1991, por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari; el gobernador del estado, José Francisco Ruiz Massieu, y en ese momento el director del IMSS, Emilio Gamboa Patrón. El primer director del “Vicente Guerrero” fue el doctor Rafael Piza Bernal.

A lo largo de su historia, el HGR No. 1 ha obtenido diversos reconocimientos y certificaciones a nivel nacional e internacional, la más reciente es la otorgada por la revista Newsweek, que lo ubicó en el lugar 22 de 50 hospitales catalogados como los mejores del país.

Ha sobresalido por la formación de profesionales de la salud al ser un hospital escuela, pero también por su apoyo y atención durante emergencias por fenómenos meteorológicos, además de obtener los primeros lugares en el tema de procuración de órganos con fines de trasplante.

Entre el 2016 y 2018, el hospital recibió una importante inversión para la renovación del equipo de imagenología, como lo es un resonador magnético, único de su tipo en la entidad.

Actualidad

En el 2020, el HGR No. 1 se convirtió en hospital híbrido para la atención de la pandemia por COVID-19, y con la gestión de la doctora Josefina Estrada Martínez el hospital modificó algunas áreas y se equipó para responder a las necesidades.

A la fecha se ha atendido a tres mil 748 pacientes con COVID-19, sin descuidar la atención de otros padecimientos; en el nosocomio diariamente se otorga en promedio 369 consultas de especialidades y urgencias.

Para enfrentar la tercera ola de contagios de COVID-19, realizó su máxima reconversión hospitalaria y habilitó 221 camas, dando así cumplimiento a la política de cero rechazos.