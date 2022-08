Detenciones y vehículos recuperados saldo de las acciones implementadas por la Mesa para la Construcción de la Paz en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 15 de agosto de 2022.- Integrantes de la Mesa para la Construcción de la paz, dieron a conocer los avances en materia de seguridad y procuración de justicia, que incluyeron detenciones, recuperación de vehículos y apoyos otorgados durante el operativo de seguridad Verano 2022, lo anterior durante la trasmisión semanal que se realiza de manera virtual.

El subsecretario de prevención y operación policial Irving Jiménez Sánchez, informó que en la semana que concluyó y dentro del operativo de vacaciones Verano 2022 se realizaron más de mil recorridos de vigilancia y se revisaron más de 20 mil vehículos, además de que se brindaron cuatro mil orientaciones y se brindaron auxilios en accidentes, incendios y decesos.

Agregó que se logró la detención de veinte personas por diversos delitos, así como el aseguramiento de 18 vehículos involucrados en diversos hechos ilícitos y nueve armas de fuego, mismos que fueron puestos a disposición de manera inmediata ante la autoridad correspondiente.

A su vez, el vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del Estado Ramón Celaya Gamboa informó que se lograron sentencias condenatorias y se iniciaron carpetas de investigación por diversos homicidios; se logró ubicar a ocho personas reportadas como desaparecidas gracias a las alertas Violeta y Ámber.

Dijo que se ejecutaron once órdenes de aprehensión, se detuvieron once personas más por delitos cometidos en flagrancia y se recuperaron once vehículos; sobre los avances en materia de justicia alternativa, se lograron 40 acuerdos reparatorios, evitando la judicialización de los conflictos.

Asistieron a la trasmisión el director de comunicación social René Posselt Aguirre y el vocero de la mesa de Coordinación Randy Suástegui Cebrero.