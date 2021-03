Designan a Javier Solorio y Cuauhtémoc Salgado, coordinadores de Mario Moreno en Acapulco y Zona Norte respectivamente

Acapulco Gro; a 30 de marzo del 2021.- El candidato de la coalición PRI-PRD al gobierno de Guerrero, Mario Moreno Arcos, tomó protesta a dos coordinadores de campaña para las regiones de Acapulco y zona Norte.

El aspirante de la coalición “Va por Guerrero”, designó al síndico con licencia del ayuntamiento porteño, Javier Solorio Almazán, para coordinar los esfuerzos de Acapulco y al exdirigente estatal del PRI, Cuauhtémoc Salgado Romero, para los municipios de Iguala y Taxco.

“Son dos hombres de experiencia que nos van a ayudar en tres de los principales municipios de Guerrero como lo son Acapulco, Iguala y Taxco de Alarcón, que serán claves para ganar para fortalecer el trabajo territorial, y serán clave para ganar el proceso electoral”.

Tras rendir protesta, Javier Solorio dijo que, si en Guerrero no se unen más allá de colores y de partidos, el estado no saldrá adelante, por lo que consideró que “unidos necesitamos pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador que no abandone a Guerrero”.

Afirmó que el estado no es de un partido político, sino de la gente y del pueblo “que lo representa una sola persona, nuestro amigo Mario Moreno” y criticó que nunca más debe haber en Guerrero un partido familiar, donde se reparten candidaturas para algunos “parásitos” que solo buscan cargos públicos.

“Buscamos con Mario construir, no solamente un Estado, sino a las personas, creemos que la gente puede cambiar, creemos en la regeneración, por eso estamos acá, porque Guerrero no es propiedad de ninguna pandilla, de ningún partido, de ningún ambicioso, Guerrero es de todos y para todos”, afirmó.

Respecto a los nombramientos, Mario Moreno dijo que, con la suma de los coordinadores, se hará un trabajo mayormente fortalecido para alcanzar el triunfo en los comicios próximos porque “el pueblo de Guerrero es inteligente, y a eso le apostamos el 6 de junio”.

En declaraciones, al concluir la presentación de los coordinadores, Mario Moreno exhortó a los guerrerenses para que las campañas sigan realizándose en el marco de la legalidad, en paz y sin confrontaciones políticas.

“Nosotros hacemos un llamado para que sea una campaña en paz, sin confrontación y dentro del marco de la ley, estamos seguros de que el próximo 6 de junio vamos a ganar con la confianza de la mayoría de los guerrerenses”, afirmó.

Moreno Arcos, resaltó que en las últimas cuatro semanas de campaña ha tenido un crecimiento al alza y confió que en los próximos días se mantenga la tendencia para superar los cuatro o cinco puntos de diferencia que se tiene con otro aspirante, en algunas encuestas.