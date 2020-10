Cuenta IMSS con módulos especializados para realizar mastografía.

Acapulco Gro; a 14 de octubre del 2020.- Para la detección temprana del cáncer de mama, la Oficina de Representación Guerrero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a las mujeres derechohabientes, a partir de los 40 años de edad, a realizarse el estudio de mastografía en alguno de los módulos especializados para este procedimiento, en unidades y hospitales en la entidad.

A partir de los 40 años y hasta los 69 años, las mujeres deben optar por esta medida de detección oportuna; la enfermedad es asintomática en las primeras etapas; las manifestaciones iniciales aparecen cuando el tumor ya ha invadido otros órganos, por tal motivo es importante detectarlo a tiempo.

El Coordinador de Salud Pública, Humberto Reyna Echaniz explicó que el estudio de mastografía se recomienda cada dos años. Mencionó que se trata de un estudio radiográfico especializado mediante el cual se hace la búsqueda de lesiones, que incluso, pueden ser no palpables.

“A través de esta técnica, se pueden identificar estas lesiones que permitan sospechar de manera temprana la presencia de un tumor que pudiera ser maligno, esto conlleva la confirmación diagnóstica, cuando encontramos alteraciones de ese tipo se recomienda continuar con el proceso que permita precisar el diagnostico”, dijo.

Los módulos de mastografía están ubicados en: Hospital General Regional (HGR) No. 1 Vicente Guerrero, en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 29 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) y en la UMF No. 9, todas en Acapulco.

Asimismo, también se cuenta con este servicio en el Hospital General del SubZona con UMF No. 3 de Chilpancingo. Además, se cuenta con unidades móviles que acuden a ofrecer el servicio en unidades de Zihuatanejo, Ciudad Altamirano, Taxco, Iguala y otras localidades del estado donde se les acerca este servicio.

El médico Reyna Echaniz indicó que las citas para la Mastografía deben hacerse en los módulos de Medicina Preventiva en la UMF de su adscripción.