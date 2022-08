Conmemora SSG Día Internacional de Planificación Familiar

Anuncio

Chilpancingo Gro; a 03 de agosto de 2022.- Con el objetivo de contribuir en la prevención de embarazos no deseados, no planificados y de alto riesgo, así como de (ITS) infecciones de transmisión sexual, la Secretaría de Salud estatal contribuye con acciones informativas sobre la importancia de utilizar métodos anticonceptivos, esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Planificación Familiar.

La Secretaria de Salud estatal Aidé Ibarez Castro, detalló que derivado de esta conmemoración este día se instalaron en las siete jurisdicciones sanitarias stands informativos, se llevaron a cabo orientaciones y talleres enfocados a la planificación familiar, y en las unidades de primer y segundo nivel de atención se ofertan gratuitamente los métodos anticonceptivos temporales y permanentes adecuados para cada estilo de vida.

La funcionaria estatal señaló que parte de las acciones que la SSG implementa, son brindar orientación e información a mujeres embarazadas, para que después del parto de manera libre y responsable puedan decidir sobre algún método anticonceptivo que evite un embarazo a corto plano que evite poner en riesgo su salud.

Agregó que existen diversas temáticas que se replican para mujeres entre las que destacan el dar orientación a la población adolescente respecto a los efectos que conlleva tener relaciones sexuales a temprana edad, para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados, no planeados y de alto riesgo.

Así mismo en el Hospital de la Comunidad de San Marcos se realiza del 3 al 4 de agosto una Jornada Quirúrgica de Salpingoclasia (OTB) gratuita.