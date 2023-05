Con voluntad y coordinación seguiremos atendiendo a la población guerrerense: Evelyn Salgado

Anuncio

*Se benefician 50 niñas y niños de comunidades del estado con cirugía y rehabilitación.

*Agradece la mandataria el apoyo de la fundación Smile Network International, del DIF Guerrero, la Secretaría de Salud y de todo el personal de las distintas dependencias que se suman a este esfuerzo.

Acapulco Gro; a 11 de mayo de 2023.- Con voluntad y coordinación se puede transformar la vida de las personas, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el marco de la Campaña Quirúrgica de Corrección de Labio Leporino y Defectos de Nacimiento del Paladar.

En la que, a través de un esfuerzo coordinado entre el DIF Guerrero, la Secretaría de Salud con la fundación Smile Network International, se beneficia a 50 niños y niñas de comunidades guerrerenses mediante la realización de cirugías gratuitas y rehabilitación.

En el evento realizado en las instalaciones del Hospital General del Quemado, la gobernadora ratificó el compromiso con la salud, fortaleciendo los distintos esquemas e impulsando este tipo de acciones coordinadas, para poder ofrecer una mejor calidad de vida a las y los guerrerenses. Detalló que esta campaña que se realiza del 8 al 12 de mayo, es sin costo y participan 20 integrantes de la Clínica Mayo de Estados Unidos, entre médicos y enfermeras, que colaboran en esta noble labor.

“Yo he conocido el testimonio de historias de vida, de niñas, de niños que mostraban sus padres la foto del antes y del después. Niños y niñas que cuando veías sus fotos, veías a lo mejor niños más tímidos, introvertidos, a lo mejor tenían una inseguridad de no querer mostrar esa sonrisa. Vemos las fotos de cómo van evolucionando y en la foto final, ya con su última cirugía, son niños que de verdad la cara les cambia, su sonrisa es otra, su seguridad, autoestima. Todo esto no nada más es físico, no nada más es un cambio médico, este también es un cambio de adentro”, compartió la mandataria.

Adelantó que para los meses de agosto y noviembre se tienen programadas otra serie de jornadas, en las que se extenderá el beneficio a más niñas y niños. Dijo que va a redoblar esfuerzos para lograr incidir favorablemente en la vida de las personas, con voluntad, amor y compromiso para continuar con estas acciones.

Salgado Pineda agradeció y reconoció la labor de Kim Valentini, de la fundación Smile Network International, quien con su esfuerzo ha sido una luchadora incansable para llevar sonrisas a los niños guerrerenses.

“Con mucha alegría acompañamos esta acción tan bonita y tan noble, como es esta campaña. Yo quiero hacer un reconocimiento muy especial a una mujer que nos demuestra que el idioma no es una barrera para la fraternidad, para la solidaridad, para ayudar a los demás, a los que más lo necesitan. Demuestra que el corazón va más allá de cualquier idioma, estamos hablando del lenguaje del alma, con el lenguaje del corazón”, añadió.

En su participación, la representante de la fundación Smile Network International agradeció el apoyo y voluntad de la gobernadora para lograr esta coordinación de esfuerzos a favor de los menores. “Muchas gracias por su ayuda, porque sin ella no hubiera sido posible. Vamos a hacer todo lo que sea posible para ayudar a los niños para que no tengan el labio leporino y vamos a regresar en agosto. Somos un equipo fabuloso”, expresó.

A nombre de los beneficiarios, el señor Carlos García Apolonio, quien es padre de un menor de seis meses de edad, dio las gracias a la gobernadora y la fundación Smile Network por todo su apoyo para lograr que su hijo y otros 49 niñas y niños, pudieran recibir el beneficio de esta operación. Proveniente de San Pedro Cacahuatepec, dijo que en otras circunstancias estas intervenciones quirúrgicas tienen un costo muy alto, el cual es muy difícil de solventar, por lo que esta jornada es de suma importancia, pues tienen el beneficio de recibir el apoyo de manera gratuita.

Asistieron a este evento la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la presidenta de la Junta de Coordinación del Congreso Local, Yoloczin Domínguez Serna; el subsecretario de Salud, Jesús Ulises Adame Reyna; el director del Hospital General de Acapulco, Santos Olivares Pineda, así como médicos, enfermeras y beneficiarios de la campaña quirúrgica.