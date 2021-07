Con más de 8 mil atenciones de salud, concluye IMSS Guerrero Cuarta Jornada Nacional de Recuperación de Servicios

Acapulco Gro; a 07 de julio del 2021.- La Cuarta Jornada Nacional para la Recuperación de los Servicios Ordinarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero logró realizar 8 mil 767 atenciones en unidades médicas y hospitalarias, lo que permitió fortalecer el acceso a los servicios de los derechohabientes.

Del 2 al 4 de julio, se logró la atención de especialidades –consultas y cirugías–, de medicina preventiva y de medicina familiar, informó el encargado de la Coordinación Auxiliar de Atención Médica de Primer Nivel, Ángel Gómez Carbajal.

Como parte de este esfuerzo multidisciplinario de la Representación del IMSS en Guerrero, coordinado por su titular, maestra Josefina Estrada Martínez, se brindaron 6 mil 259 consultas de Medicina Familiar, 966 de especialidades y 70 cirugías.

Parte de esta productividad también incluye 583 detecciones de hipertensión arterial, 510 detecciones de diabetes mellitus, 202 detecciones de cáncer de mama, 103 detecciones de cáncer cervicouterino y 74 mastografías.

Dentro de las acciones efectuadas, se otorgaron atenciones en las especialidades de Urología, Traumatología, Cirugía general, Ginecología, cirugía de cataratas, entre otras.

Estos procedimientos se realizaron en los hospitales No. 1 “Vicente Guerrero”, Hospital General de Zona/Medicina Familiar (HGZMF) No. 4; HGZ/MF No. 3, y la Unidad de Medicina Familiar No. 29 con Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA).

En la UMF No. 26 se aperturaron tres consultorios de medicina familiar adicionales a los establecidos como unidad de tiempo completo los días 3 y 4 de julio, con el apoyo de residentes de medicina familiar.

También se realizaron detecciones del Programa PrevenIMSS y promoción a la salud en las UMF No. 26, No. 2, No. 29, No 09 y No. 28. Se contó con la participación de unidades hospitalarias con medicina familiar como el HGZ/MF No. 8 y el HGSZ/MF No. 3 para el otorgamiento de consulta de especialidades y medicina familiar.

La estrategia “100 días para mover al IMSS” se ha desarrollado en todo el país con la participación de personal de base, directivos de unidades de los tres niveles de atención médica, titular de las 35 Representaciones, directoras y directores de UMAE, con la optimización de los turnos diurnos, nocturnos y fines de semana.

En las 35 Oficinas de Representación estatales y 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), se llevaron a cabo 477 cirugías más de las 3 mil 578 planteadas como meta inicial; en consultas de especialidad se alcanzaron 25 mil 99, es decir, 3 mil 805 adicionales; mientras que en consultas de Medicina Familiar se efectuaron 72 mil 245, esto es, 14 mil 647 más.

En esta Jornada se realizaron 52 trasplantes de órganos y tejidos, de los cuales 21 fueron de riñón, 21 de córnea, 9 de médula ósea y uno de hígado.

Se registraron dos donaciones cadavéricas multiorgánicas en la UMAE de Traumatología “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, en la Ciudad de México, y una más en el Hospital de Especialidades “Manuel Ávila Camacho”, en Puebla.