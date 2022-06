Con 19 años, Ángel recibe trasplante de córneas y logra continuar sus estudios de Medicina

Anuncio

Acapulco Gro; a 06 de junio del 2022.- Gracias a la conciencia en vida de un donante, ahora Ángel “N”, de 19 años, podrá alcanzar su sueño de continuar sus estudios como médico neurocirujano, al recibir un trasplante de córnea que le cambió la vida y le permitió recuperar su salud ocular.

A partir de los 10 años, presentó síntomas de mala visión, distorsionada, y al ser revisado por un especialista, se le detectó queratocono, enfermedad degenerativa de la córnea, la cual se vuelve más delgada y de ser redonda en condiciones normales, comienza a deformarse como un cono.

El coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante del Hospital General Regional (HGR) No. 1 “Vicente Guerrero”, Anwar Hernández Paz y Puente, destacó que se trata de una enfermedad común, que de detectarse a tiempo puede curarse con tratamiento.

Como estudiante, Ángel recibió atención en el Seguro Social; sin embargo, la enfermedad ya estaba avanzada y requería un trasplante corneal. Fue atendido en el HGR No. 1 por la médica oftalmóloga Arely Farías, y fue referido a un Tercer Nivel de Atención, en este caso al a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, donde fue inscrito a una lista de pacientes candidatos en espera del trasplante corneal.

Ya recuperado y a dos meses de haber recibido el trasplante, el joven estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), agradeció a los médicos del HGR No. 1, en Acapulco, y del CMN por sus atenciones médicas, sobre todo a la familia del paciente donador por respetar su voluntad en vida para donar sus órganos.

“En Medicina es muy importante la vista y gracias a esta donación y este trasplante, mejorará ahorita y para un futuro profesional. Actualmente he mejorado bastante. De mi ojo izquierdo veía muy borroso y ahorita ya veo, y eso me genera mucha felicidad y me siento muy agradecido con esa persona que donó”, expresó.

Hernández Paz y Puente invitó a los derechohabientes y al público en general a ser donadores voluntarios de órganos. Explicó que con un procedimiento sencillo se ingresa a la página de Internet del Centro Nacional de Trasplantes: www.cenatra.salud.gob.mx, donde se solicitan algunos datos de la persona interesada para acreditarse como donadora voluntaria de sus órganos.

Asimismo, el Seguro Social reparte gratuitamente tarjeta de donación voluntaria, que con la anuencia de dos testigos (que firmen esta ficha) podrán, llegado el momento, convertirse en personas donadoras voluntarias.Para el estudiante de Medicina, esta oportunidad significa un nuevo comienzo en su vida, por lo que reiteró la importancia de informarse sobre donación y trasplantes y acceder a ayudar a otras personas.

Por el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, a conmemorarse el 6 de junio, se exhorta a la población a sumarse como promotores de donación y consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/ o visitar la página del IMSS http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos, donde podrá recibir mayor información sobre el tema.