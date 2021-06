Combate total a la corrupción será la línea principal de su gobierno, adelanta Evelyn Salgado

Chilpancingo Gro; a 13 de junio de 2021.- La gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, llamó a todos los actores políticos “a la unidad, a la conciliación, por el bien de Guerrero”.

En entrevista, afirmó que es necesario dejar atrás las diferencias políticas y partidistas para “trabajar juntos por Guerrero”.

Cuestionada sobre la integración de su próximo gabinete, dijo que será paritario y constará de “los mejores hombres y mujeres (…), los mejores perfiles que tengan la capacidad, pero sobre todo, el amor por el estado de Guerrero”.

Aclaró que aún no define quiénes ocuparán los diferentes encargos en su administración, pero ya cuenta con los perfiles que deberán de cumplir quienes aspiren a ocupar un espacio en el gobierno.

Su administración, dijo, trabajará “con honestidad y se va a regir bajo directrices ideológicas como no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Guerrero”.

Respecto a los ejes prioritarios de su gobierno, dijo que el principal será el “combate total” a la corrupción.

“Vamos a arrancar de raíz a la madre de todos los males”, aseveró.

En materia de inseguridad, dijo que atacará las causas que originan la violencia, como son la pobreza y la desigualdad.

Salgado Pineda dijo que contempla una serie de acciones en ese ámbito, como fortalecer la prevención del delito, mejorar los salarios a los policías, pero, sobre todo, erradicar la corrupción de las corporaciones.

Evelyn Salgado también comentó que, ya con el carácter de gobernadora electa, estará a la espera de establecer comunicación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.