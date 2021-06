Beatriz Mojica se compromete a legislar bajo los principios de la Cuarta Transformación

Ciudad de México; a 24 de junio del 2021.- Beatriz Mojica, próxima Diputada Local del Obradorismo al Congreso de Guerrero por Acapulco, acudió al evento de legisladores locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de todo el país, donde se comprometieron con la Cuarta Transformación.

Los futuros Diputados de Congresos locales firmaron una carta compromiso con los principales estatutos del Obradorismo para los próximos tres años de mandato en sus respectivos estados.

Mojica Morga será la próxima Diputada por el Distrito Local 05, el cual pertenece a Acapulco y habrá de acompañar el proceso de Transformación que Abelina López encabeza en el puerto de Acapulco y Evelyn Salgado en el estado.

“El ejercicio del poder solo tiene sentido, y se convierte en virtud, cuando se pone al servicio de los demás. Me comprometo a mandar obedeciendo, a no mentir, a no robar y no traicionar al Pueblo. Firme la carta compromiso con la Cuarta Transformación en el marco del Encuentro de Diputados Locales de Morena”, apuntó.