Autoridades insisten en que no se relajen las medidas sanitarias en Guerrero.

*En marcha la intensificación de acciones para detener incidencia de Covid19 en municipios prioritarios.

Chilpancingo Gro; a 22 de octubre del 2020.- “No debemos de relajarnos. Debemos de estar conscientes que la pandemia todavía continúa y por ello debemos de ser respetuosos, por nuestra salud, por la de nuestros hijos, por la de nuestras familias, por nuestros vecinos debemos de ser respetuosos de las medidas sanitarias”, señaló Alejandro Bravo Abarca, jefe de la Oficina del Gobernador.

En este contexto, explicó que el gobierno del estado, en coordinación con los ayuntamientos de los diez municipios donde se concentra el mayor número de contagios y casos confirmados por Covid-19, intensificarán acciones tendientes a disminuir la fuerza de la pandemia, porque ésta continúa y es responsabilidad compartida entre autoridades y la población, su combate para preservar la salud de los guerrerenses, y evitar regresar al color rojo del semáforo de riesgo.

Recordó en la reunión de trabajo virtual con los alcaldes de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Tixtla, Atoyac, Tecpan, Pungarabato, Iguala y Coyuca de Catalán se acordó, entre otras acciones, poner en marcha el reforzamiento de brigadas y operativos, en los que se contará con el apoyo de las secretarías de la Marina y de la Defensa Nacional.

Dijo que estas brigadas, realizarán también labores de concientización en aquellos lugares de alta concentración de personas, como mercados, tiendas departamentales y paradas del transporte público para que la población use el cubrebocas y mantenga la sana distancia, además de realizar operativos más rigurosos en bares, restaurantes de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Taxco.

Añadió que continúan en operación los 70 filtros instalados en los accesos a las playas de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, y que las brigadas de concientización serán apoyadas por la fuerza pública en estos lugares, para exhortar a los turistas a respetar las medidas sanitarias como usar cubrebocas y mantener la sana distancia, además que se informará a los visitantes que llegan a los destinos turísticos que el uso de cubrebocas es obligatorio en Guerrero.

De manera especial, Bravo Abarca indicó que la Dirección General de Comunicación Social del gobierno del estado, intensificará la campaña sobre el respeto a las medidas sanitarias, porque la responsabilidad en esta pandemia es una acción compartida entre las autoridades y la población en general, porque es objetivo primordial, detener la intensidad de la pandemia y preservar la salud de los guerrerenses.

“Requerimos todos poner aún más de nuestra parte. No relajar las medidas, no olvidarnos, no cansarnos de usar el cubrebocas, que es de uso obligatorio y que llegó para quedarse. No olvidarnos que la sana distancia y el lavado constante de manos”, puntualizó Erika Lürhs Cortes, directora General de Comunicación Social del Estado.

Por su parte, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos señaló que en Guerrero se tienen 21,564 casos confirmados y 2,178 defunciones con 160 nuevos casos en las últimas 24 horas, destacando que Acapulco concentra 60, Chilpancingo, 28; Zihuatanejo, 15; Heliodo Castillo, 10 y Atoyac e Iguala con 9 casos cada uno, mostrando una ligera tendencia a la baja en defunciones, con 178 registradas en plataforma de la Secretaría de Salud federal ya dictaminadas.

Mencionó que se cuenta con 186 pacientes hospitalizados, con 90 estables, 49 graves y 47 intubados en situación crítica, manteniendo una ocupación de camas promedio del 25 por ciento, ocupando el estado de Guerrero el lugar número 10 con el 30 por ciento, y el 24 en el uso de ventiladores, con el 16 por ciento.