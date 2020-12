Astudillo sostiene enuentro con integrantes de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios “Hermanos Galeana”

Juchitan Gro; a 20 de diciembre del 2020.- Este domingo, el gobernador Héctor Astudillo Flores visitó uno de los puntos más altos de Guerrero, El Balcón entre los límites de Costa Grande y Tierra Caliente; donde cumplió el compromiso que hizo con integrantes de la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios “Hermanos Galeana” que encabeza Antonio Arriola de quienes escucho planteamientos, y anuncio diversas obras para los cinco municipios que conforman este ejido.

“Tenemos claro que todavía hay mucho por hacer. He sido un gobernador responsable y atento, no soy amigo de la soberbia, no me gustan los soberbios. Los soberbios, tarde que temprano fracasan. Me he formado en la cultura del esfuerzo porque para gobernar Guerrero no hay que tener miedo, hay que tener mucho corazón y una gran determinación”, expresó.

Acompañado del alcalde Yasir Deloya, el delegado de gobierno en Costa Grande, Juan Méndez y Javier Taja director de CICAEG, refrendo su compromiso de seguir ayudando hasta el último día de su administración “Yo vengo ayudar. Porque un gobernador esta para ayudar”, dijo.

Ante los comisariados de diversas comunidades de la sierra, se anunció la realización 60 alcantarillas, 6 mdp entre el gobierno estatal y municipal de Tecpan, la inversión con 22 mdp con un puente que une a este ejido cercano al municipio de Tecpan de Galeana, así como mejoras en cinco planteles educativos, entre otros apoyos.

Por otra parte se informó que el gobierno de Guerrero, en Tecpán ha realizado 10 obras de impacto en el 2020 a favor de más de 64,577 habitantes con una inversión de más de 30 mdp. A través de la Cicaeg 4 mdp, se realizó la pavimentación del camino San Luis San Pedro -Fresnos de Puerto Rico, rehabilitación del camino rural Puerto Cano – Los Bancos – Puerto La Vela – Las Cabañas, y del camino rural la Piedra – Platanillo – El Comedor del Filo.