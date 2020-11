Astudillo ratifica su compromiso de acciones que promuevan el respeto hacia mujeres y niñas en Guerrero

Chilpancingo Gro; a 25 de noviembre del 2020.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador Héctor Astudillo Flores ratificó el compromiso de su gobierno de trabajar en pro de las mujeres, y llamó a los Poderes Legislativo y Judicial, para que, junto con el Ejecutivo, se impulsen acciones para promover el respeto hacia las mujeres y las niñas de Guerrero.

En su mensaje, el Ejecutivo estatal ratificó su absoluta convicción de estar siempre del lado de las mujeres y las niñas, y que su gobierno ha realizado acciones en favor de las mujeres, y el que encabeza, no ha sido un gobierno omiso o indolente, porque ha actuado y que la Fiscalía General del Estado, aun con sus pendientes, tiene resultados cuando se investiga una agresión u homicidio hacia una mujer, y que la Policía del Estado tiene protocolos para atender los casos de mujeres.

Astudillo Flores resaltó que ha habido avance en los temas de protección hacia las mujeres y niñas, y que es un asunto que se le connotación nacional y anunció que el próximo fin de semana estará en Guerrero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para dar cauce a las actividades que tienen a fortalecer la ruta para generar conciencia hacia el respeto para las mujeres, las niñas y también para los niños.

Señaló que hay una serie de temas a destacar, entre ellas, las campañas realizadas en los distintos medios de comunicación para insistir en el respeto a la mujer, y que en la jornada de actividades en pro de las mujeres, se va a informar de todo lo que ha hecho el gobierno del estado y lo realizado con los ayuntamientos, y reiteró que como gobernador está y estará con las mujeres.

Resaltó que los actuales, son tiempos de reflexión sobre lo que ha ocasionado la pandemia del Covid-19, que además de generar dolor por la cantidad de personas fallecidas, además de las consecuencias generadas por el confinamiento, como la falta de respeto hacia las mujeres en su casa, circunstancia que agrava lo que de suyo era delicado, lo que obliga a promover el respeto hacia las mujeres y las niñas.

Insistió en que se debe valorar a las mujeres en todos los aspectos y externó que como gobernador, nunca ha puesto una limitación para que en lo político, haya un reconocimiento para que haya avances en la participación de las mujeres, que “es una forma de respetar y valorar su inteligencia, su lealtad y abnegación a su familia y a las actividades que realizan”.

Por otra parte, el Ejecutivo estatal dijo que el Covid-19 no se va a parar a corto plazo, y de seguro nos acompañará posiblemente hasta mayo o junio, cundo tenderemos señales concretas para enfrentar con vacuna, este tema donde juegan un papel muy importante las mujeres, y aunque hay signos de que Guerrero va bien, para nosotros no es suficiente que vaya bien, “queremos que Guerrero esté absolutamente bien” y lo vamos a lograr cuando llegue la vacuna, no antes.

Aseveró que se han hecho cosas extraordinarias para enfrentar el Covid-19, como el emitir decretos para cerrar las playas o cancelar el Paseo del Pendón, pero muy grave sería no hacer “lo que nos corresponde hacer”, por lo que es importante no dejar de insistir en hacer mensajes y acciones en torno al respeto a la mujer y a las niñas, y reconoció el trabajo coordinado del fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila con el gobierno del estado.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de la Mujer, Mayra Gloribel Martínez Pineda, señaló que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos y libertades fundamentales, que limita parcial o totalmente de su reconocimiento, goce o ejercicio, y que desde 1981 en Bogotá, Colombia, se inició el movimiento para que cada 25 de noviembre, se reconociera como el día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Añadió que desde 1999 a la fecha se conmemora este hecho y que la violencia es un acto que tiene como resultado un daño físico, sexual o psicológico además de las amenazas, la prohibición o coerción arbitraria de la libertad en la vía pública o privada, y que la ONU y ha encargado de expandir por el mundo los preceptos de respeto, tolerancia e igualdad que deben traducirse en el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia.

Martínez Pineda presentó en este acto, la agenda de actividades que por espacio de 16 días se llevará a cabo con motivo de esta conmemoración, que considera, entre otras actividades, conferencias, la inauguración del edificio del Secretariado del ejecutivo nacional, el encendido de luces naranja en el auditorio “Sentimientos de la Nación” y el monumento conmemorativo a los 200 años del Primer congreso de Anáhuac, entre otros.