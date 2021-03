Astudillo pone en marcha más obras para potenciar el desarrollo de Acapulco

Acapulco Gro; a 04 de marzo del 2021.- “Yo estoy muy comprometido con Acapulco y con Guerrero” refrendó el Gobernador Héctor Astudillo Flores al sumar la Avenida Farallón, a las decenas de vías rehabilitadas y mejoradas por la administración estatal en este tradicional y emblemático destino de playa, no solo de las y los mexicanos , si no de visitantes de todo el mundo.

Este jueves, Astudillo Flores realizó una gira de trabajo en Acapulco, donde junto al titular de la CICAEG, Javier Taja Ramírez dio el banderazo de inicio a esta magna obra de modernización que además de beneficiar a 600 mil habitantes de las zonas urbanas del puerto guerrerense, también es realizada por empresas locales, generando empleos directos e indirectos así como potencian el desarrollo de la zona, tal como se comprometió desde que fue candidato al gobierno estatal.

“Sé perfectamente que siempre este tipo de obras causan incomodidad, pero al final de cuenta los resultados son los que ayudan a mejorar las condiciones de lo que corresponde a una ciudad o una área de la ciudad como eso está tan importante que es la entrada de Acapulco Tradicional”, explicó.

“A mí no me gusta andar dando banderazos, a mí me gusta entregar las obras terminadas”, destacó añadiendo que derivado de la importancia de esta obra aceptó la invitación al anuncio del arranque de esta obra tan importante, remarcando que sigue insistiendo en obtener recursos para mejorar otros temas del puerto, entre ellos el tema del agua en Acapulco.

Destacó también que otras de la acciones que lleva a junto con el gobierno federal es la realización de Parque Papagayo, el cal, confirmó que ya tienen una avance importante y la familias porteñas podrán disfrutar en algunos meses de este espacio.

“Como ustedes comprenderán es una gran, pero gran inversión que se está haciendo y será un lugar precioso, hermoso que servirá para que pues la parte céntrica de Acapulco tenga un lugar donde caminar, donde correr, dónde llevar a los niños, pues distraerse en pocas palabras”.

Taja Ramírez, por su parte, dio detalles de la importancia de esta obra de modernización que contará con líneas de agua y electricidad, drenaje sanitario, pavimentación y señalización; además su nueva imagen beneficiará a 104 comercios de la Av. Farallón, beneficiando principalmente a la población de la zona urbanas y suburbana de este municipio.

La Avenida Farallón del Obispo es una de las principales vialidades del puerto, conecta la parte alta con la zona turística y es ruta hacia el Centro de la ciudad.

A través de CICAEG se dará una nueva imagen a 1.6 kilómetros de esta vía.