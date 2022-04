Asiste la gobernadora Evelyn Salgado a la 128 Asamblea Extraordinaria del Congreso Médico Estatal

Anuncio

Acapulco Gro; a 08 de abril de 2022.- Durante la inauguración de la 128 Asamblea Extraordinaria del Congreso Médico Estatal, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda expresó su reconocimiento al personal del sector Salud por su compromiso, vocación, así como la labor que realizan durante el desafío que ha implicado la atención a la pandemia de Covid-19.

En su mensaje, la mandataria estatal reconoció que Guerrero tiene una deuda histórica con la comunidad médica, por lo que refrendó su compromiso para caminar y trabajar en conjunto con los colegios, escuelas, universidades, instituciones y organizaciones, para lograr un sistema de atención a la salud de calidad.

“No me queda duda del talento que ustedes tienen, no me queda duda del compromiso que tienen y el profundo amor que manifiestan por su trabajo, su vocación, a esta tierra que los vio nacer. No están solos, no están solas”, señaló la mandataria.

En este evento, en el que se reconoció la trayectoria del cirujano pediatra Freddy Santos Mariscal, la gobernadora hizo énfasis en la estrategia que se ha impulsado en la actual administración, para acercar los servicios a quienes más lo necesitan, pero también, para fortalecer las condiciones laborales del sector médico.

En su participación, la secretaria de Salud en el estado, Aidé Ibarez Castro, invitó a todos los asistentes a seguir en ese camino de entrega y amor a la ciencia, academia, investigación y servicio, para vencer el rezago en el sector salud.

Enseguida, se entregaron certificaciones a 22 profesionales de la medicina.

Asistieron a este acto el presidente de la Federación de Colegios Médicos del Estado de Guerrero, Jaime Heriberto Jiménez Silva; el representante de la presidenta municipal, Jesús Hernández Muñuzuri; el presidente del Comité de Certificación Médica, Carlos Octavio Chida; la comisionada estatal de Arbitraje Médico, Norma Rojas Molina; el vicepresidente de la Federación de Colegios Médicos del Estado de Guerrero A.C., Rafael Martínez Abarca, entre otros invitados.