Asiste Evelyn Salgado al 1er Informe de Gestión Sindical de la secretaria General del SUSPEG, Adela Hernández Angelito

*Refrenda la mandataria estatal su compromiso con garantizar el pago de las prestaciones laborales a la base trabajadora

*Respalda Adela Hernández al gobierno de Evelyn Salgado y reconoce su apoyo al gremio sindical del SUSPEG

Chilpancingo Gro; a 15 de diciembre de 2022. – La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, refrendó su compromiso con fortalecer los derechos y conquistas sindicales de la base trabajadora del estado, además de cumplir en tiempo y forma con las prestaciones de ley, expresó lo anterior, al asistir al Primer Informe de Gestión Sindical de la Secretaria General del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, donde reconoció los resultados en favor de este gremio que se suman para lograr la consolidación de la transformación del estado de Guerrero.

“Vamos a seguir trabajando con todos, porque nos queda claro que sin ustedes no podríamos llevar a cabo las labores y responsabilidades que nos ha conferido el pueblo de Guerrero. Somos un gran equipo y una gran familia, todos queremos lo mismo y queremos que le vaya bien a Guerrero y que todas y todos aportemos nuestro granito de arena para lograr la gran transformación de nuestro estado”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado.

Durante este evento, en su mensaje Evelyn Salgado, puntualizó que su gobierno respeta los derechos de los trabajadores y garantiza las prestaciones laborales en tiempo y forma como los pagos de fin de año y aguinaldos en todas las dependencias, además afirmó que la asignación de bases y recategorizaciones no serán a gusto de la gobernadora, sino que se otorgarán de manera transparente, con justicia laboral y justicia social.

“Tenemos un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo que está dando resultados y sobre todo que beneficia a las personas trabajadoras. Refrendar mi absoluto compromiso con el SUSPEG sepan que todas las bases y recategorizaciones no van a ser al gusto de la gobernadora, son por justicia laboral y justicia social, atendiendo a lo que debe ser, aquí tanto la secretaria del SUSPEG y la gobernadora estamos en la misma sintonía”, afirmó la gobernadora.

En la casa suspegista en Chilpancingo, la mandataria estatal, expresó su reconocimiento a la líder sindical Adela Hernández Angelito por este primer año de trabajo al frente del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, ponderando los intereses de la base trabajadora y bajo una misma línea de transparencia y combate a la corrupción en todos los niveles.

En sesión ordinaria del honorable congreso General Permanente y el Consejo General del Sindicato Único de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, se rindió el informe de la situación que guarda el SUSPEG, donde se resaltaron los avances y compromisos cumplidos con los trabajadores del estado.

En su mensaje, la secretaria General del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, reconoció el apoyo y respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el gremio y con el Comité Central Ejecutivo, así como las diversas secciones sindicales que integran el sindicato, destacando la atención de los pliegos petitorios, aumentos salariales, seguros de vida, así como las convocatorias de plazas estatales bajo concurso, así como estímulos para la jubilación como derechos de las y los trabajadores del estado.

Hernández Angelito, destacó el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para lograr concluir un edificio moderno en la casa sindical con una inversión superior a los 13 millones de pesos, además de equiparlo con mobiliario para su correcto funcionamiento en favor de los más de 24 mil agremiados del SUSPEG en Guerrero, en este sentido, la secretaria del SUSPEG, respaldo el trabajo de transformación de Guerrero y puntualizó que continuará trabajando de manera coordinada bajo un mismo sentido de no mentir, no robar y no traicionar el pueblo.