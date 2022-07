Anuncian Evelyn Salgado y Abelina López inversión histórica para infraestructura sanitaria y saneamiento en Acapulco

Anuncio

“Tenemos que resolver los problemas de raíz”, señaló la gobernadora

“Estoy trabajando para servir a Acapulco”, destaca Abelina López

Acapulco, Guerrero., 15 de julio de 2022.-El gobierno del estado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno municipal, pondrán en marcha un megaproyecto de siete acciones estratégicas de alta prioridad, para mejorar la infraestructura de drenaje sanitario y saneamiento en el puerto de Acapulco. Así lo anunciaron de manera conjunta la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa Abelina López Rodríguez, puntualizando que se hará una ejecución de recursos por el orden de poco más de 415 millones de pesos, en beneficio de más de 50 colonias, así como de más de 300 mil habitantes y el turismo que arriba a este destino de playa.

“Esto es muestra de un compromiso real; un compromiso con hechos que tenemos con el pueblo de Acapulco. Este gobierno está apostando a este tipo de acciones de primera necesidad, garantizando servicios públicos de calidad, garantizando también una infraestructura digna que se planee en corto, mediano y largo plazo, con una inversión que permita realmente ir solucionando los problemas que ha tenido Acapulco”, señaló la gobernadora.

En su intervención, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, destacó que con esta acción de gobierno se busca mejorar el entorno de la ciudad. Agradeció el apoyo y la mano amiga de la federación y del estado, que, en coordinación con el Ayuntamiento, pondrán en marcha este proyecto en beneficio de las familias acapulqueñas.

“Cuando nos unimos se puede, siempre he dicho que la fortaleza de los gobiernos tiene que ver en estar unidos para servir a los demás, por eso, en esta importante inversión, que va más allá de 400 millones de pesos, he ahí la mano amiga del gobierno federal, del gobierno del estado y la responsabilidad que a mí me toca como primera autoridad del municipio, he asumido con responsabilidad lo que significa sanear la bahía, estoy de frente, estoy trabajando para servir a Acapulco”.

Junto al director de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), Facundo Gastélum Félix, Evelyn Salgado explicó que se trata de una gran inversión que busca resolver de raíz la problemática que ha tenido el puerto, con una perspectiva integral, en la que la coordinación de esfuerzos permitirá generar resultados de alto impacto, abonando al saneamiento de la bahía.

Explicó que, para lograr la consolidación de esta importante obra, la administración que encabeza aportará 143.75 millones de pesos; 221.5 serán por parte de la Federación y 50 millones de pesos que aportará el Ayuntamiento de Acapulco.

“Con esta inversión le estamos dando seguimiento a uno de los proyectos más importantes que se plantearon en el Plan Estatal de Desarrollo, en el que participaron todas y todos ustedes, donde se plasmaron sus voces, sus ideas y propuestas”, remarcó la gobernadora Evelyn Salgado.

Al respecto, reconoció el trabajo de la Conagua, de la Capaseg y de la presidenta municipal Abelina López Rodríguez, para materializar este proyecto tripartito, lo que permitirá seguir avanzando con paso firme en la ruta de transformación de Guerrero.

En su participación, el titular de la Capaseg detalló que, como parte de esta gran inversión, se realizará la intervención en siete puntos específicos, atendiendo los más críticos en cuanto a la red de drenaje sanitario se refiere. “Estamos conscientes que las necesidades son muchísimas, pero tenemos que partir en orden, atendiendo lo crítico, lo que presenta una alta vulnerabilidad en cuanto a la infraestructura, la conducción de estas aguas negras que tenemos que evitar a toda costa que afloren a superficie”, explicó.

Como parte del proyecto, se desarrollarán casi 10 kilómetros de redes de colectores, subcolectores y red de atarjeas, así como el saneamiento de un poco más de 160 litros por segundo de aguas residuales. Refirió que la primera acción estará enfocada al Cárcamo Malaespina, en donde se realizará el equipamiento electromecánico de 4 equipos de bombeo de 70 caballos de fuerza, así como el tren de descarga de 36 pulgadas de diámetro y equipamiento eléctrico.

La segunda acción será la intervención de 1.56 kilómetros del colector en la calle Diego Hurtado de Mendoza, con una inversión de 40.63 millones de pesos. Para posteriormente intervenir el colector Sonora III, con una inversión de 71.72 millones de pesos.

La cuarta acción está enfocada al colector Miramar, que atenderá la zona oriente del puerto. Se van a desincorporar cuatro plantas que actualmente mantiene, opera y administra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama). Lo que permitirá mandar con esta red de tuberías a un punto de descarga; la inversión será de más de 53 millones de pesos.

También se realizará la ampliación de la planta Miramar, que va a recibir esas aguas, para darles el tratamiento adecuado y finalmente descargarlas al cuerpo lagunar; con una capacidad de 110 litros por segundo y una inversión superior a los 87 millones de pesos.

Dentro del proyecto se contempla la intervención el colector de llegada a la planta Diamante, lo que permitirá tratar las aguas residuales de poco más de 7 mil departamentos ubicados en la avenida Las Palmas, además de la construcción de la tercera etapa del drenaje sanitario en la zona Diamante.

Asistieron a este evento la directora local de Conagua en Guerrero, Norma Arroyo Domínguez; así como los diputados Joaquín Badillo Escamilla, Marco Tulio Sánchez y Jacinto González Varona.