Alejandro Moreno califica de mentirosos y cínicos a los de Morena al reunirse con priistas en Acapulco

Acapulco Gro; a 05 de mayo del 2021.- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que con Mario Moreno en la gubernatura del estado, no se quitarán programas sociales de nivel federal, por el contrario, se aumentarán, “porque lo que te quitó Morena, Moreno te lo va a regresar”.

Calificó a los morenistas como mentirosos y cínicos, porque están engañando al pueblo de México al decir que si gana el PRI van a quitar los programas sociales de nivel federal, algo que negó, “por el contrario los vamos a mejorar y a aumentar”.

En un encuentro de evaluación con la estructura priista en las instalaciones del PRI municipal de Acapulco, Moreno Cárdenas, lamentó que haya recortes que consideró como “brutales” en el tema de salud, campo y las medicinas que se otorgaban a niños con cáncer y aseveró que “les vamos a enseñar a esos de la cuarta, cómo se hace un gobierno de primera”.

Apuntó que si bien es cierto que ellos (los morenistas) no fueron los causantes de la pandemia, sí de los más de 200 mil muertos que dejó el Covid-19, por su negligencia en la atención y que no haya habido pruebas para detectar este padecimiento que ha dejado una estela de afectaciones en el país, en lo económico y en lo social.

Dijo que los de ese partido son responsables “de que no haya medicinas en los hospitales y aquí están las jefas de familia que saben que cuando van al IMSSS al ISSSTE, que son instituciones del gobierno federal, porque el gobierno federal le ha hecho los recortes más brutales a la salud”.

Y añadió: “No hay vacunas no solo para el COVID, no hay para la tuberculosis, no hay para el tétano, no hay para el sarampión, no hay ningún recurso para apoyar a las niñas y los niños con cáncer, esa es responsabilidad de Morena”, atajó.

Calificó a Moreno Arcos como un hombre humilde, sencillo, que viene desde abajo y dijo que esa será la clave para lograr el triunfo este próximo 6 de junio.

Sobre todo porque la ciudadanía lo quiere por ser un hombre de trabajo que siempre le ha dado resultados a la población guerrerense desde todos sus encargos públicos, en los más de 25 años de quehacer político, y durante las seis veces que ha competido y ganado las elecciones.

Moreno Cárdenas felicitó al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, por darle gobernabilidad a Guerrero y anunció que esa ruta es la que se seguirá para mantener la armonía y el desarrollo del estado.

A este acto acudieron el presidente estatal del PRI, Héctor Apreza Patrón, los candidatos a diputados locales y federales por Acapulco, el candidato a presidente municipal de Acapulco, Ricardo Taja, el presidente del Comité Municipal en Acapulco, Sofío Ramírez, el senador Manuel Añorve, la aspirante a una diputación, Julieta Fernández, entre otros distinguidos priistas.