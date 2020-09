Acusan que engañaron a docentes con la promesa de su basificación

Chilpancingo, Gro. 17 de Septiembre del 2020. – Una vez más maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) marcharon en esta capital para exigir a la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), la entrega de nombramientos de base para mil 700 trabajadores por contrato.

Los cetegistas están demandando al secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, la basificación de esos trabajadores, que afirman que por Ley deben ser contratados de base al cumplirse 6 meses un día de su primer nombramiento, y algunos tienen incluso más de un año.

Cerca de las 12:20 horas de este jueves, más de 400 maestros salieron en marcha del edificio de la CETEG en la colonia Burócratas, pasaron por la avenida Lázaro Cárdenas, el Congreso del Estado y Palacio de Gobierno, hasta llegar a la Casa del Sistema de Información Educativa y Geográfica (SIEG), para sostener una reunión con autoridades educativas.

Señalaron que las mil 700 recontrataciones son para personal docente y administrativo en las zonas más marginadas de las siete regiones del estado.

El encargado de gestoría Laboral de la CETEG, José Manuel Venancio, recordó que desde el 24 de agosto iniciaron su lucha para exigir a las autoridades la recontratación y el pago de salario para esos docentes.

Informó que desde julio la SEG no les ha pagado a los maestros sus quincenas, y que a pesar de no ser recontratados siguen dando clases a los alumnos que no tienen señal de televisión, internet ni energía eléctrica.

El cetegista mencionó que recientemente hubo acuerdos con las autoridades respecto a la basificación de algunos docentes, pero que después les informaron que de base los bajaron a contrato, lo que no aceptan.

