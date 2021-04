A la candidata de Morena la definirá el pueblo, aclara Félix Salgado

Chilpancingo Gro; a 29 de abril de 2021. Félix Salgado Macedonio aclaró que no impondrá a su hija Evelyn Salgado Pineda como candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero; precisó que la designación la hará directamente el pueblo, a través de una encuesta que aplicará la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Este jueves, Salgado acompañó la gira de Norma Otilia Hernández Martínez, candidata de Morena a la alcaldía de Chilpancingo.

Durante su intervención, se lanzó contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órganos a los que acusó de corruptos y antidemocráticos.

“Esta será la última elección que organice el INE (…), el INE va a caer”, aseveró.

Incluso le cantó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, una estrofa de “Te vas ángel mío”, canción popular en velorios y sepelios.

“Los consejeros del INE se van del encargo público que no supieron cumplir; yo voy a seguir, me quitaron la candidatura, pero no le quitaron las raíces a este movimiento del pueblo de Guerrero”, sentenció Salgado.

Subrayó que su lucha no es por una candidatura, sino por un proyecto de nación.

“Vamos a cambiar las cosas que sí podemos: podemos cambiar al INE, podemos cambiar al TEPJF, podemos cambiar al gobierno de Chilpancingo y al gobierno del estado”, apuntó.

Al término del evento, Félix Salgado fue abordado por reporteros de diferentes medios de comunicación.

En entrevista, desmintió que vaya a imponer a su hija Evelyn Salgado Pineda como candidata.

“Va por encuesta, no hay ninguna imposición de ningún lado y de ninguna manera, eso me parecería una falta de respeto para la mujer (…) y violencia política de género; si yo quisiera imponer ya lo habría hecho y hubiera dicho es mi hija”, comentó.

Salgado dijo que desconoce con exactitud quienes se medirán en la nueva encuesta, pero confirmó que estarán su hija Evelyn y la senadora Nestora Salgado.

Aclaró que él no propuso a su hija, sino que su nombre surgió como propuesta popular durante la asamblea del miércoles en Chilpancingo.

“Yo calmaba a la gente (…), en ningún momento dije aquí está mi hija, apóyenla; me oiría yo muy mal, aquí es lo que diga el pueblo (…), yo debo tener respeto a las personas y a este gran movimiento”, anotó.

Félix Salgado aseveró que está “orgulloso” del movimiento y no tiene derecho a destruirlo. Por el contrario, dijo que trabajará para seguirlo construyendo y fortaleciendo.

Por ello, ratificó que apoyará a quien sea que resulte ganadora de la encuesta y se convierta en candidata a gobernadora.

“Si fuera Evelyn, ella ya no sería mía, Evelyn sería del pueblo y yo me sentiría tremendamente orgulloso si fuera ella, como también si fuera cualquier otra compañera, porque son compañeras (…) y quien quede yo la voy a apoyar con mucho cariño”, expuso.

Asimismo, Salgado Macedonio aclaró que, “gane quien gane”, él no incidirá en las tareas de gobierno y tampoco pedirá algo a cambio.

“Yo sería en todo caso, si me lo permiten, solamente un espectador más de su gobierno (…), lo que quiero es que haya cambio, transformación en Guerrero y que ya se acabe el PRIANRDMC”, precisó.

También fue cuestionado sobre el rumor que trascendió la tarde del miércoles, de que lo habían nombrado delegado federal con funciones de dirigente estatal de Morena.

“A mí no me dijeron nada, pero supe que me habían nombrado delegado político nacional con funciones de presidente y les dije que no, yo no, yo no sirvo para eso, hay que ser francos (…), no quiero ningún cargo porque no sirvo para eso, aparte no me gusta, yo admiro a quien sabe administrar un partido, yo no, yo no le entro, yo no jugué para eso y tampoco para ser recompensado, de ninguna manera”, comentó.

Félix Salgado Macedonio cerró la entrevista con esta aseveración: “Voy a ser gobernador de Guerrero, no sé cuándo, pero voy a vivir más de 100 años”.