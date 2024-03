En Tlapa, Beatriz Mojica reitera su compromiso de defender los derechos de los pueblos originarios

Anuncio

Tlapa de Comonfort; a 25 de marzo de 2024.- La candidata a senadora Beatriz Mojica Morga reafirmó su compromiso de defender los derechos de los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes en el Senado de la República.

Mojica Morga fue entrevistada este lunes en una radiodifusora en el corazón de La Montaña, acompañada de su suplente Patricia Guadalupe Ramírez Bazán.

“Ambas tenemos un compromiso, sobre todo, –y eso es lo que vamos a ir a defender al Senado de la República– dijo, con los pueblos originarios, con el pueblo indígena y el pueblo afromexicano del que nosotras somos parte”.

La candidata al Senado explicó que llevan 25 días de campaña en los que han recorrido 40 municipios, realizando recorridos de casa en casa, “de manera austera pero cercana”, escuchando las necesidades de la gente y comprometiéndose a defender las 20 iniciativas de reforma presentadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

Entre estas iniciativas, destacó reformas cruciales para garantizar la justicia y el desarrollo en regiones como La Montaña de Guerrero, incluyendo reformas al sistema de pensiones y de justicia, así como inversiones en salud, educación, vivienda, agua y drenaje.

Además, dijo que legislará para que se incluyan como reforma en la Constitución, programas sociales como las becas, y protegerlos de futuras modificaciones.

Beatriz Mojica reiteró su compromiso de acompañar estas iniciativas “con lealtad y honestidad, representando fielmente a las mujeres de Guerrero y siguiendo los principios de Morena: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Llamó la atención a que, en sus recorridos, ha constatado los caminos artesanales que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con la gobernadora Evelyn Salgado, los que dijo, “realmente cambian, transforman la cara en términos de infraestructura de La Montaña”.

En ese sentido, destacó que hay una inversión muy importante del presidente Andrés Manuel López Obrador de ponerle especial atención a La Montaña, en temas de infraestructura, salud, “así como los temas que tienen que ver con la comunicación, por ejemplo, el internet ya llega a más comunidades”.

Resaltó el compromiso que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum “y que a La Montaña le va a beneficiar muchísimo”, en el que la candidata a la Presidencia se comprometió con Guerrero con la ampliación de tres ejes carreteros muy importantes, uno de ellos es el eje que viene de Cuautla, que pasa por Puebla, Tlapa y conduce hasta Marquelia. “Sheinbaum Pardo anunció además que van a continuar los caminos artesanales, que se van a mejorar todo lo que tiene que ver con el campo, por ejemplo, el programa Sembrando Vida.

Aunque la candidata reconoció que, para detonar el desarrollo en la región, y todavía hay mucho que hacer, “porque cinco años, seis años no son suficientes para la transformación. Por eso hablamos del segundo piso”.

En esta primera gira por la región de la Montaña, además de Tlapa de Comonfort, la candidata ha visitado los municipios de Iliatenco, Malinaltepec, Santa Cruz del Rincón, San Luis Acatlán y Atlixtac, se espera que en una segunda gira visite el resto de los municipios.

Finalmente, Beatriz Mojica Morga hizo un llamado al pueblo de Guerrero a salir a votar el 2 de junio por Morena, respaldando a sus candidatos para que puedan representar los intereses de los guerrerenses.