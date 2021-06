“¡Ya ganamos!”, anuncia Evelyn Salgado

Chilpancingo Gro; a 06 de junio de 2021. La candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, anunció su triunfo contundente e irreversible en la contienda electoral.

“Hasta las 7:20 de esta noche, nuestra ventaja es irreversible, ya ganamos”, aseveró en conferencia de prensa en Chilpancingo.

Afirmó que los guerrerenses “decidieron de manera contundente que la Cuarta Transformación llegue a Guerrero”.

Salgado Pineda indicó que su equipo cuenta con “datos importantes, encuestas de salida y algunas actas” que constatan la victoria de Morena.

“Este triunfo será contundente, que no exista duda de la llegada de la democracia a nuestro estado”, insistió.

Asimismo, destacó la gran participación ciudadana, que acudió a plasmar su voluntad en las urnas en lo que calificó como “una gran fiesta cívica y democrática”.

La candidata de Morena hizo un llamado a todos los guerrerenses “a la conciliación, a la unidad y a trabajar todos juntos de la mano”, porque el estado lo requiere.

Subrayó que la Cuarta Transformación “no es un proyecto de una sola persona”, sino que se trata de un proyecto de nación basado en tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Vamos a seguir sobre esa línea, con el pueblo todo y sin el pueblo nada; hoy ganó la democracia, ganó el pueblo de Guerrero”, sentenció.

Indicó que, conforme pasen las horas y se den a conocer los resultados oficiales, su triunfo se va a consolidar.

“Este triunfo es de ustedes, guerreras y guerreros, porque a pesar de todos los obstáculos de esta candidatura y este movimiento, la llegada de la Cuarta Transformación a Guerrero es inminente, la ventaja es irreversible”, expresó.

Por su parte el dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, sostuvo que la tendencia triunfadora “es irreversible”.

“Tendremos la primera mujer gobernadora”, afirmó.

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio destacó que los ciudadanos salieron a votar en una participación que calificó como “heroica”.

“Por primera vez tendremos gobernadora para el pueblo”, apuntó.

Expresó su reconocimiento a los ciudadanos, pero, sobre todo, a los jóvenes y mujeres que son “el motor de la Cuarta Transformación que empujaron este triunfo”.

También agradeció la participación puntual de medios de comunicación y observadores electorales nacionales e internacionales, quienes “dieron cuenta de la votación tan copiosa”.

Indicó que esperarán las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y que serán “respetuosos del resultado apegado a las cifras reales”.

“Ya tenemos actas en nuestro poder dando cuenta de que el triunfo es altamente irreversible”, sentenció.

“Ganó Guerrero, ganó la democracia, ganó Evelyn y varios ayuntamientos y diputaciones locales y federales; hoy ha triunfado la democracia en Guerrero”, expresó Salgado Macedonio.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, los periodistas cuestionaron sobre el triunfo autoproclamado del candidato del PRI-PRD.

El dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, señaló que el abanderado de la oposición siempre fue “un caballo muy flaco que nunca alcanzó” a Evelyn Salgado Pineda.

“Se autoproclama en base a nada, en base a querer engañar al pueblo, es demagogia del candidato del PRI”, aseveró.

Al respecto, Salgado Macedonio destacó que en algunas casillas la ventaja de Morena es de cuatro a uno en comparación con el candidato del PRI-PRD.

“Este arroz ya se coció”, afirmó.