Ya basta solo ver una entidad en conflicto, pide Mario Moreno

Ciudad de México; a 14 abril 2021.- Tras señalar que lo más importante para Guerrero en estos momentos es cuáles son las propuestas y los proyectos que pueden echarse a andar en la próxima administración que les permita a las familias recobrar el rumbo, reactivar su economía, Mario Moreno Arcos dijo que ya basta del tema de Guerrero conflictivo o una persona en la boleta o no.

Entrevistado en MVS Noticias México, el abanderado de la coalición PRI-PRD, dijo que ya basta que a Guerrero se le identifique por desavenencias o inclusive solo por actos mediáticos, pues recordó que esta entidad ha jugado un papel importante en la historia del país y está integrada por hombres y mujeres de trabajo, de lucha, de entrega y no solo por quienes quieren imponer su voluntad trastocando las leyes.

Dijo que, en su caso, su campaña está enfocada precisamente en escuchar a la gente, a ras de piso, y conocer de sus necesidades, así como la problemática que enfrentan para en su caso, buscar cuáles son las alternativas más viables para solucionar los pendientes.

Comentó que dada la experiencia que ha acumulado durante sus más de 25 años de trabajo político, muy cerca de la gente, siempre, “he aprendido que lo más importante del servicio público es cumplirle a la población. Eso he aprendido en mi trabajo y me ha funcionado muy bien, por ello he ganado seis elecciones, porque me he ganado la confianza de la ciudadanía”.

Sobre el 6 de junio, se dijo seguro de alcanzar el éxito porque ha ido avanzando paso a paso y ganando adeptos, además de ir subiendo en las encuestas y eso lo alienta para seguir esforzándose para llegar a todos los rincones del estado y que los hombres y mujeres de esta entidad, conozcan el proyecto que enarbola la alianza Va por Guerrero que está proyectada para beneficiarlos.

Por ello insistió en que es más importante hablar de los proyectos y las necesidades de Guerrero, pues al final el objetivo es cumplirle a todos ellos, señaló finalmente con respeto, como el que exigimos que se le dé a nuestra entidad.