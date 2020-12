Walton ayudó a conformar Morena, reconoce el dirigente Galdino Nava

Coyuca de Benítez Gro; a 06 de diciembre de 2020.- El dirigente y fundador de Morena, Galdino Nava destacó la integridad y honradez del ex senador de la república, Luis Walton Aburto, a quien reconoció por su participación en la conformación de ese partido.

“Quise pasar a saludar a nuestro amigo Luis Walton, un hombre íntegro que se ha distinguido por su lucha en la izquierda”, dijo Galdino Nava en su participación en un acto de promoción del libro digital ¡Vamos Guerrero! en este municipio.

Exhortó a mantener firmeza en la aplicación de los principios de no robar, no mentir y no traicionar, y subrayó que la conformación de Morena como partido ocurrió “en gran parte” gracias a Walton Aburto.

El también ex presidente municipal de Acapulco visitó una granja de camarón y tilapia en la comunidad Carrizalillo, donde ratificó su propuesta de industrializar el estado, fundamentalmente en las producciones primarias.

También visitó la playa Principal de Zihuatanejo, donde saludó a pescadores cooperativistas y a locatarios del Centro, acompañado por la restaurantera Georgina Campuzano y el empresario Dorian Niño Gallegos.

En la gira estuvieron el ex líder de la sección 14 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Hilario Ruiz Estrada y el ex senador y ex presidente municipal de Iguala, Lázaro Mazón Alonso.

Habitantes de la Costa Grande coincidieron en que Walton es el único aspirante a la candidatura por Morena, con propuestas reales para mejorar las condiciones de vida de las y los guerrerenses.

Luis Walton se reunió con docentes, transportistas, integrantes de la comunidad cultural, jóvenes empresarios, amas de casa, jubilados, agricultores y ganaderos, ejidatarios, constructores y otros sectores.

Tras su registro como aspirante de Morena que encabeza las encuestas llamó a la gente a “decidir el mejor proyecto, con conciencia y conociendo los antecedentes de cada persona que busque abanderar la Cuarta Transformación”.

Reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador aplica los programas sociales para todos los sectores de la población menos favorecidos.

El líder transportista de Coyuca de Benítez, Francisco Javier Galeana Hernández, organización afiliada a CATEM, enfatizó que “el único precandidato que tiene propuestas es Luis Walton”.