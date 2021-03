Vídeo: Soy Beatriz Mojica

Amigas y amigos de Guerrero:

En las últimas semanas nuestro Estado ha entrado en una situación de incertidumbre política, que tiene que resolverse pronto para no afectar la tan necesaria llegada de la Cuarta Transformación en Guerrero.

Hace unos meses nos comprometimos a respetar el resultado de la encuesta y cumplimos, hoy las circunstancias cambiaron y Morena ha tomado la decisión de reponer el proceso de selección del candidato o la candidata a la gubernatura. Podemos estar de acuerdo o no, pero esta es la nueva realidad.

Y ante esta nueva realidad es necesario que las mujeres levantemos la mano y participemos, es nuestra responsabilidad moral.

Con humildad, con mesura, pero con mucha responsabilidad me dirijo a ustedes para pedir su apoyo y ser un factor de unidad en Guerrero.

Toda la vida he sido una mujer de izquierda, he acompañado las luchas sociales, de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores, de los maestros democráticos, de las niñas, de los niños, de los campesinos y de todas aquellas causas justas de nuestro pueblo.

Me he preparado toda la vida para servirle a Guerrero. Sé que es una situación extraordinaria en un momento extraordinario, en el que hay que tomar decisiones y por eso he decidido participar.

Este es el momento histórico en el que nosotras las mujeres debemos alzar la mano y decirle al país que sí hay mujeres capaces de gobernar este estado, y que la cuarta transformación puede llegar a Guerrero encabezada por una mujer.

Enfrente se están frotando las manos porque piensan que no nos vamos a poner de acuerdo.

No se confundan ¡En Guerrero la Cuarta Transformación va!

Tengamos confianza y sigamos adelante.

Soy Beatriz Mojica y mi corazón es Guerrero.