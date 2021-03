Vídeo: No permitirá “linchamientos políticos”, dice AMLO sobre el caso Félix Salgado

Chilpancingo Gro; a 09 de marzo de 2021.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que no permitirá que haya “linchamientos políticos” en el caso de Félix Salgado Macedonio, aspirante a gobernador por Morena.

En la conferencia de prensa de este martes, el mandatario fue cuestionado sobre la exigencia de grupos feministas de retirarle la candidatura a Salgado Macedonio hasta que aclare las denuncias por presunto abuso sexual.

“No podemos permitir los linchamientos políticos, no se puede permitir que haya linchamientos”, respondió López Obrador.

Sobre las denuncias, dijo que las debe resolver el Poder Judicial. Sin embargo, advirtió que, por intereses políticos, “se fabrican víctimas y se fabrican delitos”.

“¡Claro que fabrican víctimas, hay gente en la cárcel que es inocente, fabrican delitos, todo; antes iba a la cárcel el que no tenía con qué comprar su inocencia, los poderosos no, decían en mi pueblo: ¿Cuándo has visto un costal de dinero en la cárcel?”, expuso.

López Obrador recordó la campaña “Un peligro para México”, que la oposición lanzó en su contra en 2006, cuando contendió por primera vez por la Presidencia de la República.

Incluso comparó la campaña contra Félix Salgado Macedonio, con el linchamiento mediático que enfrentó el expresidente Francisco I. Madero.

“Que decida el pueblo de Guerrero, ¿por qué no van a decidir las mujeres y los hombres de Guerrero? ¿Por qué no aceptar el método democrático? ¿Por qué imponer?”, cuestionó López Obrador ante la intromisión de intelectuales, políticos y grupos feministas del centro del país.

Incluso reprochó el papel de los medios de comunicación, que trataron de comprometerlo en este caso.

“¿Qué querían? Que desde aquí descalificara, como cacique, como gran elector. No, yo soy demócrata, es mandar obedeciendo lo que diga el pueblo, en la democracia es la mayoría la que decide, es el pueblo el que manda”, sentenció el mandatario federal.

En la conferencia de prensa también fue cuestionado sobre las manifestaciones que se desarrollaron el lunes, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Señaló que la protesta feminista en la Ciudad de México se tornó violenta y la calificó como “una provocación” contra su gobierno, para tratar de exhibirlo como “autoritario”.

López Obrador aseveró que la defensa de la igualdad de género, el derecho a la vida y la no violencia contra la mujer es una “causa justa”. Por ello, criticó que la lucha se enturbie con acciones de violencia.

“No se puede, no se debe enfrentar la violencia con la violencia y fue un acto de provocación abierto, descarado; no era una manifestación del centro del zócalo, con un templete donde hablan las mujeres pidiendo respeto, que se castigue el machismo, que no se permitan los crímenes a las mujeres… No, no, no, no, no, era martillo, martillo y marro y gasolina y fuego, eso es lo que predominó, no solo aquí, en toda la marcha, en todo el paso, Monumento a la Revolución, destruido, centros comerciales destruidos y aquí (en Palacio Nacional)”, expuso.

Incluso dijo que vio “mucha falsedad, mucha hipocresía, mucha manipulación” en la marcha y la cobertura que se le dio.

Sin embargo, subrayó que su gobierno no cayó en la provocación y que no hubo detenidos por estas acciones.

“Todo nuestro respeto, nuestra admiración para quienes luchan por la justicia, por la igualdad, todo nuestro respeto, incluso en estos excesos no hay detenidos, no hay en la cárcel a pesar de esto; no somos iguales, esa es nuestra principal defensa ante el autoritarismo, ese es nuestro escudo, no somos iguales y eso es lo que también les molesta mucho, porque lo que buscan es que actuemos de manera autoritaria”, declaró el presidente de la República.