Vídeo: Lamenta AMLO que el movimiento feminista se utilice para linchamientos políticos

Si Felipe Calderón se convirtió en feminista, “ya no hay más que decir”.

Chilpancingo Gro; a 02 de marzo de 2021.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó que el movimiento feminista se utilice por los conservadores para hacer linchamientos políticos.

La mañana de este martes, un grupo de feministas protestó afuera de Palacio Nacional, mientras se desarrollaba la conferencia matutina de López Obrador.

Las feministas expresaron su repudio a la postulación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a gobernador de Guerrero.

También el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa se manifestó en contra, a través de mensajes en su cuenta de Twitter.

Cuestionado al respecto, el presidente de la República evidenció la participación de los opositores detrás de las protestas feministas.

“No voy a responder, ya he dicho lo que pienso, nada más con que el expresidente (Felipe) Calderón ya esté convertido en feminista ya no hay más que decir, no hay más que agregar”, expresó López Obrador.

Sostuvo que “el pueblo de Guerrero debe de decidir” quién quiere que lo gobierne.

“El mejor método para resolver diferencias es el método democrático, preguntar a mujeres y hombres de Guerrero”, reiteró el mandatario federal.

Insistió en que “no debe de haber linchamientos por politiquería, que por eso existen las instancias legales, el Ministerio Público, los jueces, el Poder Judicial”.

López Obrador dijo que “es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines”.

“¿De cuándo acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista? Podría yo decir que es lo opuesto, pero no quiero seguir tratando el asunto, yo soy humanista, estoy a favor de la justicia y de la igualdad y desde luego del respeto a las mujeres”, expuso.