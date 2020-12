Vídeo: Félix Salgado y los guerrerenses exigen que Morena cumpla con la convocatoria para definir al candidato a gobernador

El senador con licencia califica las declinaciones como "inmorales"; no le impresionan porque la definición será mediante encuesta, no por acuerdos internos.

Tecpan Gro; a 23 de diciembre de 2020.- “Cumplan con lo que dice la convocatoria”, exigió Félix Salgado Macedonio al Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Este miércoles, el aspirante a candidato a gobernador realizó una gira por la región Costa Grande, donde recibió expresiones de apoyo de la ciudadanía.

En el municipio de Tecpan de Galeana, militantes y simpatizantes de Morena, así como seguidores de su proyecto político, reprocharon que aún no haya definición del candidato a la gubernatura.

Señalaron que Salgado Macedonio encabeza las preferencias electorales y es claramente el ganador de la encuesta definitoria.

El senador con licencia retomó la inquietud de los ciudadanos y lanzó un llamado a la dirigencia nacional del partido.

“Desde aquí le decimos al Comité Ejecutivo Nacional: cumplan con lo que dice la convocatoria, que den a conocer los resultados de la encuesta y quien ganó, ese o esa debe ser la abanderada o el abanderado de Morena, pero quien ganó la encuesta, no quienes ellos quieran imponer”, sentenció.

Subrayó que la convocatoria establece que será por encuesta y no por acuerdos internos como se definirá al candidato a gobernador.

Por ello, dijo que él no pedirá que otros aspirantes declinen a su favor, acción que calificó con inmoral.

“Yo no le pido a ningún aspirante que decline por mí, no lo haré jamás por respeto a la dignidad de las personas, todos y cada uno de ellos tienen sus aspiraciones legítimas, tienen sus merecimientos, por algo se anotaron para competir por la gubernatura; por lo tanto, sería grosero de mi parte decirle a una compañera o a un compañero: oye, declina por mí, oye, levántame la mano… no, eso no, eso no es moral ni ético en la política”, expuso.

Después agregó: “Los que nos anotamos vamos a competir, estamos en la competencia y quien ganó la encuesta, ese debe ser (el candidato) y quien no ganó, lo sentimos mucho manito, chambéale para la otra, la tuviste y se te fue, como decía el narrador de fútbol, El Perro Bermúdez: era tuya y la dejaste ir”.

Salgado Macedonio dijo que no le “impresiona” que haya declinaciones a favor de otros aspirantes.

Explicó que estas no son válidas, porque no están incluidas en la convocatoria emitida por Morena para la designación del candidato.

“Seamos legales, seamos correctos (…), eso no está en la convocatoria, hay que tener mucho cuidado, que no se equivoquen (…), nos inscribimos 18 y vamos a salir los 18, nada de que decliné por fulano o por fulana; sostengámoslo, hay que sostenerlo, nada de que me inscribo para gobernador y ya que me tachen aunque sea para regidor o diputado… No, los estatutos de Morena dicen que el que se inscribe para un cargo nada más va para uno, ya no para otro”, expuso.

El ex alcalde de Acapulco también habló sobre las protestas en su contra en la sede nacional de Morena.

“Allá en el nacional, forajidos, bandoleros, delincuentes anónimos fueron cobardemente a pintarrajear el edificio de Morena y a tirar unas cabezas de cuche… ¿Y eso por qué y para qué y qué quiere decir? Dicen que Félix no, pero ahí les va El Toro sin Cerca, el pueblo de Guerrero va a decidir, como dice el presidente Andrés Manuel, lo que diga el pueblo”, sentenció.

Remarcó que él cumplió con todos los requisitos que solicitó la dirigencia nacional para inscribirse en la contienda.