Vídeo: Encabeza Félix Salgado “caravana por la democracia”

Iguala Gro; a 10 de abril de 2021.- Félix Salgado Macedonio advirtió que si el Instituto Nacional Electoral (INE) decide no regresarle la candidatura a gobernador de Guerrero por Morena, volverá a impugnar.

Este sábado, Salgado Macedonio arrancó una caravana vehicular en defensa de la democracia.

La caravana partió de la asta bandera de Acapulco a las 6:40 de la mañana; durante el trayecto se sumaron decenas de automovilistas.

Alrededor de las cinco de la tarde, el contingente arribó al municipio de Iguala de la Independencia.

El aspirante a la gubernatura y sus seguidores instalaron un campamento alrededor del kiosco del zócalo, donde pasarán la noche.

Salgado anunció que el domingo a las ocho de la mañana retomarán la caravana con destino a la ciudad de México, para instalarse en plantón afuera de la sede del INE.

En entrevista, el morenista fue cuestionado sobre la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante la cual revocó parcialmente la resolución del Consejo General del INE.

El TEPJF consideró que cancelar la candidatura de Salgado fue una sanción constitucionalmente desproporcional, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado.

Salgado Macedonio consideró que la resolución fue “justiciera”, porque el TEPJF reconoció que el INE violó sus derechos políticos.

“No es para que me quiten la candidatura, en todo caso sería alguna amonestación o alguna sanción que pudiera ser para mí o para el partido”, comentó el morenista.

En caso de que el INE mantenga la cancelación de su registro como candidato, Salgado Macedonio dijo que volverá a impugnar.

“La candidatura me la van a regresar por ley, no porque me la estén regalando, es por ley que tienen que respetar mis derechos humanos, mis derechos políticos, mi derecho a ser votado, eso nadie me lo puede conculcar, absolutamente nadie y ningún poder”, sentenció.

Indicó que después de recibir la notificación del TEPJF, el INE tendrá 48 horas para resolver su caso.

Por ello, dijo que junto a sus seguidores se instalará en plantón afuera del órgano electoral federal.

“Vamos hacia allá, hacia el INE, vamos a ver qué están haciendo (…), vamos a estar allá el tiempo que sea necesario”, indicó.

Durante la entrevista, el aspirante a la gubernatura se quejó de que el INE tiene un trato diferenciado en contra suya; señaló que todos los que hoy son candidatos de Morena a las diferentes gubernaturas pasaron por el mismo proceso de selección mediante encuesta, coordinaron los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y no tuvieron periodo de precampaña.

“Somos todos, no nada más es Félix y la ley no es selectiva, la ley es general, la ley es para todos, no nada más para unos (…), hay muchos claroscuros ahí”, señaló.

También reprochó que el INE solamente lo fiscaliza a él, pero omite el derroche de recursos que realiza el candidato de la oposición.

“Lo que está haciendo el INE no es imparcial ni es equitativo (…), yo estoy bien fiscalizado y el otro no, entonces no hay equidad, porque no es justo que el árbitro se coloque como jugador chapucero, echando zancadillas, eso no es correcto”, expuso.

Por ello, consideró que “el INE debe desaparecer y darle vida a otro (instituto) comprometido con la equidad y la imparcialidad”.