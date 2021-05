Vídeo: Con llamado a la unidad, Evelyn Salgado arranca campaña por la gubernatura

Acapulco Gro; a 05 de mayo de 2021.- La candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, arrancó su campaña con un llamado a la unidad y la reconciliación.

La morenista comenzó sus recorridos por el estado con dos eventos en Acapulco, en las emblemáticas colonias La Laja y Zapata.

Desde ahí, recordó que ha caminado en la izquierda desde que era una niña, “junto a hombres de la talla de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador”.

Sobre todo, destacó que ha caminado de la mano de su padre Félix Salgado Macedonio, a quien se refirió como un gran luchador social.

Salgado Pineda ofreció que, como gobernadora, encauzará sus esfuerzos para erradicar la corrupción.

“Está es una lucha por la libertad, la justicia social y la democracia, por ello debemos cortar de tajo la corrupción, la opacidad y la impunidad; se puede decir más alto, pero no más fuerte: nuestro gobierno no tolerará ningún acto de corrupción”, sentenció.

También afirmó que los jóvenes y las mujeres serán el motor de su proyecto de transformación y que la inclusión social será el espíritu de su gobierno.

“Como nunca, tendrán una gobernadora incluyente y sensible con la realidad que les rodea”, se comprometió.

Detalló que su gobierno contempla cinco ejes fundamentales: salud, economía, educación, seguridad y turismo.

Entre sus compromisos, enumeró la creación de un censo de salud, el equipamiento de los centros de salud y hospitales, la construcción de clinicas de diálisis y hemodiálisis, además de priorizar la salud preventiva.

En materia educativa, ofreció la creación de la Subsecretaria de Educación Indígena y capacitación constante para el desarrollo profesional de los profesores.

En el rubro de economía, dijo que hará de Guerrero “el lugar de las grandes inversiones y del desarrollo de proyectos con altura de miras”, mediante acciones concretas como la reactivación del Parque Industrial Guerrero y la creación de centros industriales por regiones.

La candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero también hizo énfasis en la creación de un Observatorio de Igualdad de género, con criterios establecidos por la CEPAL.

“No vamos a intentar resarcir los daños de la desigualdad de género, vamos a atacar y erradicar las causas que generan esa desigualdad, para que se coloque a la mujer en el lugar que se merece”, ofreció.

En cuanto a seguridad, se comprometió en dignificar las corporaciones policiacas, mejorar los salarios de los elementos y “eliminar los privilegios de la burocracia dorada”.

“Ya no habrá policías cuidando funcionarios públicos; los policías están para cuidar y para servir al pueblo de Guerrero; tengan por seguro que en mi gobierno no habrá funcionarios rodeados de guaruras ni mucho menos desfilando con múltiples vehículos de escoltas, que de manera prepotente se conducen por nuestras calles, olvídense de eso”, expuso.

Respecto a su campaña proselitista, dijo que será austera, a ras de suelo, congruente con los principios de la Cuarta Transformación, “sin derroche ni despilfarro”.

A quienes la acusan de no tener experiencia para gobernar un estado, les respondió: “No tengo experiencia en mentir, no tengo experiencia en robar, no tengo experiencia en traicionar”.

En su arranque de campaña, Evelyn Salgado estuvo acompañada por su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio; su madre María de Jesús Pineda y sus hermanas; además del dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña, diputados locales y federales, así como aspirantes a diferentes cargos de elección popular.