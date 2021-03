Vídeo: Advierte AMLO una campaña “mundial” de calumnias contra Félix Salgado

Chilpancingo Gro; a 04 de marzo de 2021.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó como “calumnias” los ataques en medios de comunicación contra Félix Salgado Macedonio, aspirante a candidato de Morena para gobernador de Guerrero.

El mandatario advirtió que existe una campaña “mundial” contra Salgado Macedonio, cuyo fin principal es atacar y desprestigiar al gobierno federal y a la Cuarta Transformación.

Durante la conferencia matutina de este jueves, López Obrador mostró una nota que se publicó en la portada del New York Times, en su edición del miércoles.

En ella se dan por hecho las acusaciones de agresión sexual que se han vertido contra Salgado.

También culpan a López Obrador de defender la postulación del aspirante a gobernador, en detrimento de las mujeres.

“Es una campaña, ¿por qué no vienen aquí (los periodistas del New York Times) o recopilan lo que hemos dicho sobre este caso, de que lo tienen que resolver los ciudadanos de Guerrero, las mujeres y los hombres de Guerrero; que, si hay una acusación, pues una autoridad tiene que juzgar, que no puede haber linchamientos políticos”, expresó el presidente en respuesta a la publicación.

Después agregó: “¿No sabrán en el New York Times que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está participando, buscando ser candidato (a gobernador), cuando surge todo este escándalo?”.

Asimismo, señaló que “el acusador principal” es Xavier Olea Peláez, quien fuera fiscal general del estado durante la actual administración priista.

“O sea, no investigan, calumnian”, reprochó López Obrador.

Afirmó que la campaña mediática contra Félix Salgado Macedonio “no es un asunto de México, es mundial”.

Al inicio de la conferencia, el mandatario también se quejó de los ataques de algunos medios de comunicación contra su gobierno.

Acusó que se ha manejado información tendenciosa “en la prensa vendida o alquilada, en el hampa del periodismo, donde la máxima es que la calumnia, cuando no mancha, tizna”.

López Obrador llamó a los dueños de los medios de comunicación a “actuar con ética, con mucho profesionalismo, con objetividad”.

“El New York Times se lanzó en contra de nosotros, hablando de que estamos en contra de las mujeres; ese New York Times no tiene ética y así también el Wall Street Journal y El País, ya ni hablar, hace falta una revisión autocrítica sobre el comportamiento de los medios, sobre la falta de profesionalismo y que no estén dominados ni por el poder económico ni por el poder político”, expuso.

Subrayó que los medios deben servir a la sociedad, “lo más cercano que se pueda la pueblo y lo más distante que se pueda del poder político y del poder económico”, donde existen “intereses creados”.

Lamentó que en México “es muy poco el periodismo que no está vinculado a empresas”.

“Aquí predomina el periodismo empresarial”, apuntó.

También señaló que el periódico español El País ha lanzado críticas contra su gobierno, acusándolo de estar en contra del feminismo y de las mujeres.

“Pues no, nosotros respetamos mucho a las mujeres, siempre, siempre lo hemos hecho, hemos defendido a las mujeres, somos precursores en la defensa y el respeto a las mujeres, pero el conservadurismo, que va buscando cómo nos etiqueta de algo, quiere proyectar esa imagen de nosotros, de mala fe, igual que esto del New York Times”, remarcó.